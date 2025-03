“El Indiana Jones del Mundo del Arte” ayuda a la policía a resolver el misterio de la famosa pintura que desapareció del museo en 1974.

La policía holandesa dice que han resuelto el caso de la misteriosa desaparición de una pintura de Brueghel de un museo polaco hace más de 50 años. Las autoridades dicen que el caso fue finalmente resuelto con la ayuda de periodistas de una revista de arte y un conocido detective de arte.

“La Mujer que Lleva las Brasas”, también conocida como “Mujer Moviendo una Hoguera” y pintada por el maestro flamenco holandés Pieter Brueghel el Joven alrededor de 1626, desapareció del Museo Nacional de Gdansk durante los tiempos comunistas alrededor de 1974.

Su paradero desató numerosos rumores, incluida la participación del servicio secreto polaco en ese momento, en una historia digna de una novela de espías.

Se pensaba que la redonda pintura, de solo 6.6 pulgadas, había desaparecido para siempre.

Pero la pintura robada se encuentra actualmente bajo llave en un museo de la provincia holandesa de Limburgo, dijo Richard Bronswijk de la unidad de crímenes artísticos de la policía holandesa.

“Estamos 100% seguros de que es la misma pintura que desapareció del Museo Nacional de Gdansk en 1974”, dijo Bronswijk a AFP.

“Indiana Jones del Mundo del Arte”

Arthur Brand, un conocido detective de arte holandés, dijo que las sospechas surgieron cuando los periodistas de la principal revista de arte holandesa “Vind” vieron la pintura en una exposición holandesa el año pasado.

Presentada como “no vista en los últimos 40 años”, la pintura estaba en préstamo al Museo de Gouda de una colección privada.

“Un colaborador de la revista, John Brozius, hizo alguna investigación y se topó con un artículo en un sitio web polaco con una foto en blanco y negro”, dijo Brand a AFP.

“El artículo trataba sobre un robo que tuvo lugar en Gdansk en 1974 en el que se robaron dos obras de arte: ‘La Crucifixión’, un boceto de Anthony van Dyck, y una pintura de Brueghel el Joven”, dijo.

“Aunque la gente de ‘Vind’ no estaba segura, se parecía bastante a la de Brueghel que se exhibía en Gouda”, dijo Brand.

La pintura representa a una campesina sosteniendo tenazas con brasas humeantes en una mano y un caldero de agua en la otra, una referencia a un antiguo proverbio holandés: “Nunca creas a alguien que lleva agua en una mano y fuego en la otra”, o cuidado con la duplicidad.

Se desconoce el valor de la pintura, pero las obras de Brueghel el Joven generalmente se venden por millones, según la casa de subastas Christie’s.

Brand, apodado el “Indiana Jones del Mundo del Arte” por sus recuperaciones de piezas robadas de alto perfil, fue llamado para ayudar.

“¡Es una coincidencia!”

Junto con la policía holandesa, Brand investigó la identidad de la pintura, que entretanto había sido trasladada a un museo en Venlo, en el sur de los Países Bajos.

Brand también examinó la base de datos de Interpol, que había emitido una “alerta de base de datos” para la pintura de Brueghel.

“Concluí que la pintura listada por Interpol y la que estaba en exhibición eran una y la misma”, dijo a AFP.

“Hemos verificado y re-verificado, incluida la información en la parte trasera de la pintura. ¡Es una coincidencia!” agregó Bronswijk.

La policía holandesa ha informado a las autoridades polacas, quienes se espera que presenten una solicitud de asistencia legal, dijo Bronswijk.

Ni los museos holandeses ni las autoridades polacas estaban disponibles de inmediato para hacer comentarios.

El robo fue descubierto el 24 de abril de 1974, cuando un trabajador del museo accidentalmente tiró la obra de arte de Brueghel de una pared.

“En lugar de la obra original del famoso pintor flamenco, cayó de la estructura una reproducción recortada de una revista”, escribió el experto polaco en artes robadas Mariusz Pilus en “Arte Sherlock” en 2019.

Días después del descubrimiento, se dice que un oficial de aduanas polaco que había denunciado la exportación ilegal de obras de arte a través del puerto báltico de Gdynia fue incendiado y asesinado, poco antes de ser entrevistado por la policía.

Las investigaciones sobre la muerte del oficial de aduanas y la desaparición de las pinturas se cerraron poco después, según informes polacos.

La policía holandesa está investigando ahora cómo la pintura terminó en una colección privada holandesa.

Brand dijo que esperaba que la pintura de Brueghel pudiera regresar pronto a Gdansk, “para ser exhibida, en un museo, donde pertenece”.

Los logros de Brand incluyen devolver una pintura de Vincent van Gogh a un museo en 2023, más de tres años después de haber sido robada.

En 2022, devolvió una estatua romana que había sido robada del Museo du Pays Chatillonnais en 1973. También recuperó “Adolescencia” de Salvador Dalí, una pintura de Picasso y “Los Caballos de Hitler”, esculturas que alguna vez estuvieron fuera del cancillerio de Berlín del líder nazi.

El detective de arte en 2017 dijo a “CBS Mañanas” que ha negociado acuerdos con grupos terroristas, la mafia y una serie de personajes turbios para rastrear piezas en el mercado negro.

“Por un lado tienes a la policía, las compañías de seguros, los coleccionistas, y por otro lado tienes a los criminales, los ladrones de arte y los falsificadores. Así que hay dos tipos de mundos, y no se comunican. Así que me pongo en el medio”, dijo Brand.

Aliza Chasan

contribuyó a este informe.