El iPhone 16e SÍ es compatible con cargadores MagSafe… más o menos

Mientras trabajaba en mi revisión del iPhone 16e (¡estén atentos a Macworld para eso!), me encontré con algo extraño. Permítanme explicar.

El lunes publiqué un artículo gruñón citando la falta de soporte MagSafe como la única cosa más molesta sobre el nuevo iPhone 16e de Apple. Después de haber vivido y revisado grandes segmentos de cuatro generaciones consecutivas de iPhone con soporte MagSafe, no estoy deseando la perspectiva de volver a la carga inalámbrica dependiente de una precisión absoluta en el posicionamiento.

Pero luego saqué mi iPhone 16e de su funda para tomar algunas fotos con mi antiguo puck de carga MagSafe con fines ilustrativos (mostrando que puede cargar desde estos accesorios, pero no tendrá esa práctica sujeción magnética) y hice un descubrimiento sorprendente: los imanes dentro del cargador se adhieren al iPhone 16e. Es una conexión débil, pero está ahí.

Para hacer que funcione, primero debes asegurarte de que tu iPhone 16e no esté usando una funda (a menos que sea una MagSafe). Lo intenté con una de las fundas de silicona de Apple y el efecto desapareció. Luego, debes colocar el teléfono en o alrededor del punto dulce de carga y deberías escuchar un pequeño clic (puedes escucharlo en el video a continuación). Levanta el teléfono (¡con cuidado!) y deberías ver que el puck se queda adherido.

Pero no recomiendo hacer mucho más, porque la conexión es inestable y se desconecta frecuentemente si mueves el 16e demasiado rápido o lo giras demasiado. No querrás poner a prueba la resistencia a caídas del iPhone, especialmente cuando está sin funda, así que ten cuidado. Definitivamente no recomendaría usar el iPhone 16e con un soporte magnético para el coche o la mesita de noche, porque seguramente se caerá en un momento crítico. (Y para ser justos, Apple no afirma en ningún lugar que el 16e sea compatible con tales accesorios). Pero al menos confirmará que el cable de carga está en el lugar correcto reposando sobre un escritorio o mesa.

He contactado a Apple para preguntar si este es un comportamiento esperado o simplemente una característica curiosa, y publicaré su respuesta si la recibo.

Por supuesto, hay límites para la utilidad de este descubrimiento. Incluso si parece tener una débil atracción magnética a los accesorios MagSafe, el 16e aún no soporta el estándar de carga MagSafe, por lo que no calificarás para las velocidades máximas más altas. Y el hecho de que necesites estar sin funda para que funcione es realmente desalentador si, como yo, eres un creyente en proteger dispositivos costosos.

No obstante, si eres uno de esos sin-funda imprudentes, podría ser un pequeño consuelo cuando notes por primera vez que el 16e se coloca suavemente en el lugar de carga correcto.

