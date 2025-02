El hombre que quebró el gobierno de Alemania quiere una oportunidad para arreglarlo.

Han sido unos meses difíciles para Christian Lindner y para el sistema político alemán que él ha lanzado al caos.

En noviembre, el señor Linder, quien era el ministro de finanzas federal, efectivamente derrocó al frágil gobierno de Alemania en un intento por su vida política. Provocó al canciller Olaf Scholz para expulsarlo de la coalición gobernante.

Esto desencadenó una elección anticipada. Significa que el Sr. Lindner es la razón principal por la cual el país elegirá un nuevo parlamento el domingo, en medio de la agitación europea y global en las primeras semanas de la nueva administración de Trump, y no el próximo otoño como estaba originalmente programado.

El movimiento del Sr. Lindner fue un intento de salvar a su partido, que había caído en las encuestas, de su asociación con un gobierno impopular. Estaba tratando de evitar una sentencia de muerte temporal en la política federal. La pregunta es si funcionará.

En la última semana de la campaña, el Sr. Lindner y sus proempresarios del Partido Liberal permanecen justo por debajo del 5 por ciento de apoyo nacional en la mayoría de las encuestas. Ese es un umbral crucial en la política alemana. Si logras un porcentaje mayor al 5 por ciento, tu partido entra al parlamento. Si caes por debajo de eso, casi seguro estás fuera.

Y sin embargo, debido a cómo está estructurado el sistema político de Alemania, el Sr. Linder conserva la posibilidad de desempeñar un papel de hacedor de reyes en la formación del próximo gobierno. Solo necesita reunir un poco más de apoyo, de alguna manera.

“No tiene buenos cartas”, dijo Stefan Merz, director de Infratest dimap, una firma de encuestas en Berlín. “Pero no se puede descartar”.

El señor Lindner es un caso atípico en la política alemana, donde abundan los personajes poco llamativos y estoicos. Le gusta cazar y los coches deportivos, con una aversión a los límites de velocidad en las autopistas.

La campaña del Sr. Lindner declinó las solicitudes de entrevista de The New York Times. En una entrevista el otoño pasado con el podcast Hotel Matze, poco antes de iniciar el fin de la coalición gobernante, reflexionó sobre sus fanáticos y detractores por igual.

“A los que les gustas dicen, ‘La última esperanza de la política burguesa en Alemania, el último economista de libre mercado en política'”, dijo Lindner. Los críticos, agregó, lo llaman fetichista de la deuda gubernamental, un “explotador neoliberal y misántropo”.

“Lo manejo de manera relajada”, añadió.

Los abuelos del Sr. Lindner eran panaderos. Sus padres se divorciaron cuando era un niño pequeño. Su madre le enseñó a dar prioridad a la independencia financiera. Desde joven, anhelaba moverse rápidamente.

Un video en YouTube captura un programa de televisión para jóvenes grabado en 1997 en el que un Sr. Lindner de 18 años, vistiendo un traje con una corbata monstruosa con estampado de vaca, habla sobre el negocio de publicidad que había iniciado con un amigo. Lo suficiente para comprar su primer Porsche a los 20 años.

También era un prodigio político. El Sr. Lindner se unió a los Partidos Liberales, o F.D.P., un partido neoliberal que favorece impuestos bajos para las empresas y altos ingresos, y sin límites de velocidad en la carretera, a los 16 años. A los 34 años, se convirtió en el presidente más joven de la historia del partido, y lo sacó del desierto político.

Después de no ganar el 5 por ciento de los votos en las elecciones de Alemania en 2013, los Partidos Liberales pasaron cuatro años fuera del parlamento. Lindner trajo al partido de vuelta en 2017, aunque se retiró de las negociaciones para unirse a una coalición gobernante con los conservadores de Angela Merkel y el Partido Liberal Verde. “Es mejor no gobernar que gobernar mal”, dijo Lindner en ese momento.

En 2021, Lindner ayudó a los Partidos Liberales a obtener el 11 por ciento de los votos, en parte liderando un ataque contra las restricciones gubernamentales a la vida diaria y la actividad económica. Se unió a los Socialdemócratas de Scholz y los Verdes en una coalición llamada “semáforo”. Siempre fue una asociación problemática, pero empeoró a medida que la economía de Alemania se estancaba y la aprobación del gobierno caía.

Se abrió una fisura: Scholz y los Verdes querían relajar un límite en el endeudamiento del gobierno, conocido como el freno de la deuda, para impulsar el crecimiento económico. Lindner se negó.

También vio signos ominosos en las encuestas. Todos los partidos gobernantes habían perdido apoyo, pero de los tres, solo los Partidos Liberales habían caído por debajo del 5 por ciento. Su núcleo de apoyo sigue siendo “los empresarios adinerados en Alemania Occidental”, dijo Marcel Fratzscher, presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica.

Lindner ideó un plan para colapsar el gobierno, con la esperanza de salvar a su partido. Públicamente, comenzó con un documento filtrado en el que exigía cambios rápidos al ministro de economía del Partido Verde, Robert Habeck, y a Scholz.

Sus peticiones incluían recortes de impuestos, alivio regulatorio y la relajación de algunos objetivos climáticos que, según él, estaban aumentando los precios de la energía. Retaba a Scholz a despedirlo. Al día siguiente de la reelección del presidente Trump en Estados Unidos, Scholz lo obligó, forzando elecciones anticipadas en el proceso.

Días después, el periódico Die Zeit reveló que los líderes de los Partidos Liberales habían pasado semanas preparándose para romper con los socios de la coalición, incluida la redacción de un guion para ello. Lindner nunca negó el informe. Explicó que su partido simplemente buscaba un cambio económico para “hacer que Alemania sea exitosa nuevamente”.

En una declaración demoledora defendiendo su despido, Scholz dijo que Lindner solo se preocupaba por su electorado base y por “la supervivencia a corto plazo de su propio partido”.

Las consecuencias políticas posteriores han estado ensombrecidas por las primeras semanas de la administración de Trump, incluyendo amenazas de aranceles a las exportaciones europeas y un retroceso de la manta de seguridad militar de América que ha protegido a Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Lindner ha intentado frenéticamente llevar a los Partidos Liberales por encima de la línea del 5 por ciento. En un intento inicial de llamar la atención, publicó en la plataforma de redes sociales X que Alemania necesitaba más pensamiento disruptivo como el que tiene el multimillonario Elon Musk. Musk, en cambio, respaldó a un partido diferente, la Alternativa para Alemania, o AfD, contrarios a la inmigración, partes de los cuales han sido consideradas extremistas por las agencias de inteligencia alemanas.

A pesar de todo, Lindner continúa predicando recortes de impuestos y desregulaciones, defendiendo el límite constitucional de Alemania sobre la deuda gubernamental y arremetiendo contra sus antiguos socios de gobierno por su manejo de la economía.

Los partidos tradicionales han dicho que no invitarán al AfD a formar parte de un gobierno. Así que el partido de Lindner aún puede ser un posible socio de coalición para los cristianodemócratas líderes de las encuestas y su candidato a canciller, Friedrich Merz. Podría ser un socio valioso si los resultados del domingo están especialmente fragmentados.

Pero por ahora, Merz, quien fue invitado a la boda de Lindner, no está revelando sus cartas.

Mientras Lindner fluctuaba un punto por debajo del 5 por ciento este mes, Merz fue preguntado en una entrevista con los medios alemanes sobre los Partidos Liberales de Lindner. “Cuatro por ciento”, dijo, “son cuatro por ciento demasiado”.