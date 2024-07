El intento de asesinato contra Trump sacudió a la nación. Aquí está lo que sabemos sobre la investigación.

Ha pasado más de dos días desde que un tirador escaló el techo de un edificio de equipos industriales y disparó un rifle semiautomático a Donald Trump en un escenario de un mitin a unos 400 pies de distancia, rozando la oreja del ex presidente y sorprendiendo a la nación. Pero la investigación sobre cómo podría ocurrir tal violación de seguridad, y el motivo del tirador, siguen en sus etapas iniciales.

Inmediatamente después de que Trump fuera protegido por agentes del Servicio Secreto y evacuado del lugar, agentes especiales del FBI llegaron a la escena para recoger pruebas y responder al incidente, que también está siendo investigado como un posible acto de terrorismo doméstico. El sábado, el director del FBI, Chris Wray, dijo que la “máxima fuerza” de la oficina de campo de Pittsburgh del FBI y la sede nacional estaban comprometidas con la investigación, que incluirá apoyo táctico, recursos de seguridad nacional y la división de tecnología operativa del FBI.

Y el martes, los miembros del Congreso estaban intensificando una presión pública por obtener información sobre los eventos que ocurrieron en el mitin, con varios representantes recibiendo informes de seguridad. El representante Jim Himes (D-Conn.), miembro de mayor rango del Comité de Inteligencia de la Cámara, en un comunicado pidió al FBI que “comparta tanta información públicamente como sea posible sin comprometer su investigación”.

Esto es lo que sabemos, y no sabemos, sobre la investigación del FBI sobre Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años que intentó asesinar al ex presidente y mató a un asistente al mitin e hirió a otros dos asistentes.

Cómo el tirador obtuvo el arma

Hasta ahora, el FBI ha avanzado en la historia y antecedentes del tirador. No tenía identificación en el momento del tiroteo, dijo anteriormente el agente especial del FBI a cargo, Kevin Rojek, pero fue identificado el domingo como el tirador después de que los investigadores ejecutaron su ADN para obtener confirmación biométrica.

El arma que Crooks usó en el tiroteo fue un rifle de estilo AR comprado legalmente, dijo el FBI el lunes en una actualización de su investigación. El día del tiroteo, Crooks compró 50 cartuchos de municiones en una armería en Bethel Park, aproximadamente a 53 millas al sur.

El rifle de Crooks estaba cargado con un cartucho de 5.56 mm, según Rojek. Las autoridades dijeron que creen que el arma del tirador fue comprada legalmente por su padre, pero Rojek ha dicho que los investigadores aún no saben si Crooks tomó el arma sin el permiso de su padre.

Registros telefónicos y dispositivos sospechosos

El lunes, el FBI anunció que había obtenido el teléfono de Crooks, que envió a sus laboratorios en Quantico, Virginia. Allí, los técnicos accedieron al teléfono de Crooks y continúan analizando sus dispositivos electrónicos, dijo el FBI. Los resultados del análisis hasta ahora no están claros.

Después del tiroteo, las autoridades descubrieron un dispositivo explosivo improvisado en su casa y dos en su automóvil. Los técnicos en explosivos han declarado que todos los dispositivos sospechosos eran seguros y continúan evaluándolos en los laboratorios del FBI.

Una revisión del historial de envíos de Crooks también ha levantado algunas cejas. En los últimos meses, algunos paquetes entregados a Crooks estaban marcados como posiblemente contenidos material peligroso, según un boletín del FBI obtenido por POLITICO.

Paquetes sospechosos alrededor de la ubicación del tirador fueron identificados poco después del tiroteo, dijo Rojek el sábado, y la respuesta de las fuerzas del orden a “varias ocurrencias sospechosas” también será parte de la investigación, dijo.

Las incógnitas sorprendentes sobre Crooks

Pero gran parte de lo que pudo haber llevado a Crooks sigue siendo poco claro. Crooks no era conocido por el FBI antes del incidente, dijo el FBI, y actuó solo, según la investigación del FBI hasta ahora. Pero el FBI está continuando investigando si Crooks operó con algún cómplice en la organización del ataque.

