El iPhone 16e no es el iPhone SE 4.

Apple no simplemente cambió el esperado nombre del iPhone SE 4 a iPhone 16e, son líneas de productos distintas y todos los datos apuntan a un cambio de estrategia.

Deberíamos haber previsto esto. Cada sitio web centrado en Apple vio la publicación de Tim Cook el 13 de febrero y asumió que era la revelación del iPhone SE 4.

Después de todo, casi todos los rumores de los últimos 18 meses lo llamaban iPhone SE 4.

Se anunció un iPhone el miércoles, pero no era ese iPhone SE 4. La nueva entrada de Apple es un modelo de iPhone 16 reducido al conjunto de características mínimas aceptables para ganar ese nombre.

Así que no, Apple no introdujo simplemente un iPhone SE 4 con un nombre diferente.

Creo que esta es una distinción importante al discutir el iPhone 16e. Ya no es el modelo “amigable con el presupuesto” que se deslizará en los rangos de precios de los Android baratos durante las ventas navideñas, es algo diferente.

Apple discontinuó la línea de iPhone SE el miércoles. El iPhone 16e está ahora en la parte inferior de la alineación de iPhones.

Los rumores tenían las especificaciones correctas, pero el teléfono equivocado

Las señales apuntaban a la nueva estrategia de modelos de nivel de entrada de Apple tan temprano como en enero de 2023, pero todos las pasamos por alto. Parece que Ming-Chi Kuo pudo haber estado en lo correcto cuando compartió que el iPhone SE 4 fue cancelado.

Se rumoreaba que el iPhone SE 4 se parecía al iPhone XR antes de ser descontinuado.

Sin embargo, cuando Kuo informó que Apple reanudó el desarrollo del iPhone SE 4 en febrero de 2023, está claro que estaba hablando sin saberlo del iPhone 16e. El cambio entre las dos estrategias de dispositivos es probablemente lo que llevó al retraso de un lanzamiento en 2024 a 2025.

Además, el módem C1 de Apple simplemente no estaba listo. Los informes afirmaban que el módem interno se lanzaría en 2024, pero no se incluyó en la alineación del iPhone 16.

Cabe destacar que se rumoreaba que el iPhone SE 4 adoptaría el diseño del iPhone XR hasta la nota de Kuo sobre el proyecto cancelado. Más tarde en 2023, los rumores cambiaron a un producto similar al iPhone 14.

El iPhone XR habría sido un próximo paso natural para la línea de iPhone SE. El original se parecía al iPhone 5S en un mundo donde existía el iPhone 6, y el modelo de 2022 se parecía al iPhone 8 en un mundo lleno de dispositivos con Face ID.

