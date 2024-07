El hijo del magnate indio se casará después de meses de festividades.

Hace 12 minutos por Zoya Mateen & Meryl Sebastian, BBC News en Delhi y Kochi ReuttersAnant Ambani se está casando con su novia de mucho tiempo, Radhika Merchant. La estrella de reality Kim Kardashian y el ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair están entre los invitados internacionales que han llegado a Bombay para la ceremonia de bodas del hijo del hombre más rico de Asia el viernes. Anant Ambani, hijo del presidente de Reliance Industries Mukesh Ambani, se casará con Radhika Merchant, hija de los magnates farmacéuticos Viren y Shaila Merchant. La extravagancia de bodas de cuatro días en la ciudad de Mumbai es la parada final en una serie de fiestas lujosas que la familia ha organizado desde marzo. Las principales carreteras de la ciudad están cerradas durante varias horas al día hasta que terminen las festividades el lunes. Los meses de celebraciones lujosas ya han contado con actuaciones de estrellas pop como Rihanna y Justin Bieber. Pero también ha provocado controversia: los habitantes de la ciudad se han quejado de atascos de tráfico, mientras que otros han cuestionado la ostentosa exhibición de riqueza en las aparentemente interminables celebraciones. El viernes, la ciudad presenció fuertes lluvias con inundaciones reportadas en algunas partes. Mukesh Ambani, de 66 años, es actualmente el décimo hombre más rico del mundo con un valor neto de 115 mil millones de dólares, según Forbes. Reliance Industries, fundada por su padre en 1966, es un conglomerado masivo que opera en sectores que van desde el petróleo y la venta minorista, hasta servicios financieros y telecomunicaciones. Anant Ambani es el menor de sus tres hijos, todos los cuales están en el consejo de administración de Reliance Industries. El joven de 29 años está involucrado en los negocios energéticos de Reliance y forma parte de la junta de Reliance Foundation. ReuttersKim Kardashian está entre los invitados que asisten a la boda principal en Mumbai ReuttersAnant (centro) es el hijo menor de Mukesh y Neeta Ambani El viernes, la pareja se casará en una ceremonia hindú tradicional en el Centro de Convenciones Jio World. Según los informes, la familia organizará una gran recepción durante el fin de semana, antes de una recepción final para su personal doméstico el lunes. Los rumores en internet sugieren que Adele podría estar actuando en la boda, pero la familia no ha confirmado esto. La policía de Mumbai ha etiquetado la boda como un “evento público” ya que sería asistida por varios VIP internacionales e indios, informa la agencia Reuters. La policía de la ciudad también ha impuesto restricciones de tráfico alrededor del lugar. Desde el viernes hasta el lunes, las carreteras alrededor del centro de convenciones estarán abiertas solo para “vehículos del evento” entre las 13:00 hora de India (07:30 GMT) y la medianoche, según dijo. Rajan Mehra, director ejecutivo de la compañía de alquiler de jets Club One Air, dijo a Reutters que la familia había alquilado tres jets Falcon-2000 para transportar a los invitados a la boda al evento. “Los invitados vienen de todos lados y cada avión hará múltiples viajes por el país”, dijo. Las restricciones han provocado enojo entre los residentes de la ciudad que dicen que ya están luchando con los atascos de tráfico y las inundaciones de monzones. ReuttersLa actriz Priyanka Chopra posa fuera del aeropuerto de Mumbai con su esposo, el cantante Nick Jonas Getty ImagesLas últimas celebraciones se están llevando a cabo en Mumbai ReuttersLas festividades de boda comenzaron en marzo cuando la familia celebró una fiesta de tres días antes de la boda en su estado natal de Gujarat. Entre los 1,200 invitados que asistieron a la celebración se encontraban celebridades internacionales, políticos y miembros del mundo empresarial, incluidos Mark Zuckerberg de Meta y Bill Gates de Microsoft. La fiesta comenzó con una actuación de Rihanna la primera noche. Diljit Dosanjh, el primer cantante Punjabi en actuar en Coachella, subió al escenario la segunda noche, mientras que el rapero Akon cerró el show en el último día de celebraciones. ReuttersBill Gates y Paula Hurd posan durante las celebraciones previas a la boda en marzo ReuttersRihanna actuó en la fiesta previa a la boda ReuttersEn junio, los Ambanis organizaron otra celebración previa a la boda, esta vez, un crucero de lujo de Italia a Francia. Los Backstreet Boys, Katy Perry y Pitbull actuaron para los 800 invitados, que incluían estrellas de Bollywood y jugadores de cricket. Luego llegó la última ronda de celebraciones, que comenzó a principios de esta semana cuando Bieber aterrizó en Mumbai. Las redes sociales se han inundado de fotos y videos de él cantando frente a un público extasiado. También se ha derrochado dinero en la construcción de 14 templos dentro de un complejo extenso en Jamnagar para mostrar la herencia cultural de la India y proporcionar un telón de fondo para la boda. Como parte de las celebraciones, los Ambanis organizaron una boda masiva para 50 parejas desfavorecidas también. El miércoles, la familia organizó un bhandara, un festín comunitario para personas desfavorecidas. Los Ambanis no han revelado cuánto les está costando esta boda, pero los planificadores de bodas estiman que ya han gastado entre 11,000 y 13,000 millones de rupias [132-156 millones de dólares]. Se rumorea que Rihanna ha recibido 7 millones de dólares (£5,5 millones) por su actuación, mientras que la cifra sugerida para Bieber es de 10 millones de dólares.