Y identificar cualquier indicio sobre la motivación de Crooks ha resultado difícil. Las autoridades no han identificado la ideología política como un motivo detrás del ataque, pero estaban investigando la “secuencia de eventos y los movimientos del tirador antes del tiroteo, recolectando y revisando pruebas, realizando entrevistas y siguiendo todas las pistas”.

El FBI continúa recopilando pruebas y dijo el lunes que había entrevistado a casi 100 funcionarios de la ley, asistentes al mitin y otros testigos, además de recibir “cientos” de consejos en línea.

Rojek dijo en la rueda de prensa que el hecho de que el tirador pudiera disparar varios tiros fue “sorprendente”. No respondió a preguntas adicionales sobre las circunstancias en torno al propio tiroteo o la investigación del FBI.

Crooks vivía con sus padres a 50 millas al sur de la ubicación del mitin de Trump en Bethel Park, Pennsylvania. Se graduó de la Escuela Secundaria de Bethel Park en 2022, según la escuela, y luego asistió al Community College of Allegheny County, según un portavoz del colegio. Tenía planeado inscribirse en la Universidad Robert Morris en Pittsburgh este otoño. Las tres escuelas expresaron sus condolencias por Trump y las víctimas del tiroteo.

“Hemos estado en contacto con las fuerzas del orden y estamos listos para asistir en su investigación”, escribió un portavoz de RMU en un comunicado a POLITICO.

Sin importar el motivo del tirador del mitin de Trump, las agencias advirtieron en un boletín el lunes que extremistas violentos u otros “pueden intentar actos de violencia de seguimiento o represalia” en respuesta al intento de asesinato de Trump.

Lo que está diciendo el Servicio Secreto

La notable secuencia de eventos que permitió a un tirador subir sin obstáculos a un tejado con una vista clara de un protegido del Servicio Secreto ha provocado una ola de escrutinio sobre la agencia federal encargada de proteger a los líderes políticos y sus familias. Si bien el personal del Servicio Secreto protegió inmediatamente a Trump y mató al tirador en los momentos posteriores al ataque, las críticas se han centrado en posibles errores de seguridad antes de que sonaran los primeros disparos.

“Fue inaceptable”, dijo el director del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, a ABC News en una entrevista el lunes. “Y es algo que no debería volver a ocurrir”.

Cheatle, quien está en Milwaukee esta semana para coordinar la seguridad de la Convención Nacional Republicana, dijo que sintió “shock” y luego “preocupación” por el tiroteo, reiterando la responsabilidad del Servicio Secreto en la protección de Trump y otros candidatos presidenciales. Añadió que el Servicio Secreto planeaba acelerar el apoyo SWAT para Trump.

Cheatle también se ha convertido rápidamente en el blanco de acción en el Capitolio, que busca realizar sus propias investigaciones sobre lo ocurrido el 13 de julio. Testificará ante el Comité de Supervisión de la Cámara liderado por republicanos el lunes.

“El Servicio Secreto no es político”, dijo Cheatle a ABC News. “La seguridad no es política. La seguridad de las personas no es política. Y eso es en lo que estamos enfocados como agencia”.

Cheatle y otros altos funcionarios de la administración también se han comprometido a cooperar plenamente tanto con el Congreso como con un panel de revisión independiente que investigará cómo el Servicio Secreto falló en prevenir el intento de asesinato. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en una rueda de prensa el lunes que aún no se ha determinado quién liderará la revisión independiente.

“Una línea de visión directa como esa hacia el ex presidente de los Estados Unidos no debería ocurrir”, dijo Mayorkas en una entrevista con “Good Morning America” el lunes, añadiendo que la revisión independiente hará recomendaciones tanto al Servicio Secreto como al DHS para mejorar la seguridad de los protegidos.

Enlace de origen “