El iPhone 17 Air de repente cobra mucho más sentido después de este nuevo rumor.

Última semana, The Wall Street Journal informó que el iPhone 17 Air costará menos que los modelos iPhone Pro, contradiciendo la expectativa de mucho tiempo de que el nuevo iPhone ultra delgado sería aún más caro que los modelos iPhone Pro Max. Con eso en mente, el teléfono en realidad tiene más sentido que nunca.

En un nuevo informe, The Wall Street Journal mencionó lo siguiente sobre el largamente rumorado iPhone 17 Air:

A partir del próximo año, Apple planea introducir un iPhone que será más delgado que el perfil de aproximadamente 8 milímetros de los modelos actuales, según personas familiarizadas con los planes de la empresa. El modelo tiene la intención de ser más barato que los modelos Pro, con un sistema de cámara simplificado para reducir costos.

Esto va en contra de lo que se había informado anteriormente. En mayo, cuando The Information reveló algunos de los primeros detalles sobre el dispositivo, esto fue lo que dijeron:

El iPhone más delgado podría ser lanzado simultáneamente con el iPhone 17, esperado en septiembre de 2025, según las tres personas con conocimiento directo y otras dos familiarizadas con el proyecto. Podría tener un precio más alto que el iPhone Pro Max, actualmente el modelo más caro de Apple y que comienza en $1,200, dijeron.

Claramente, más caro que el iPhone Pro Max implicaría un precio de al menos $1199, posiblemente incluso tan alto como $1299. Por un iPhone más delgado con menos características, una duración de batería comprometida y una sola cámara. Eso no parecía muy útil. Sí, habría lucido muy bien y potencialmente habría sentado las bases para que los futuros iPhones fueran más delgados, pero no habría tenido mucho sentido comprarlo.

Más recientemente, hemos escuchado que el iPhone 17 Air carecerá de un segundo altavoz, confiando solo en el auricular para emitir audio. Con tantas compensaciones, nunca habría tenido sentido pagar una prima tan alta por él.

Sin embargo, si los informes más recientes resultan ser ciertos, ahora esperamos un modelo más barato que los modelos Pro. No está claro qué significa esto exactamente, ya que podría haber un aumento de precio con el iPhone 17 Pro, pero en cualquier caso, el iPhone 17 Air debería costar menos de $1000. Si no hay un aumento de precio en el iPhone 17 Pro, entonces el 17 Air podría potencialmente costar tan poco como $899, tomando el mismo punto de precio que el iPhone 16 Plus.

Eso cambia drásticamente la propuesta de valor, haciendo que el nuevo modelo sea hasta $400 más barato de lo que inicialmente pensábamos.

Claro, seguirías perdiendo vida útil de la batería y una segunda cámara en comparación con el iPhone 16 Plus, y también te faltaría un segundo altavoz. Dicho eso, estarías obteniendo el iPhone delgado, fresco y brillante, y mucho más delgado, por el mismo precio que pagaste el año pasado. Probablemente Apple esté apostando a que ese sea el atractivo. Este será el primer iPhone en muchos años que se verá realmente diferente en comparación con el modelo anterior.

Además, a diferencia del iPhone 16 y del iPhone 16 Plus, el iPhone 17 y el iPhone 17 Air equiparán pantallas ProMotion de 120Hz, lo que lo hace más atractivo para los amantes de la tecnología también.