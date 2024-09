El Incendio en la Línea de California obliga a miles a evacuar.

Miles de personas están bajo órdenes de evacuación obligatoria debido a un incendio forestal descontrolado y de rápida propagación en el sur de California. El Line Fire también amenaza miles de hogares, negocios y otras edificaciones en el condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles. El incendio, que comenzó el jueves, se propagó rápidamente durante la noche del sábado, lo que llevó al gobernador de California, Gavin Newsom, a declarar un estado de emergencia. El incendio en el borde del Bosque Nacional de San Bernardino ha crecido a aproximadamente 17,459 acres (27 millas cuadradas) hasta el domingo por la tarde y no estaba contenido. Actualmente es el quinto incendio forestal activo más grande de California, después de cuadriplicar su tamaño el sábado. El domingo por la mañana, el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino emitió órdenes de evacuación para los residentes de Running Springs y Arrowbear Lake. Esa área tiene una población total de más de 6,000 personas, según CBS News, socio de la BBC en Estados Unidos. Las comunidades de Green Valley Lake, Cedar Glen, Lake Arrowhead, Crestline y Valley of Enchantment fueron informadas de que podrían tener que irse con poco aviso. Los oficiales de bomberos dicen que 35,405 estructuras están amenazadas por el incendio, incluyendo hogares familiares, edificios comerciales y otras “estructuras menores”. “Las llamas estaban cerca de nosotros porque el viento cambió”, dijo Brian Gano, residente de Highland, quien intentaba sofocar las llamas junto con su esposa e hijo, a KCAL News. La causa del incendio está bajo investigación. Los oficiales dijeron que las condiciones climáticas actuales están “causando un comportamiento muy errático en el Line Fire”, y que la región está críticamente seca. Los cielos llenos de humo representan un desafío para las aeronaves y limitan su acceso a partes del incendio. Tres bomberos resultaron heridos combatiendo el incendio. Se espera que las condiciones calurosas y secas mezcladas con tormentas eléctricas continúen desafiando a los bomberos en los próximos días. Se espera un calor peligroso en el suroeste de los Estados Unidos y el sur de California a principios de la próxima semana. La cantidad de áreas quemadas en verano en el norte y centro de California se incrementó cinco veces desde 1996 hasta 2021 en comparación con el período de 24 años anterior, lo que los científicos atribuyen al cambio climático causado por el ser humano. Cada incendio forestal no puede ser automáticamente relacionado directamente con el cambio climático. La ciencia es complicada y factores humanos como la manera en que gestionamos la tierra y los bosques también contribuyen. Pero los científicos dicen que el cambio climático está haciendo que las condiciones climáticas como el calor y la sequía que causan incendios forestales sean más probables.