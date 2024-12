El invierno regresa para el comienzo de 2025 (y se queda por un buen rato)

Las Guardias de Nieve del Efecto del Lago han sido levantadas para miércoles a domingo como se ve en el primer gráfico y como probablemente has escuchado. Aquí tienes una actualización…

No importa cuáles sean las acumulaciones finales en ese tiempo, el aire frío y ártico estará con nosotros hasta al menos mediados de enero.

Aunque es demasiado temprano para decir las cantidades, podemos dividirlo en al menos lo que probablemente sucederá el mismo Día de Año Nuevo cuando todo esto comience. El gráfico muestra algunas cantidades de 3-5″ posibles ese día.

Después de esa nieve húmeda llena de agua el miércoles, es puro efecto lago y sabes que todo depende de la dirección del viento. En este punto temprano, parece que las elevaciones más altas de las fajas de nieve pueden estar más favorecidas en esta ocasión, en lugar de la costa del lago. Pero esos detalles aún están por trabajarse ya que faltan 3 a 6 días.

De todos modos, el invierno ha regresado para quedarse un tiempo y lidieraremos con caminos cubiertos de nieve y resbaladizos, así como temperaturas que no suben por encima de la marca del congelamiento una vez que bajen de ella en algún momento del miércoles o miércoles por la noche durante al menos un par de semanas. Mantente sintonizado para más detalles a medida que estén disponibles.

Nuestro pronóstico y radar interactivo en tuerie.com/weather

Copyright 2024 Nexstar Media, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito o redistribuido.

Para las últimas noticias, clima, deportes y videos en streaming, dirígete a WJET/WFXP/YourErie.com.