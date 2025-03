‘El informe de exploración está disponible’: Bruce Pearl describe cómo Texas A&M sorprendió al baloncesto No. 1 de Auburn

Justo tres días después de asegurar un título de la Conferencia Sureste en una actuación dominante contra Kentucky, el baloncesto masculino de Auburn tuvo una noche para el olvido contra Texas A&M el martes.

Los Tigres perdieron 83-72, su mayor derrota de la temporada y su primera derrota fuera de casa en la SEC. Es la sexta vez en los últimos ocho juegos que Texas A&M ha vencido a Auburn, y la primera victoria de los Aggies contra un equipo clasificado como No. 1 en la encuesta de la AP.