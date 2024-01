El informe del Pentágono concluye que la ayuda militar de EE. UU. a Ucrania fue mal rastreada.

Más de mil millones de dólares en misiles antiaéreos, drones kamikaze y dispositivos de visión nocturna enviados por Estados Unidos a Ucrania no han sido rastreados adecuadamente por funcionarios estadounidenses, concluye un nuevo informe del Pentágono, lo que plantea preocupaciones sobre su posible robo o contrabando en un momento en que el Congreso está debatiendo si enviar más ayuda militar a Kyiv.

El informe del inspector general del Departamento de Defensa, publicado el jueves, no ofrece evidencia de que alguna de las armas haya sido utilizada de manera incorrecta después de ser enviada a un centro logístico militar de Estados Unidos en Polonia o reenviada a los campos de batalla de Ucrania.

“Estaba más allá del alcance de nuestra evaluación determinar si ha habido desvío de tal asistencia”, decía el informe.

Pero encontró que funcionarios de defensa y diplomáticos estadounidenses en Washington y Europa no lograron rastrear rápidamente o completamente casi 40,000 armas que, por ley, deberían haber sido monitoreadas de cerca porque su tecnología sensible y su tamaño relativamente pequeño las hace atractivas para los contrabandistas de armas.

El informe se envió al Congreso el miércoles y una copia fue proporcionada a The New York Times. El inspector general del Pentágono publicó una versión redactada el jueves. “La alta tasa de armas que faltaban o que no se contabilizaban de inmediato en las bases de datos del gobierno ‘puede aumentar el riesgo de robo o desvío'”, encontró el informe. Incluso sin mejores métodos, concluyó, seguir adicionales materiales enviados a Ucrania será “difícil dado que el inventario continúa cambiando, y la precisión y completitud probablemente solo serán más difíciles con el tiempo”. El número de armas revisadas en el informe representa solo una pequeña fracción de los aproximadamente $50,000 millones en equipos militares que Estados Unidos ha enviado a Ucrania desde 2014, cuando Rusia se apoderó de Crimea y partes de la región oriental de Donbas.

Todavía, la investigación del Pentágono ofrece un primer vistazo a los esfuerzos para dar cuenta de las herramientas más peligrosas del poder militar estadounidense que han sido enviadas apresuradamente a Ucrania en los últimos dos años. Un número creciente de legisladores, escépticos de los costos de ser el mayor benefactor militar de Ucrania, se resisten a enviar más ayuda a Kyiv y han exigido supervisión.

El informe no detalló exactamente cuántas de las 39,139 piezas de material de alto riesgo que se dieron a Ucrania en los años anteriores y posteriores a la invasión se consideraban “delincuentes”, pero puso la posible pérdida en alrededor de mil millones de dólares del total de $1.69 mil millones del valor del armamento enviado.

Hasta junio pasado, los datos más recientes disponibles, Estados Unidos había brindado a Ucrania más de 10,000 misiles antitanque Javelin, 2,500 misiles tierra-aire Stinger y aproximadamente 750 drones Kamikaze Switchblade, 430 misiles aire-aire de rango medio y 23,000 dispositivos de visión nocturna.

Las peligrosas condiciones de combate hicieron en gran parte imposible para los funcionarios del Departamento de Defensa viajar al frente para garantizar que las armas se estuvieran utilizando como se había previsto, según funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado responsables de rastrearlas.

Los procedimientos de contabilidad requeridos “no son prácticos en un ambiente de guerra dinámico y hostil”, escribió Alexandra N. Baker, la subsecretaria de Defensa para Política en funciones, en una respuesta del 15 de noviembre a un borrador anterior del informe.

También dijo que no había suficientes empleados del Departamento de Defensa en la Embajada de Estados Unidos en Kyiv para rastrear fácilmente todas las armas y equipos más sensibles, que dijo actualmente superan las 50,000 unidades en Ucrania “y en aumento”. “Está más allá de la capacidad del limitado personal del D.O.D. en el país inventariar físicamente, incluso si el acceso no estuviera restringido”, escribió Baker en su respuesta, incluida en el informe.