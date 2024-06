El iPad Air de Apple 2024 cuenta con un chip M2 clasificado con GPU de 9 núcleos.

“

La configuración de la GPU del M2 iPad Air no es la que Apple afirmó inicialmente.

Foto: Apple

El iPad Air de 2024 de Apple se envía con un chip M2 seleccionado que cuenta con una GPU de 9 núcleos. El anuncio original de la compañía afirmaba que tenía una GPU de 10 núcleos.

El gigante de Cupertino actualizó silenciosamente la página de especificaciones técnicas del iPad Air para reflejar este cambio.

El M2 iPad Air tiene una GPU más lenta de lo que Apple afirmó inicialmente

Cuando Apple anunció el iPad Air de 2024 en su evento “Let Loose” el 7 de mayo, solo mencionó que venía con un chip M2. El comunicado de prensa y la página de especificaciones técnicas posterior revelaron que contenía una GPU de 10 núcleos. Sin embargo, parece que hubo cierta confusión dentro de Apple, ya que el nuevo Air tiene una GPU de 9 núcleos.

Según lo observado por Michael Burkhardt y reportado por 9to5Mac, Apple actualizó silenciosamente la página de especificaciones técnicas del iPad Air para reflejar este cambio. El comunicado de prensa original y la página de soporte aún mencionan que el dispositivo se envía con una GPU de 10 núcleos.

La falta de un núcleo adicional de GPU no afectará significativamente el rendimiento del M2 iPad Air. Puede que veas un rendimiento un 10% más lento en algunas tareas en cargas de trabajo raras, pero eso es todo. Dado lo potente que es el chip M2, este impacto no será perceptible. Aun así, una empresa como Apple no debería haber cometido un error así en primer lugar.

La GPU más lenta no convierte al iPad Air de 2024 en una mala compra

Dada la configuración de la GPU de 9 núcleos, es probable que Apple esté utilizando una versión seleccionada de la variante de 10 núcleos del M2. Esta es la primera vez que la compañía hace esto, ya que el MacBook Air con M2 se envió con una variante de GPU de 8 u 10 núcleos.

Si ya has comprado el M2 iPad Air, esta revelación no lo hará repentinamente peor. Seguirá ejecutando todas tus aplicaciones y juegos favoritos de iPadOS tan suavemente como antes. A menos que tengas necesidades específicas ‘profesionales’, el M2 iPad Air sigue siendo una mejor compra que el iPad Pro.

“