El iPhone 16e lo confirma: Apple ya no es una empresa de lujo.

A menudo escuchamos a la gente quejarse de que los “gadgets de lujo” de Apple son demasiado caros para ellos. Si se refieren a un iPhone 16 Pro Max de $1,599 o un iPad Pro de $2,299, entonces este punto de vista es comprensible. Pero estrictamente hablando, incluso los dispositivos Pro más caros de Apple son productos premium, no de lujo. Hay una gran diferencia.

¿Quieres ver un verdadero producto de lujo? ¿Qué tal una chaqueta Gucci de $8,900, o un bolso Dior de $10,000, o un Apple Watch de $17,000? El verdadero lujo se trata de exclusividad y de la cantidad de personas que no compran tu producto. Pero con más de 200 millones de iPhones vendidos al año, la etiqueta de nicho de lujo simplemente ya no es aplicable a Apple.

Tomemos el nuevo iPhone 16e de $599. Es un smartphone sólido pero escasamente equipado con un diseño más antiguo y solo una cámara (que no ofrece un zoom óptico real, sin importar cuántas veces Apple afirme esto). El 16e no es un producto de lujo. Es parte de un grupo creciente de dispositivos de Apple destinados a atraer a un mercado masivo en busca de un producto atractivo a un precio decente. Es J. Crew, no Cartier.

De todos los productos de Apple, solo unos pocos—el iPad Pro, Mac Pro, iPhone 16 Pro Max—pueden realmente describirse como premium. Además de la imagen de marca de Apple y un buen diseño, el iPhone Pro y el iPad Pro ofrecen un rendimiento excepcional y facilidad de uso. Y el profesional del video o el desarrollador de aplicaciones que gasta mucho en un Mac Pro puede estar seguro de que obtendrá alta estabilidad y hardware de primera clase a cambio. Pero es difícil encontrar lujo en un producto que esencialmente ofrece la misma experiencia que uno que cuesta miles menos.

El iPad Pro y el Mac Pro son algunos de los pocos productos premium que Apple sigue fabricando.

Thiago Trevisan/Foundry

¿Sigue siendo Apple un fabricante de lujo?

Apple lanza cada año más y más productos asequibles. Aunque estos son productos de primera calidad, están dirigidos más al mercado masivo y son significativamente más baratos que otros productos de Apple.

El Mac mini M4 a menudo está disponible por debajo de su precio de venta al público de $599/£599. Incluso a precio completo, esta es una excelente oferta, pero a pesar de sus muchas fortalezas, este es apenas una computadora premium.

El Apple Watch SE no es un smartwatch de lujo, ni siquiera se puede describir como premium en comparación con el Apple Watch Series 10. Pero puedes conseguir uno por tan solo $199/£189. Está destinado principalmente a miembros más jóvenes de la familia que se están uniendo al mundo Apple a una edad temprana.

Un HomePod mini colorido está disponible por solo $99, $250 menos que el clásico HomePod. Este lindo altavoz inteligente tiene sus encantos, aunque la calidad de audio es relativamente débil en el extremo de los graves.

El Apple TV actual ofrece una experiencia de cine en casa de primera clase, control por voz y un control remoto intuitivo por $129.

Los AirPods 4 ofrecen calidad de sonido de nivel AirPods Pro con ANC por $179.

Por $349 (y a menudo en oferta), el iPad de 10ª generación está claramente dirigido a compradores con un presupuesto ajustado. Cuesta casi mil dólares menos que el iPad Pro de 13 pulgadas.

Apple tuvo que tomar una decisión hace años. ¿Debería seguir siendo un fabricante puramente premium, una especie de Porsche entre los fabricantes de tecnología de consumo, ofreciendo solo lo mejor a las personas dispuestas a pagar por ello? Esto habría sido arriesgado porque significaría que la supervivencia de la empresa depende del éxito de un número muy pequeño de productos de alto precio. (Como ilustración de estos riesgos, los errores en el desarrollo de productos están causando actualmente serias dificultades al mencionado fabricante alemán de automóviles deportivos.) Así que Apple eligió un camino diferente.

El iPhone 16e es otro producto dirigido a un mercado masivo, no a uno de lujo.

Foundry

Menos lujo, más envíos

Apple evidentemente ha decidido convertirse en un fabricante masivo que ofrece una amplia gama de productos que atienden a todos los niveles de ingresos. Los dispositivos premium como el iPhone 16 Pro Max pueden ofrecer el margen de beneficio más grande, pero dispositivos menos rentables como el iPhone 16e aseguran un gran número de usuarios. Esto, a su vez, lleva a ingresos sólidos a través de servicios como iCloud+, AppleCare+, Apple Music, Apple Pay y, por último pero no menos importante, la App Store. Incluso regiones de crecimiento como la India no pueden ser conquistadas solo con dispositivos premium.

Una amplia base de clientes trae otro beneficio: economías de escala. Cuanto mayor sea el volumen de negocio, mayor será el número de envíos, y más ventajas se obtienen en áreas como el desarrollo y el marketing. No tiene mucho sentido económico desarrollar tus propios CPU y sistemas operativos de iPhone para unos pocos clientes. Pero si vendes 230 millones de teléfonos inteligentes al año, puedes negociar condiciones completamente diferentes con empresas como TSMC.

Es posible que este cambio estratégico tenga consecuencias: Apple podría descubrir que la porción premium de su marca disminuye en los próximos años a medida que las personas eligen el valor sobre lo premium. Pero apostaría a que Apple estará bien con eso.

Este artículo apareció originalmente en nuestra publicación hermana Macwelt y fue traducido y adaptado del alemán.

