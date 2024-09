El iPhone 16 está disponible para preordenar, aquí están las ofertas y descuentos

“

El iPhone 16 ya está disponible para su compra, antes de su disponibilidad el 20 de septiembre. Si deseas ser uno de los primeros en tener la última computadora de bolsillo de Apple, ahora con control de cámara, querrás realizar una preventa. Algunas combinaciones de modelo, almacenamiento y color tienden a agotarse y podrías tener que esperar un tiempo para obtener exactamente lo que deseas.

Las preventas comienzan a las 5 am PT del viernes 13 de septiembre. Esto equivale a las 8 am ET, 1 pm hora estándar británica o el mediodía UTC. ¿No estás seguro de qué comprar? Consulta nuestra guía del iPhone 16 para obtener más información sobre las nuevas características y las diferencias entre los modelos.

Preordena directamente desde Apple

Apple es un lugar perfectamente adecuado para comprar tu nuevo iPhone. Es uno de los pocos lugares donde puedes obtener un modelo desbloqueado, no vinculado a ningún operador en particular, lo cual es especialmente útil si recibes servicio celular de algo distinto a uno de los grandes operadores nacionales.

Apple ofrece algunos descuentos por intercambio con hasta $650 de descuento, aunque deberás activarlo a través de uno de los principales operadores. Siempre hay letras pequeñas que debes leer y las ofertas de Apple no siempre son tan buenas como ir directamente a los operadores mismos, pero al menos en los EE. UU., las ofertas “activadas por el operador” de Apple más o menos reflejan lo que obtienes directamente de las tiendas de los operadores.

EE. UU.

Reino Unido

También será posible comprar el iPhone 16 en varios otros revendedores. Lee: Dónde encontrar las mejores ofertas del iPhone 16 en EE. UU. y Dónde encontrar las mejores ofertas del iPhone 16 en el Reino Unido.

En EE. UU. prueba:

En el Reino Unido prueba:

Compra directamente de un operador principal

Otro lugar para preordenar un iPhone 16 y estar bastante seguro de que puedes obtener el modelo que deseas el 20 de septiembre es comprando directamente de uno de los principales operadores nacionales. La mayoría de las ofertas para estos operadores implican teléfonos “gratis” o grandes descuentos ofrecidos en forma de créditos en la factura durante varios años y requieren que pagues tu iPhone gradualmente en lugar de todo de una vez, y muchos requieren que intercambies un teléfono, abras una nueva línea o ambos.

En EE. UU. prueba:

AT&T: Hasta $830 de descuento en el iPhone 16 o $1,000 de descuento en el iPhone 16 Pro, como créditos en la factura durante 36 meses, debes intercambiar un teléfono elegible y debes tener un plan de voz y datos pospagado y sin límites que califique.

T-Mobile: Hasta $830 de descuento en el iPhone 16 o $1,000 de descuento en el iPhone 16 Pro, como créditos en la factura durante 24 meses, con el plan Go5G Next o Go5G Business Next. Debes intercambiar el teléfono para la oferta del iPhone 16 Pro.

Verizon: Obtén hasta $1,000 de descuento si tienes el plan Unlimited Ultimate, hasta $830 de descuento con el plan Unlimited Plus y hasta $415 de descuento con el plan Unlimited Welcome. Debes intercambiar un teléfono.

Boost: Puedes obtener un año completo de servicio inalámbrico Boost Mobile GRATIS al comprar el iPhone 16 a precio completo con el plan ilimitado de $25/mes, o aplicar la oferta a los planes de $50/mes Unlimited+ o $60/mes Unlimited Premium. Disponible para clientes nuevos y existentes, esta oferta no tiene requisitos de intercambio o de línea. Boost también ofrece $1,000 de descuento en la línea de iPhone 16 con su plan Infinite Access de $65/mes, que incluye datos 5G ilimitados, roaming global Y una actualización al último iPhone cada año. Los clientes de Boost Mobile que combinen $1,000 de descuento en la línea de iPhone 16 con el plan Infinite Access e intercambien un iPhone pueden recibir hasta $1,650 en créditos o incluso obtener el iPhone 16 Pro Max de forma gratuita.

En el Reino Unido prueba:

Mobiles.co.uk tiene las siguientes ofertas en su sitio web:

iPhone 16, iD Mobile, 100GB, £29.99 por mes*, £199 por adelantado, extra £50 con intercambio: aquí.

iPhone 16 Plus, iD Mobile, 100GB, £29.99 por mes*, £349 por adelantado, extra £50 con intercambio: aquí.

iPhone 16 Pro, iD Mobile, 100GB de datos, £39.99 por mes*, £169 por adelantado, extra £50 con intercambio: aquí.

iPhone 16 Pro Max, iD Mobile, 100GB, £49.99 por mes*, £199 por adelantado, extra £50 con intercambio: aquí

