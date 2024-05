El ‘impuesto turístico’ de Venecia, catalogado como un ‘fracaso miserable’, podría no alcanzar el punto de equilibrio este año

“

Ante la amenaza de hundimiento y una economía que desplaza a los habitantes locales, Venecia lanzó el mes pasado una medida tan ambiciosa como controvertida: un llamado “impuesto turístico” a los visitantes de un día. Sin embargo, unas semanas después, la ciudad flotante ha hecho poco para demostrar que ha encontrado la solución para gestionar su relación de amor y odio con los 20 millones de visitantes anuales.

La ciudad del norte de Italia ha recaudado poco menos de €1 millón ($1.1 millón) en tarifas en los primeros 11 días de cobrar a los visitantes €5 ($5.36) por entrar por un día, muestran datos nuevos.

Sin embargo, el cargo no parece haber tenido el efecto deseado de disuadir a los turistas de hacer una corta parada.

Los últimos datos muestran que 70,000 visitantes llegaron a Venecia el 19 de mayo. Eso es más que los 65,000 visitantes registrados el 2 de junio del año pasado, un día festivo nacional en Italia y antes de que se implementara el impuesto turístico. Desde su debut, se han vendido 195,000 boletos a los visitantes.

Si los números no bajaban, los funcionarios de Venecia al menos esperaban que el impuesto subsidiara la contribución económica de los turistas de un día tradicionalmente tacaños, que no gastan tanto como los visitantes a largo plazo pero constituyen el 80% de la totalidad de viajeros que llegan a Venecia cada año.

Pero el impuesto puede que no ayude tanto a las finanzas de la ciudad. Si Venecia sigue recaudando al ritmo que ha tenido en sus primeros 11 días de funcionamiento, es posible que ni siquiera pueda cubrir el gasto considerable involucrado en la implementación del proyecto, al menos durante su período de prueba.

Entre el establecimiento de un sistema de reservas en línea, el lanzamiento de campañas informativas y el pago de agentes para llevar a cabo controles de boletos, el periódico italiano Corriere della Sera informó que la ciudad ha gastado €3 millones ($3.3 millones) en el proyecto.

El impuesto turístico se ha impuesto en “29 días de mayor afluencia” entre abril y julio como parte de un período de prueba. Extrapolando el actual recuento de $1.1 millones en los primeros 11 de esos días, es posible que la ciudad no alcance a recuperar su gasto inicial antes de finales de julio.

Oposición local

Si el “impuesto turístico” se extiende más allá de su período de prueba actual está en debate, dada la reacción negativa que ha recibido por parte de los habitantes locales.

Los venecianos se reunieron en las calles de la ciudad en los días previos al lanzamiento del impuesto el mes pasado para protestar por su implementación.

Las motivaciones para la oposición han sido variadas. Algunos locales temen que convierta a Venecia en un “parque temático” y haga poco para mejorar la reputación de la ciudad a nivel mundial.

Otros han acusado a Venecia de utilizar la tarifa de entrada como un distractor para la falta de la administración local en abordar una crisis de vivienda en la ciudad.

“Deberían reparar las miles de casas abandonadas en esta ciudad. Sin embargo, eso es poco probable que suceda. En cambio, los residentes siguen marchándose, la ciudad se está vaciando y todo lo que estamos haciendo es potenciar el turismo”, dijo el residente de Venecia Nicola Ussardi a Euronews el mes pasado.

Los llamados para eliminar el impuesto solo han aumentado desde que los datos mostraron que no ha reducido el número de visitantes.

“La medida del boleto de entrada en Venecia ha fracasado miserablemente porque los números cuentan y dicen que el boleto de ninguna manera ha disminuido el flujo de turistas o ha escalonado las llegadas, sino que las llegadas son numéricamente superiores con respecto a años anteriores”, dijo Giovanni Andrea Martini del grupo del consejo municipal All The City Together, en una conferencia de prensa esta semana.

El “impuesto turístico” es solo el último movimiento del gobierno local para controlar los efectos de los visitantes de un día.

En enero, la ciudad introdujo un límite de 25 personas para congregarse en la ciudad, aproximadamente la mitad del tamaño de un autobús turístico típico.

Es probable que la relación de Venecia con su fuente de ingresos más lucrativa, los visitantes, siga siendo complicada. Pero los funcionarios esperarán poder darle la vuelta a un llamado “fracaso miserable” antes de que los habitantes descontentos obliguen su mano.

