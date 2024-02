El incómodo ascenso de Instagram como sitio de noticiasEl incómodo ascenso de Instagram como sitio de noticias

En un reciente miércoles en el vecindario de Dumbo en Brooklyn, Mosheh Oinounou, ex productor de CBS, Bloomberg News y Fox News, deslizó el dedo por Instagram. Había comenzado su mañana leyendo importantes periódicos y más de una docena de boletines informativos. Luego pasó gran parte del día convirtiendo muchos de los artículos en publicaciones en su cuenta de Instagram, bajo el nombre de Mo News.

Una historia del Wall Street Journal sobre los estadounidenses mayores se transmitió a través de una imagen de un pastel que decía: “Número récord de estadounidenses cumplirán 65 años este año: ricos, activos y solteros”. A veces, el Sr. Oinounou, un afable hombre de 41 años, también apareció en cámara con el coanfitrión de su podcast diario de noticias para explicar la importancia de cómo los candidatos presidenciales republicanos estaban sondeando y por qué el presidente Biden era un candidato por escrito en Nuevo Hampshire.

El contenido ha obtenido 436,000 seguidores en Instagram, convirtiendo lo que había sido un proyecto secundario de la pandemia en una empresa con tres empleados a tiempo completo y un foco más grande. En diciembre, el Departamento de Estado le ofreció a Mo News una entrevista con el Secretario de Estado Antony J. Blinken. El Sr. Oinounou dijo que la agencia le había dicho: “Entendemos cómo las personas están obteniendo sus noticias”.

“Las personas son muy críticas y cínicas sobre la información que obtienen de los medios de comunicación tradicionales”, dijo el Sr. Oinounou en una entrevista. “Resuena donde este tipo en Instagram está desglosando las noticias”.

El Sr. Oinounou es parte de un grupo de personalidades que han descubierto cómo empaquetar la información y entregarla en Instagram, convirtiendo cada vez más la plataforma social en una fuerza en las noticias. Muchos millennials y de la Generación X, en un eco de cómo las generaciones mayores usaban Facebook, se han vuelto más cómodos leyendo noticias en Instagram y compartiendo publicaciones y videos con amigos en Instagram Stories, que desaparecen después de 24 horas.

Las organizaciones de noticias tradicionales, incluido The New York Times, tienen grandes feeds de Instagram donde comparten reportajes, pero estas cuentas de noticias tienen un atractivo diferente y se han vuelto más visibles en los últimos años. Ellos curan contenido como blogs de la vieja escuela y hablan a la cámara como influencers de TikTok y YouTube. Obtienen titulares de numerosos medios importantes mientras agregan su propio análisis. Hablan con seguidores en comentarios y a través de mensajes directos, utilizando los comentarios y preguntas para dar forma a publicaciones adicionales. Muchos prometen ser no partidistas.

“Para muchas personas, tienen a los chefs en los que confían, los médicos en los que confían y luego hay una categoría de noticias e información en la que confían”, dijo Jessica Yellin, ex corresponsal en jefe de la Casa Blanca de CNN. La Sra. Yellin, que tiene más de 650,000 seguidores en su cuenta de noticias de Instagram y una marca de medios llamada News Not Noise, se autodenomina “info-influencer”.

Todo esto hace que Instagram, que es propiedad de Meta, sea un medio de noticias cada vez más importante en la elección presidencial de los EE. UU. de este año. A partir del año pasado, el 16 por ciento de los adultos en los EE. UU. obtenían regularmente noticias en Instagram, superando a TikTok, X y Reddit, y aumentando desde el 8 por ciento en 2018, según Pew Research. Más de la mitad de ese grupo eran mujeres.