El Herman Miller Vantum llegará en cuatro colores nuevos.

Herman Miller fabrica algunas de las mejores sillas de oficina y gaming del mundo, y hoy la compañía ha anunciado una versión actualizada de la silla de gaming Vantum que viene en cuatro nuevos colores. Cuando Herman Miller lanzó inicialmente el Vantum en 2022, venía en tres opciones de color: Negro Obsidiana, Blanco Polar y Rojo Llama.

Ahora los consumidores tendrán la opción de elegir el Vantum en Noche, Mística, Helio y Abismo. La nueva gama de colores hará que sea mucho más fácil para los compradores personalizar sus sillas para que se ajusten a su configuración de gaming. Los tres colores originales también seguirán estando disponibles para aquellos que los prefieran, según Herman Miller. La nueva Vantum está disponible a partir de hoy por $895, y se puede adquirir a través del sitio web de Herman Miller directamente.

Aunque $895 no es barato para una silla de gaming, hay una razón para optar por algo como esto. No menos importante es la garantía de 12 años de Herman Miller. Es la comodidad. Más importante aún, la capacidad para apoyar tu salud a largo plazo. Cuando revisé la Herman Miller Vantum tras su lanzamiento, fue la mejor silla en la que me había sentado. Principalmente porque me ayudó a deshacerme del dolor de espalda y cuello que había experimentado con sillas anteriores. La única experiencia mejor que he tenido fue con la silla Embody de Herman Miller, que revisé a principios de este año.

La cuestión es que compras una silla Herman Miller porque no quieres quedarte con dolor de espalda o cuello después de largas horas sentado en la silla jugando.

Además de los nuevos colores, la Herman Miller Vantum viene con un reposacabezas rediseñado

Una nueva gama de opciones de color siempre es agradable, sin importar el producto. Pero también es agradable cuando cualquier cosa que pueda haber necesitado mejoras recibe el tratamiento de actualización. En este caso, Herman Miller ha actualizado el reposacabezas en el Vantum.

El diseño general es el mismo. Aún puedes moverlo verticalmente e inclinar el ángulo del reposacabezas para adaptarlo a tu actividad actual. Herman Miller dice que ahora es más fácil ajustarlo verticalmente. Si estás sentado erguido jugando o trabajando, suele ser más cómodo ajustar la posición vertical para que sea un poco más alta. Sin embargo, si estás inclinado hacia atrás en la silla para relajarte un poco, esta posición puede hacer que sea más difícil que te apoye adecuadamente el cuello y la parte posterior de la cabeza. Así que es posible que quieras ajustarlo a una posición más baja e inclinar un poco el ángulo del reposacabezas.

Por supuesto, esto puede variar de una persona a otra. Pero con un ajuste más fácil, debería ser menos engorroso realizar estos cambios, incluso mientras estás sentado en la silla.

Todas las mismas características siguen estando

Además de los nuevos colores y el reposacabezas mejorado, el Vantum no ha cambiado. Todavía ofrece todas las mismas características ajustables con las que venía inicialmente. Esto incluye los brazos ajustables, así como la profundidad del asiento ajustable, el soporte lumbar, el soporte torácico y más. La silla también cuenta con ajustes numéricos de inclinación para cuando quieras o necesites inclinarte hacia atrás. No hay opción de bloquear el respaldo en su lugar, pero puedes ajustar la tensión de la inclinación para que inclinarse hacia atrás sea bastante fácil.