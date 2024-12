El impresionante nuevo avance de la temporada 2 de Severance te hará querer elogiar a Kier por el regreso de los adorables cabritos de la exitosa serie de Apple TV Plus

Apple ha lanzado el trailer oficial de la temporada 2 de su galardonada serie de televisión original Severance.

El último capítulo de este misterio y thriller de ciencia ficción se estrenará en Apple TV Plus en enero de 2025.

Su nuevo avance está lleno de fascinantes misterios y pistas.

Prepare your innies and outie accordingly, folks, becasue la temporada 2 de Severance ha caído – y es una maravilla absoluta.

Antes del regreso de la aclamada serie de Apple TV a nuestras pantallas en enero de 2025, la división de streaming de la compañía nos ha dado el mejor vistazo hasta ahora a la continuación de este misterio y thriller de ciencia ficción. La primera trailer de Severance 2 fue un poco extraña e inquietante, pero confía en mí cuando digo que hay mucho que desempacar en este nuevo teaser de casi tres minutos, también.

¡Importantes spoilers de la temporada 1 de Severance a continuación!

Severance – Temporada 2 Trailer Oficial | Apple TV+ – YouTube

Mira en

Establecido a una versión ligeramente inquietante de la icónica canción de Four Tops, Reach Out (I’ll Be There), el trailer de la segunda temporada de Severance está lleno de momentos emocionantes. Por un lado, vemos a Mark Scout (Adam Scott) y Seth Milchick (Tramell Tillman) participando en un juego del gato y el ratón dentro de Lumon Industries y en el mundo real. Los varios encuentros y conversaciones llenas de suspenso de la pareja vienen después del impresionante final de la temporada 1, que vio a Mark y a dos de sus compañeros refineras de datos macro, Helly (Britt Lower) e Irving (John Turturro), poner con éxito sus innies en sus cuerpos outie usando el dispositivo secreto de Lumon, Overtime Contingency. También descubrimos que Helly es Helena Eagan, también conocida como la hija del actual CEO de Lumon, Jame Eagan, lo que seguramente pondrá el gato entre las palomas.

Pero me estoy yendo por las ramas. Sorprendentemente, el grupo no es castigado por sus superiores, sino instalado como los rostros de ‘Severance Reforma’. Claramente, Lumon quiere mantener cierta forma de paz para evitar que el cuarteto cause más problemas, pero, si conozco a Mark, Helly, Irving y Dylan (Zach Cherry), van a crear aún más caos.

El resto del último trailer de este multi-premiado show también sugiere que lo harán. De hecho, el equipo de Mark se ve discutiendo las vidas de sus outies más tarde en el teaser, con Mark finalmente diciéndole a sus colegas que la señorita Casey (Dichen Lachman), jefa de bienestar de Lumon, es la esposa presumiblemente muerta de Mark, Gemma. Prepararos para el shock y la admiración.

Gwendoline Christie es una de las muchas caras nuevas que veremos en la temporada 2 (Crédito de la imagen: Apple TV Plus)

Hay mucho más que la última ronda de imágenes de uno de los mejores shows de Apple TV Plus, también. Hay un enfrentamiento entre Mark y Harmony Cobel/Mrs Selvig. Hay algunas tomas de Mark y su equipo, bueno, uniendo fuerzas en el mundo real para desenterrar más secretos de Lumon. Hay la revelación de que Burt, el retirado manager de Ópticas y Diseño interpretado por Christopher Walken, está vivo y coleando en el mundo real. Oh, y hay muchas primeras miradas a los nuevos personajes de la temporada 2, incluyendo al misterioso personaje de Severance interpretado por Gwendoline Christie, del cual estamos ansiosos por aprender más, alguien viendo una grabación de CCTV del beso sorpresa de Mark y Helly del episodio 8 de la temporada 1, y más clips inquietantes que me están dando escalofríos. Y, no te preocupes, veremos más de esos bebés cabras de la temporada inaugural de Severance.

Junto con todos los actores mencionados y los personajes que interpretan, Jen Tullock como Devon y Michael Chernus como Ricken también vuelven como parte del elenco de la temporada 2. A Christie se unen nuevos miembros regulares del elenco como Sarah Bock (The Connoisseur) y Ólafur Darri Ólafsson (NOS4A2).

¿Quieres más detalles sobre lo que le espera a Mark y compañía en la próxima temporada de 10 episodios? En términos de trama, no se puede deducir mucho más de los dos avances, ni de la sinopsis de la temporada 2, que simplemente dice: “En la temporada dos, Mark y sus amigos aprenden las consecuencias serias de jugar con la barrera de la separación, llevándolos más allá de un camino de pesar”. En resumen: enero de 2025 no puede llegar lo suficientemente pronto.

La temporada 2 de Severance se lanzará exclusivamente con un estreno de un episodio en Apple TV Plus, también conocido como el galardonado servicio de streaming 2024 para TechRadar, el 17 de enero de 2025. Los nuevos episodios se emitirán semanalmente hasta el final el 21 de marzo.

