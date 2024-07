El hombre del 99% de Ruanda que quiere extender sus tres décadas en el poder.

Hai muy poco espacio para mejorar el presidente de Ruanda Paul Kagame en las elecciones del lunes después de haber obtenido casi el 99% de los votos la última vez.

La escala de su victoria en 2017, junto con su 95% en 2003 y 93% en 2010, planteó algunas preguntas sobre lo verdaderamente democráticas que eran las elecciones.

Crítica que el antiguo refugiado y líder rebelde desestima con confianza.

“Hay quienes piensan que el 100% no es democracia”, dijo el Sr. Kagame a miles de seguidores entusiastas en un mitin de campaña en el oeste de Ruanda el mes pasado.

Refiriéndose a elecciones en otros lugares, sin mencionar un país específico, añadió: “Muchos son votados en el cargo con el 15% … ¿Eso es democracia? ¿Cómo?”

Lo que sucede en Ruanda es asunto de Ruanda, insistió el presidente.

Sus partidarios estuvieron de acuerdo, coreando “deberían venir y aprender” mientras agitaban las banderas rojas, blancas y azules del partido gobernante Frente Patriótico Ruandés (FPR).

Con más de 6 pies (1.83 m), el delgado presidente de 66 años y padre de cuatro niños proyecta una figura severa e imponente entre la multitud. Puede sonreír y hacer un chiste o dos, pero el líder con gafas puede a menudo asumir la mueca de un anciano decepcionado.

Su forma de hablar suave y reflexiva obliga al oyente a prestar atención y cuando habla suele ser muy directo, rara vez se anda con rodeos en sus palabras.

Incluso en ocasiones en las que utiliza un lenguaje más críptico o diplomático, usará la insinuación para hacer saber a la gente de qué está hablando.

Los mítines del presidente Kagame han atraído a grandes multitudes.

El Sr. Kagame ha sido acusado de callar, a través del encarcelamiento e intimidación, a otros posibles oponentes.

Su poderosa red de espías presuntamente ha llevado a cabo una serie de asesinatos y secuestros transfronterizos.

Se les acusa incluso de haber apuntado contra su propio ex jefe de inteligencia, el ex coronel Patrick Karegeya, quien huyó de Ruanda después de pelearse con el Sr. Kagame.

Fue asesinado en 2014 en su suite de un hotel de lujo en la principal ciudad de Sudáfrica, Johannesburgo.

“Literalmente usaron una cuerda para atarlo bien”, dijo David Batenga, el sobrino del Coronel Karegeya.

El Sr. Kagame hizo poco para distanciarse del asesinato, aunque oficialmente negó cualquier implicación.

“No puedes traicionar a Ruanda y no recibir castigo por eso”, dijo en una reunión de oración poco después. “Cualquiera, incluso los que aún están vivos, cosecharán las consecuencias. Cualquiera. Es cuestión de tiempo”.

La búsqueda del presidente por la seguridad en casa lo llevó a enviar tropas al vecino República Democrática del Congo, diciendo que están persiguiendo un grupo rebelde hutu.

Para Dr. Joseph Sebarenzi, un ex presidente del parlamento ruandés, que perdió padres y muchos familiares durante el genocidio y ahora vive en el exilio en EE. UU., “La elección es como un partido de fútbol donde el organizador también es un competidor, selecciona a otros competidores, ordena a la gente asistir al partido, y donde todos saben quién es el ganador predeterminado pero deben comportarse como si el partido fuera real”.

“El Sr. Kagame, un ávido aficionado al fútbol que sigue de cerca al club de la Liga Premier de Inglaterra, Arsenal, rechazaría esta descripción”.

Nacido en 1957 en una familia acomodada en el centro de Ruanda, era el menor de cinco hijos.

Sin embargo, cuando apenas tenía dos años, se convirtió en refugiado en Uganda, huyendo de la persecución y los pogromos de finales de los años 50 con su familia y miles de otros de la minoría étnica tutsi.

A pesar de ser solo un bebé en ese momento, el Sr. Kagame ha dicho que todavía puede “recordar mirando hacia la próxima colina. Podíamos ver a personas quemando las casas allí.

“Estaban matando a la gente. Mi madre estaba tan desesperada. No quería dejar este lugar”, dijo el presidente al periodista estadounidense y biógrafo no oficial Stephen Kinzer.

Estos asesinatos ocurrieron después de que los colonizadores belgas cambiaran de grupo étnico al que apoyaban, para favorecer a una élite gobernante emergente de la mayoría étnica hutu, algunos de los cuales habían sufrido maltrato bajo la monarquía tutsi.

El Sr. Kagame participaba en las conversaciones de la mesa cercana mientras bebía un refresco de naranja sentado solo en una mesa y evitando llamar la atención.

Visitas a su tierra natal agudizaron su interés en el arte del espionaje.

Se formó en inteligencia militar en Uganda y se unió a la exitosa rebelión en ese país liderada por Yoweri Museveni que lo llevó al poder en 1986. Mr. Kagame se formó además en Tanzania, Cuba y EE. UU.

Fue vicepresidente de Ruanda en 1994 a la edad de 36.

Ha buscado mantener la lucha apuntando al desarrollo económico – Mr. Kagame sugirió que Ruanda emularía a Singapur o Corea del Sur y lograría el desarrollo en una generación.

Aunque Ruanda no alcanzó su objetivo de país de ingresos medios para 2020, el Prof. Reyntjens dice “esto es un país bien administrado”.

”El problema en Ruanda está en la gobernanza política, no hay igualdad de condiciones, no hay espacio para la oposición, no hay libertad de expresión, lo que corre el riesgo de deshacer los logros de una buena gobernanza tecnocrática”.

Pero Mr. Kagame mantiene que las grandes multitudes de seguidores en sus mítines son solo un ejemplo de la confianza y el amor que los ruandeses le tienen a él y su deseo de que continúe como su líder, aunque una vez dijo que habría preparado a un sucesor para 2017.

Debido a los cambios constitucionales, podría, en teoría, permanecer en el poder en 2034.

“El contexto de cada país” es importante, dijo Mr. Kagame en una entrevista en vivo en la emisora estatal el mes pasado, abordando el tema de su tiempo en el poder.

“[Occidente dice]: ‘Oh, has estado allí demasiado tiempo’. Pero eso no es asunto suyo. Es asunto de la gente aquí”.

Dr. Sebarenzi dice que al igual que en otros países africanos, en Ruanda “la esperanza es lo último que se pierde”.

Miles de kilómetros de distancia en Estados Unidos, Dr. Sebarenzi dice que no sabe qué depara el futuro para su país de origen, conocido afectuosamente como la tierra de las mil colinas, pero agrega: “La historia muestra que en países donde el jefe de Estado es más fuerte que las instituciones estatales, el cambio de poder puede volverse violento, llevando a períodos postregímenes caóticos”.

