El hombre de los aranceles causa shock en Wall Street con aranceles

<p>Los mercados parecían creer que Donald Trump haría todo lo que los mercados querían y ninguna de las cosas que no les gustaban. Bueno, ahora sabemos cómo resultó todo. </p><p>Como reflejo de lo repentinamente que los analistas de Wall Street han tenido que ajustarse a la realidad, la nota de Estrategia Macro de Standard Chartered (presumiblemente preescrita) del domingo dijo que “las preocupaciones más amplias sobre aranceles han disminuido ligeramente ya que Trump parece estar muy centrado en cuestiones domésticas en sus primeras semanas”. ¡Oops! </p><p>Pero los de StanChart no son los únicos analistas optimistas que han tenido sus fines de semana arruinados por Trump haciendo exactamente lo que Trump ha dicho desde hace tiempo que haría (para ser justos, incluso el secretario del Tesoro de Trump parece haberse sorprendido). </p><p>A continuación se muestran algunos fragmentos de las notas de inversión que han llegado a la bandeja de entrada de Alphaville desde que se conoció la noticia. Actualizaremos esta publicación a medida que lleguen más investigaciones sobre copio:</p><p>Quizás los expertos que han estado pensando que podríamos tomar las amenazas arancelarias de Trump con una pizca de sal deberían empezar a escuchar lo que Trump dice, en lugar de aferrarse a interpretaciones autocomplacientes.</p><h2 class="n-content-heading-2">Resumen del sellside</h2><p>George Saravelos, de Deutsche Bank, se sorprende por la velocidad, el alcance y la amplitud, a pesar de haber advertido previamente que los mercados estaban siendo un poco despreocupados acerca de los riesgos de una guerra comercial. Su énfasis a continuación:</p><p>Consideramos que los anuncios se encuentran en la parte más hostil del espectro proteccionista que podríamos haber imaginado. La velocidad de implementación (martes 12:01 am EST), el alcance (todos los bienes están cubiertos, incluidos los bienes de paquetería pequeños exentos anteriormente) y la amplitud (aproximadamente el 44% de las importaciones totales de EE. UU.) son todos agresivos. Es especialmente notable que las importaciones de energía de Canadá estén en juego. Aunque a una tasa reducida del 10%, el hecho de que la administración esté dispuesta a imponer aranceles a la energía va en contra de la narrativa del mercado de que las consideraciones de costo de vida actuarían como un freno. Las implicaciones macroeconómicas de dichos aranceles probablemente serán amplias y materialmente disruptivas, especialmente fuera de EE. UU.</p><p>En segundo lugar, el mercado necesita volver a evaluar estructural y significativamente la prima de riesgo de guerra comercial. Hemos estado escribiendo durante un tiempo que el mercado estaba subestimando estos riesgos. También hemos estado advirtiendo sobre el efecto negativo de los aranceles en Canadá, el aliado más cercano de América, para el resto del mundo. Según nuestras estimaciones, el mercado estaba aproximadamente valorando el equivalente a un aumento arancelario universal del 5% que se promulgara en los próximos meses, equivalente a un aumento de 30 puntos básicos en la curva de inflación de EE. UU. Los anuncios de este fin de semana son aproximadamente tres veces más grandes con supuestos razonables de transferencia, es decir, esperaríamos un impacto en la inflación del 1% en EE. UU. si los aranceles se mantienen. Estos aranceles también son aproximadamente cinco veces más grandes que la suma acumulada de acciones comerciales tomadas bajo la primera administración de Trump en términos de aumentos promedio de aranceles. Para Canadá y México, vemos que este shock comercial, si se mantiene, es de mucho mayor magnitud económica que la del Brexit en el Reino Unido y esperaríamos que ambos países entren en recesión en las próximas semanas.</p><p>Goldman Sachs era definitivamente más optimista. Anteriormente estimaba que los aranceles de este tipo aumentarían la inflación básica de EE. UU. en 0,7 puntos porcentuales y restarían 0,4 puntos porcentuales al crecimiento económico, pero el banco de inversión admite que probablemente tendrá que revisar sus previsiones “a la luz de los nuevos detalles arancelarios”:</p><p>El presidente Trump firmó órdenes ejecutivas imponiendo un arancel del 25% a las importaciones de México, un arancel del 25% a las importaciones de Canadá aparte de la energía, que enfrentaría un arancel del 10%, y un arancel del 10% a las importaciones de China. Estos aranceles se aplicarían además de los aranceles existentes. Aunque los detalles de los productos elegibles para el arancel energético inferior no se han publicado, esperamos que cubra petróleo, gas y electricidad. Es probable que se publique un aviso en el Registro Federal con los detalles de implementación, incluidos los códigos de productos específicos elegibles para la tasa inferior.</p><p>La Casa Blanca ha destacado una "cláusula de represalia" en las órdenes ejecutivas que establece que si uno de los países "toma represalias contra Estados Unidos en respuesta a esta acción a través de aranceles de importación sobre exportaciones de Estados Unidos... u otras medidas similares, el presidente puede aumentar o ampliar el alcance de los aranceles impuestos bajo esta orden para garantizar la eficacia de esta acción". Si bien esto es una clara advertencia contra la represalia, no tiene un efecto automático.