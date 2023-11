El Índice de Juegos Móviles 2023 ha llegado con una gran cantidad de información.

Si alguna vez te has preguntado cuáles son los juegos móviles más populares, entonces el Índice de Juegos Móviles 2023 de Uswitch está aquí para ti. Este informe proporciona a los jugadores una visión del mundo de los juegos y todas las opciones de tendencia entre los jugadores móviles. Si eres un jugador, las estadísticas proporcionadas en este informe serán de gran interés para ti, ya que querrás saber qué es lo que la mayoría disfruta jugando.

En el informe hay aproximadamente siete categorías de los juegos más populares de 2023. La calificación de la popularidad de los juegos en una categoría proviene de dos puntos de vista, uno son los críticos y el otro son los jugadores reales. Ambas partes buscan cosas diferentes mientras ven los juegos en esta lista.

Para los jugadores, solo buscan qué jugar y disfrutar, pero los críticos son una categoría diferente de personas por completo. Los críticos califican los juegos, buscando los pros y los contras de estos juegos, para dar a los posibles jugadores una idea clara de en qué se están metiendo. Aquí tienes los detalles que necesitas del Índice de Juegos Móviles 2023 proporcionados por Uswitch.

Detalles sobre los informes del Índice de Juegos Móviles 2023 de Uswitch sobre los mejores juegos disponibles

La primera categoría en la lista del Índice de Juegos Móviles 2023 de los mejores juegos entre los jugadores es “los juegos móviles más populares del mundo”. Encabezando esta lista está Subway Surfers con más de 63.64 millones de búsquedas anuales. A esto le sigue Genshin Impact, Stumble Guys, Geometry Dash y PUBG Mobile.

Para la segunda categoría, que es el juego más popular en Instagram, PUBG Mobile toma la delantera. Con más de 14 millones de publicaciones, este juego de disparos en primera persona es el más popular entre la comunidad de juegos de Instagram. Otros juegos en la lista de los cinco mejores aquí son Pokémon GO, Genshin Impact, Clash of Clans y Call of Duty: Mobile.

En TikTok, PUBG Mobile lidera nuevamente con más de 321 mil millones de vistas en publicaciones sobre este juego. Eso es masivo, algunos podrían sentir que PUBG Mobile es el mejor juego móvil de disparos en primera persona. Genshin Impact, Clash Royale, Brawl Stars y Stumble Guys son solo algunos juegos en esta lista también.

El juego móvil mejor valorado entre los críticos es Plants vs Zombies, pero los jugadores dicen que es Bejeweled Stars. En cuanto al juego móvil más intensivo en almacenamiento, el premio va para Fantasian que consume 4.5 GB solo para descargarlo. A escala global, el juego móvil de mayores ingresos es Honor of Kings, con unos impresionantes 1.36 mil millones de dólares en ingresos.

Para los desarrolladores, el que más ingresos genera para iOS es Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd, con 521 millones de dólares en ingresos. En el lado de Android, el desarrollador King (desarrolladores de Candy Crush) se llevan la corona con 50.9 millones de dólares en ingresos. En cuanto a los teléfonos móviles mejor valorados para juegos, Samsung se lleva el primer puesto, con el Galaxy S23 Ultra en la cima.