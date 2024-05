El iPhone plegable de Apple podría tener una pantalla auto-reparadora cuando finalmente sea lanzado.

“

Sabemos que Apple está trabajando en un iPhone plegable. De hecho, un informe más reciente nos informa que el gigante tecnológico está trabajando en dos: uno que se dobla como un libro y otro estilo concha. Apple ha estado explorando estos productos durante más de una década, y está desarrollando su propia tecnología para ellos, y eso incluye la pantalla. Una patente reciente nos da una idea de en qué ha estado trabajando Apple, y podría ser una pantalla plegable que nunca antes habíamos visto.

La patente, vista por primera vez por Patently Apple, describe la visión de Apple para un dispositivo plegable que podría autorepararse. Habrá una nueva capa auto-reparable que hará que tu teléfono sea casi invencible ante el desgaste diario. A diferencia de los plegables de Samsung u otras alternativas, el teléfono flexible de Apple tendría un revestimiento que “puede llenar la hendidura incluso sin intervención externa”.

¿Un iPhone plegable que podría curarse a sí mismo?

Los detalles de la capa auto-reparable en la que Apple está trabajando aún no están claros. La patente menciona “un polímero u otro material deseado que tenga propiedades auto-reparables”, no es particularmente preciso (por razones obvias). Este revestimiento podría cubrir toda la superficie de la pantalla o solo la parte plegable. De cualquier manera, hará que tu teléfono luzca tan impecable como el día en que lo sacaste de la caja, sin importar qué tan torpe seas.

(Crédito de la imagen: Apple/USPTO)

Para lograr esta autoreparación, la pantalla del iPhone podría usar calor, luz o incluso una corriente eléctrica para estimular este proceso de curación. Piensa en “conductores transparentes” que se activan cuando estás cargando tu teléfono o encendiendo un interruptor. Esta tecnología no se limitaría a teléfonos, tampoco; estamos hablando de laptops, tablets, tal vez incluso la antigua televisión de tu abuela, si Apple se siente particularmente nostálgico.

Pero, por supuesto, esto es solo una patente. Así que no empieces a ahorrar tus centavos para un iPhone autoreparable todavía. LG experimentó con la tecnología de autoreparación con el panel trasero de su teléfono G Flex. Dado que LG realmente no fabrica más teléfonos inteligentes, esta milagrosa tecnología de pantalla no es la solución definitiva. Pero podría ser un gran paso para hacer que el primer teléfono plegable de Apple sea el mejor del mercado, y quizás el nuevo mejor iPhone.