</p><p>Los aranceles están programados para entrar en vigencia al comienzo del 4 de febrero. A solo dos días antes de la implementación, es probable que los aranceles entren en vigencia, aunque no se puede descartar completamente un compromiso de último minuto. La hoja informativa de la Casa Blanca sobre los aranceles y las órdenes ejecutivas destacan el fentanilo y la inmigración como motivación para los aranceles, pero no se proporcionan criterios explícitos para levantarlos más allá de la cooperación y una mejora en las situaciones de inmigración y fentanilo. A la luz de sus posibles efectos económicos y el hecho de que la Casa Blanca ha establecido condiciones generales para su eliminación, creemos que es más probable que los aranceles sean temporales, pero el panorama es incierto.</p><p>Anticipamos que los aranceles totalmente implementados tendrían consecuencias significativas. Una recesión en México se convierte en el escenario base. La inflación de EE. UU. podría ser entre 0,3 y 0,6 puntos porcentuales más alta en comparación con la línea de base en los próximos 3-4 meses (colocando la inflación del PCE de referencia en 2,9% a 3,2%) y el crecimiento de EE. UU. podría ser entre -0,7 y -1,1 puntos porcentuales más bajo en comparación con la línea de base en los próximos 3-4 trimestres (colocando el crecimiento del PIB real en 1,2% a 1,6%). Vemos un arrastre de crecimiento similar o mayor que la caída de 100 puntos básicos en el crecimiento de Asia y China en 2018-19. (Nota: Independientemente del resultado del martes, mantenemos el supuesto de que los aumentos arancelarios a las importaciones de China y algunos productos europeos se manifestarán a lo largo del año).</p><p>Los aranceles totalmente implementados con permanencia no parecen estar en el precio de los principales mercados: un escenario alcista para la duración de UST, ya que las expectativas de crecimiento más débiles aumentan la demanda más allá de las maduraciones cortas; fortaleza significativa del USD en relación con el MXN y el CAD; las acciones de EE. UU. pueden verse bajo presión, y los servicios deberían superar a los bienes de consumo.</p><p>Si los aranceles se implementan con excepciones significativas de productos, o parece probable una solución rápida, los efectos económicos y de mercado podrían ser mucho más atenuados. En este caso, vemos los impactos concentrados en ciertos sectores clave, posiblemente aquellos que ya han estado bajo presión por los riesgos arancelarios en curso. Si está claro que los aranceles son limitados o temporales, podría actuar como un evento de liquidación para algunas acciones de bienes de consumo discrecional que han sido afectadas por este riesgo.</p><p>Los tribunales de EE. UU. son una incógnita: El presidente invocó la autoridad en virtud de la IEEPA para imponer estos aranceles. Hay un debate entre los académicos de derecho sobre cómo se puede utilizar esta ley. Por lo tanto, los inversores deben vigilar la posibilidad de desafíos judiciales y órdenes judiciales.</p><p>Saravelos de DB también destaca los desafíos legales como un problema potencial, pero señala que la administración Trump aún tiene muchas otras formas de imponer sanciones si así lo desea:</p><p>Dado el uso altamente amplio de la autoridad presidencial en virtud de la IEEPA, es muy probable que las partes afectadas busquen una medida cautelar temporal inmediata, similar a la orden de restricción sobre el gasto federal de la semana pasada. El uso de los poderes de Emergencia Nacional no se ha probado de esta manera antes, por lo que es muy incierto cuál podría ser la reacción del tribunal. Los próximos días serán una gran prueba del poder presidencial y posiblemente causen una mayor volatilidad en los mercados. Aún así, incluso si se concede una medida cautelar, el presidente Trump también tiene la autoridad para imponer aranceles a través de múltiples vías ejecutivas adicionales, según nuestro análisis de la nota comercial que se emitió el primer día de la Administración.</p><p>Algunos analistas, como Peter Tchir de Academy Securities, siguen siendo optimistas de que esto sigue siendo más una amenaza, argumentando que el débil vínculo con el contrabando de fentanilo constituye una forma para que los países afectados salgan de la lista negra de Trump. Aquí está Tchir:</p><p>Esta ronda parece tener una “salida” incorporada, simplemente luchando más duro contra el fentanilo.</p><p>La conclusión es que la combinación de cambios en la moneda y la naturaleza potencialmente de corta duración de estos aranceles parece improbable que resulte en grandes cambios en las cadenas de suministro, y con tanto el exportador como el importador soportando algo de dolor a corto plazo (bajo el supuesto de que será de corta duración), podría haber muy poco impacto en el consumidor.</p><p>Estoy listo para estar equivocado al respecto, pero creo que ese es el resultado, al menos en las próximas semanas e incluso meses.