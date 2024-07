El impulso de los asentamientos de Israel intensifica la angustia de tierras palestinas.

Los funcionarios palestinos han condenado una nueva y dramática iniciativa de asentamientos por parte de Israel en Cisjordania ocupada, que incluye la autorización retroactiva de tres puestos avanzados. El movimiento está destinado a exacerbar aún más las tensiones en el territorio, que ha visto un aumento de la violencia desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre. Los palestinos reclaman Cisjordania como parte de su estado futuro deseado. Los asentamientos son ampliamente considerados ilegales bajo la ley internacional, aunque Israel discrepa. Los tres puestos avanzados no autorizados que ahora han sido legalizados bajo la ley israelí fueron descritos como nuevos barrios de asentamientos existentes. Se encuentran en áreas sensibles en el Valle del Jordán y cerca de la ciudad sureña de Hebrón. Además, la organización israelí de vigilancia anti-asentamientos Peace Now dijo el jueves que las autoridades israelíes habían aprobado o avanzado planes para 5,295 hogares en decenas de asentamientos. También se supo esta semana que el Consejo Superior de Planificación del gobierno israelí había aprobado la mayor confiscación de tierras en Cisjordania en más de tres décadas. Se han confiscado unas 12,700 dunams (5 millas cuadradas) en el Valle del Jordán y se han declarado como tierras estatales israelíes. Este año ha marcado un pico en la extensión de las declaraciones de tierras estatales, con un total de 23,700 dunams afectados. El portavoz del presidente palestino, Nabil Abu Rdeinah, dijo que los nuevos anuncios confirmaron que el “gobierno extremista de Israel está obligado por la política de derecha de guerra y asentamientos”. Dijo que los últimos pasos no lograrían “seguridad y paz para nadie” y estaban destinados a evitar el establecimiento de un estado palestino geográficamente contiguo en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. La semana pasada, el gabinete de seguridad de Israel decidió autorizar retroactivamente cinco puestos avanzados de asentamientos construidos sin la aprobación oficial del gobierno. La ONU, el Reino Unido y otros países condenaron la medida por socavar las esperanzas de una solución de dos estados: la fórmula aprobada internacionalmente para la paz que prevé la creación de un estado palestino independiente junto a Israel. “Israel debe detener su expansión ilegal de asentamientos y responsabilizar a quienes son responsables de la violencia extremista de colonos”, dijo la oficina de Asuntos Exteriores británica. “La prioridad del Reino Unido es poner fin al conflicto de Gaza de manera sostenible lo antes posible y garantizar una paz duradera en Oriente Medio, a través de un camino irreversible hacia una solución de dos estados”. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la BBC sobre la estrategia general para Cisjordania. Sin embargo, el ministro israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, que vive en un asentamiento de Cisjordania, ha dado la bienvenida a los pasos recientes. “Estamos construyendo la buena tierra y frustrando el establecimiento de un estado palestino”, dijo el miércoles en la plataforma de redes sociales X. Sin contar Jerusalén Este anexada, alrededor de medio millón de colonos viven en Cisjordania junto a tres millones de palestinos. El año pasado, el Sr. Smotrich instruyó a los departamentos gubernamentales a prepararse para duplicar el número de colonos a un millón. Desde que Israel capturó Cisjordania a Jordania en la Guerra de Oriente Medio de 1967, las administraciones israelíes sucesivas han permitido que los asentamientos crezcan. Sin embargo, la expansión ha aumentado considerablemente desde que Netanyahu regresó al poder a fines de 2022 al frente de una coalición gubernamental de derecha y procolono. El mes pasado, Peace Now publicó la grabación de un discurso del Sr. Smotrich a su partido Sionismo Religioso, en el que propone transferir la administración de los asentamientos de militares a funcionarios civiles, construir un sistema de carreteras segregadas para los colonos, expandir los puestos agrícolas y reprimir la construcción no autorizada de palestinos. Peace Now advirtió que el plan cambiaría de manera irreversible la forma en que se gobierna Cisjordania y llevaría a una “anexión de facto”.