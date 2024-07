El indicador de recesión está cerca de sonar la alarma a medida que aumenta el desempleo.

Aunque el desempleo sigue siendo históricamente bajo, su tasa de aumento podría ser un signo de deterioro de las condiciones económicas. Ahí es donde entra en juego la llamada Regla Sahm.

Dice que cuando el promedio móvil de tres meses de la tasa de desempleo aumenta al menos medio punto porcentual desde su punto más bajo en los últimos 12 meses, entonces ha comenzado una recesión. Esta regla habría señalado cada recesión desde 1970.

Según las últimas cifras de desempleo del informe mensual del Departamento de Trabajo del viernes, la brecha entre los dos se ha ampliado a 0.43 en junio desde 0.37 en mayo.

Ahora está en el nivel más alto desde marzo de 2021, cuando la economía aún se estaba recuperando del crash inducido por la pandemia.

La creadora de la regla, Claudia Sahm, era economista en la Reserva Federal y ahora es economista jefe en New Century Advisors. Anteriormente explicó que incluso desde niveles bajos, una tasa de desempleo creciente puede desencadenar un círculo vicioso que conduce a una recesión.

“Cuando los trabajadores pierden sus cheques de pago, reducen el gasto, y a medida que las empresas pierden clientes, necesitan menos trabajadores, y así sucesivamente,” escribió en un artículo de opinión en Bloomberg en noviembre, agregando que una vez que este círculo vicioso comienza, generalmente es auto-reforzante y acelera.

Pero también dijo que la pandemia puede haber causado tantas interrupciones en la economía y el mercado laboral que indicadores como la Regla Sahm que se basan en el desempleo pueden no ser tan precisos en este momento.

Hace unas semanas, sin embargo, Sahm dijo a CNBC que la Reserva Federal corre el riesgo de enviar a la economía a una recesión al seguir postergando los recortes de tasas.

“Mi escenario base no es una recesión,” dijo el 18 de junio. “Pero es un riesgo real, y no entiendo por qué la Fed está empujando ese riesgo. No estoy segura de qué están esperando.”

Esto ocurrió días después de la reunión de política de la Fed en junio cuando los banqueros centrales mantuvieron las tasas estables después de mantenerlas en 5.25%-5.5%—el nivel más alto desde 2001—desde julio de 2023.

La Fed se reunirá nuevamente a fin de este mes y se espera que permanezca estable, pero las probabilidades de un recorte podrían aumentar en septiembre.

Sahm también dijo el mes pasado que la preferencia declarada del presidente de la Fed, Jerome Powell, de esperar un deterioro en las ganancias de empleo es un error y que los formuladores de políticas deberían centrarse en la tasa de cambio en el mercado laboral.

“Hemos entrado en recesión con todos los niveles diferentes de desempleo,” explicó. “Estas dinámicas se alimentan entre sí. Si la gente pierde sus empleos, dejan de gastar, [y] más gente pierde empleos.”

Mientras tanto, Wall Street ha tenido una visión más sosegada de la economía, citando las predicciones generalizadas de recesión del año pasado que resultaron ser equivocadas, así como el auge de la inteligencia artificial que está ayudando a impulsar una ola de inversión y crecimiento de ganancias.

El mes pasado, el gerente de cartera senior de Neuberger Berman, Steve Eisman, también señaló el impulso en el gasto en infraestructura.

“Estamos avanzando, y creo que la única conclusión a la que se puede llegar es que la economía de EE. UU. es más dinámica que nunca en su historia,” dijo a CNBC.