</p><p>La gran pregunta es cómo reaccionarán los mercados a todo esto. </p><p>El dólar ya ha subido bruscamente, los futuros de acciones estadounidenses probablemente se verán un poco enfermos, e incluso las criptomonedas se han desplomado en general, con una excepción notable. Después de caer inicialmente, $TRUMP ahora está ligeramente al alza en las últimas 24 horas (aunque todavía está un 72% por debajo de su máximo). </p><p>Sin embargo, las principales sesiones de negociación aún no han comenzado, por lo que en realidad no sabemos qué pensarán los mercados de todo esto todavía. Aquí está de nuevo Saravelos.</p><p>La magnitud de la reacción del mercado en sí misma y el grado en que la administración de Trump demuestre ser receptiva a ella. Tenga en cuenta que el presidente sonaba despectivo con la reacción del mercado en sus comentarios a la prensa el viernes por la noche, así como en una publicación en redes sociales esta mañana, sin embargo, el mercado ha estado asumiendo un “put” de Trump incorporado en el S&P. Según nuestro análisis de escenarios, esperamos que USD/CAD negocie potencialmente hasta un máximo de 1,50 después de la apertura del mercado (un movimiento del +3%) con movimientos más grandes en USD/MXN dada la prima de riesgo inadecuada en el precio. En China, el mercado interior está cerrado debido a las vacaciones del Año Nuevo Lunar hasta el miércoles 5 de febrero, complicando las cosas. La ausencia de un anclaje desde la corrección diaria de USDCNY y/o operaciones de liquidez ejercerá presión adicional sobre las autoridades y puede alentar a los mercados a probar máximos históricos en USDCNH a 7,36. El mercado estará observando de cerca el comportamiento del sector oficial. Un movimiento del EUR/USD más cerca de la paridad capturaría completamente la prima de riesgo en torno a estos aranceles según nuestro marco, sin ningún arancel especifico de la eurozona encima. Más allá de los tipos de cambio, una guerra arancelaria debería interpretarse como una combinación de contracción fiscal (un impuesto al consumo) y un shock negativo de oferta. Por lo tanto, claramente es negativo para los mercados de valores. La respuesta de renta fija es más complicada dada las fuerzas opuestas inflacionarias/de crecimiento. Depende crucialmente de la suposición del mercado sobre el alivio fiscal compensatorio. Sin embargo, los aranceles deberían llevar claramente a una ampliación de las diferencias de tipos de interés entre EE. UU. y el resto del mundo dado que el impacto negativo en estos últimos va a ser mayor: para dar contexto, el comercio de bienes afectados como porcentaje del PIB es del 45% en México, del 33% en Canadá y solo del 9% en EE. UU.</p><p>. . . La respuesta de los países afectados y la escalada "ojo por ojo". Canadá ya ha anunciado aranceles recíprocos del 25% sobre $155 mil millones de bienes de EE. UU. con un período de implementación escalonado y con el país teniendo el mayor margen para retaliar dada la balanza comercial más equilibrada con EE. UU. Durante el anuncio, el PM Trudeau confirmó que el presidente Trump no se ha reunido con él desde el día de la inauguración, lo que implica que no hay comunicaciones de alto nivel. Con la Orden Ejecutiva de EE. UU. ya incorporando una disposición de retaliación cruzada, hay una pregunta inmediata sobre si esta se activará. Tanto China como México también han amenazado con retaliar pero no han hecho anuncios firmes aún. Esto deja un margen para la desescalada, pero con una descomposición temporal negativa: cuanto más tiempo pase sin signos de compromiso constructivo y retaliación de parte de los demás países, más probable será que estos aranceles se asuman como permanentes, y por extensión, más negativa será la reacción del mercado.</p><p>Incluso Saravelos no puede evitar terminar su informe con una nota esperanzadora. Énfasis de Alphaville a continuación: </p><p>Para concluir, dada la magnitud del impacto económico involucrado, dudamos en asumir que los aranceles anunciados serán permanentes. Por otro lado, hemos estado argumentando durante mucho tiempo que el mercado ha estado subestimando considerablemente las consideraciones de recaudación de ingresos, y esto incentivará a la administración a tener aranceles en su lugar antes de las negociaciones presupuestarias de EE. UU. en los próximos meses. Esperamos que la reacción del mercado en parte forme la función de reacción de EE. UU., y este será un proceso de aprendizaje reflexivo tanto para los mercados como para la Administración en los próximos días. Irrespective, el impacto más duradero probablemente será una prima de riesgo arancelario estructuralmente más elevada en los próximos meses que afectará a todos los socios comerciales de América.</p><p>Marey de Rabobank no se traga esto, argumentando que los mercados ya no pueden ser despreocupados acerca de la amenaza. </p><p>Trump ha puesto fin a la autoilusión en los mercados, los medios de comunicación y la política de que sus amenazas arancelarias deben tomarse con cautela. Solo le ha llevado tres semanas desde su inauguración para aumentar los aranceles a Canadá, México y China. Mientras tanto, está amenazando con aranceles sectoriales para mediados de febrero y un arancel de la UE más adelante. Y no debemos olvidar su promesa de campaña de imponer aranceles del 60% a las importaciones chinas, de las cuales solo se ha implementado una sexta parte hasta ahora. Los aranceles