El iPhone 16e no tendrá sentido hasta su momento iPad

A diferencia de mi héroe Anton Ego, no obtengo mucho placer de las críticas negativas. Criticar al iPad de 10ª generación de 2022 por su alto precio, su escasa duración de la batería y la falta de una pantalla laminada me lastimó, estoy seguro, más a mí que a Tim Cook. Y me alegré un año y medio después cuando tuvo un recorte de precio de $100 y se convirtió, una vez más, en el modelo más recomendable de la gama.

Con un sentido de optimismo feliz, predigo que el iPhone 16e seguirá una trayectoria igualmente alentadora. Ahora mismo, no tiene mucho sentido. Pero en un año…

En su lanzamiento la semana pasada, el iPhone 16e causó más de unos cuantos murmullos en la esfera tecnológica. En medio de la prisa por hacer a prueba de inteligencia artificial toda su línea de productos, Apple se vio obligada (o eligió) a aumentar drásticamente el precio de entrada al mundo del iPhone, con el modelo más barato costando ahora $599 en lugar de $429. Ya sea que considere que el 16e es una buena oferta en aislamiento, y la única cámara trasera y la ausencia de MagSafe me hacen dudar, su efecto en el ecosistema seguramente es negativo. ¿Realmente queremos ver a Apple abandonar el mercado de presupuesto y convertir sus productos en lujos exclusivos?

De muchas maneras, sin embargo, este es un problema único. Apple necesitaba reemplazar al iPhone SE (que había sido prohibido en la UE, junto con el iPhone 14, porque no tiene un puerto USB-C) y quería impulsar la Inteligencia Apple, lo que significaba que el modelo de reemplazo requería un procesador A18 y 8GB de RAM. Cada dispositivo nuevo tiene que ser capaz de soportar la plataforma de IA de Apple, por lo tanto todo es al menos moderadamente costoso. Pero la Inteligencia Apple no es probable que se vuelva más exigente en cuanto a hardware, al menos no pronto o de repente. Así que este fue un obstáculo que tuvo que ser superado esta vez, y las cosas se facilitarán a partir de ahora.

La próxima primavera sabremos si Apple ha alterado la cadencia de sus lanzamientos de teléfonos SE/e. Creo que lo ha hecho, y que podemos esperar cada primavera una versión con marca e de los iPhones que salieron el otoño anterior. Pero incluso si eso no sucede, aproximadamente la primavera de 2026 es cuando podemos empezar a pensar en que el 16e reciba un recorte de precio de $100, y de repente tenga mucho más sentido como una compra única y un punto de entrada a la gama. Para entonces, el iPhone 16e tendrá su momento del 10º gen iPad: sus defectos de repente parecerán menos preocupantes, sus fortalezas más persuasivas que nunca.

Un problema a corto plazo

Una vez que llegue la generación del iPhone 17 a finales de 2025, las cosas comenzarán a volver a cierta normalidad. Habrá más teléfonos a la venta al mismo tiempo, lo que permitirá a Apple comenzar a repoblar la gama media y baja. No espere que el 16e reciba un recorte de precio tan pronto, pero hay una buena posibilidad de que el iPhone 15, que realmente no es muy atractivo en este momento, baje al rango de bajo costo, al menos temporalmente.

El iPhone 16 Pro probablemente desaparecerá, el 16 y el 16 Plus deberían recibir recortes de precio, y cuatro nuevos y relucientes iPhones de la serie 17 aparecerán en la cima (sin contar el iPhone 17 Air, que es algo diferente). La alineación podría verse así:

iPhone 17 Pro Max: $1,199

iPhone 17 Pro: $999

iPhone 17 Plus: $899

iPhone 17: $799

iPhone 16 Plus: $799

iPhone 16: $699

iPhone 16e: $599

iPhone 15: $499

Eso ya es más coherente de lo que tenemos en este momento: una gama de la que alguien ha cortado (y se ha negado a reemplazar adecuadamente) los dos teléfonos más baratos. Pero mejorará aún más en 2026.

La línea de iPhone tendrá mucho más sentido el próximo año.

IDG

Apple necesita que sus nuevos iPhones estén listos para la IA ahora, aunque yo me opongo a que la Inteligencia Apple sea la prioridad, en lugar de las necesidades de los clientes. Pero a la larga, los clientes podrían acabar beneficiándose también. En 2026, ese nivel de poder de procesamiento será más una necesidad. Y la IA? Nosotros los humanos deberíamos cruzar los dedos para que este no sea el caso, pero la IA podría haber alcanzado el nivel de omnipresencia que predicen actualmente sus defensores.

Incluso más allá de la IA, parte de mi escepticismo actual sobre el 16e proviene de su conjunto de funciones extrañamente desequilibrado, una combinación de un diseño más antiguo y especificaciones con procesamiento de última generación. El iPhone 16e es así no porque Apple pensara que era la mejor combinación de características para los usuarios, sino porque se ajusta a la estrategia de lanzamiento de la Inteligencia Apple. Pero un efecto secundario positivo de este pensamiento es que el 16e está sorprendentemente bien preparado para el futuro para ser un smartphone no de gama alta.

