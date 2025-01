El inteligente video musical de OK Go protagonizado por iPhone iniciará tu fin de semana con buen pie.

Grabar videos musicales en iPhones no es nada nuevo. El video de Lady Gaga para “Stupid Love” hizo mucho hincapié en que fue filmado “íntegramente en iPhone 11” hace casi cinco años. Olivia Rodrigo y Selena Gomez han filmado videos musicales en iPhones, y más recientemente, el video de The Weeknd “Dancing in the Flames” se filmó en cámara lenta cinematográfica en iPhone 16 Pro.

Pero pocos realmente presentan al iPhone en sí mismo tanto como el nuevo video de OK Go para “A Stone Only Rolls Downhill”. Puedes verlo a continuación.

El video presenta “64 videos en 64 iPhones” y hace uso de un ingenioso encuadre, coreografía y ediciones para unirlo todo. No solo todos los videos fueron grabados en iPhone, sino que los iPhones son las estrellas del video.

Es difícil juzgar exactamente qué iPhones se están utilizando, pero parecen ser modelos iPhone 15 Pro en estuches brillantes y coloridos. En un breve video detrás de escena, puedes ver que los teléfonos tienen botones de acción en lugar de interruptores de silencio, pero no tienen un botón de control de cámara. Y, por supuesto, todos cuentan con una Isla Dinámica.