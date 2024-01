El headset Vision Pro de Apple podría verse afectado por aplicaciones no optimizadas en su lanzamiento y podría enviarse con versiones de aplicaciones de iPad en ventana, con poco más que eso.El auricular Vision Pro de Apple podría verse afectado por aplicaciones no optimizadas en su lanzamiento y ser enviado con versiones de iPad en ventanas, con poco más que eso.

El visor Vision Pro de Apple está programado para salir en preventa el 19 de enero por $3,499 después de meses de espera. El visor fue anunciado por primera vez en la WWDC en junio de 2023 con una ventana de lanzamiento vaga a principios de 2024. Ahora, sabemos que el 2 de febrero será el gran día, y estamos empezando a aprender más y más sobre lo que implicará ese lanzamiento.

Apple ya está trabajando en preparar sus tiendas para el gran lanzamiento y la gente podrá probar el visor por primera vez si así lo desean. Cuando lo hagan, es probable que tengan acceso a todas las aplicaciones de primera parte de Apple — todas las preinstaladas en el Vision Pro — así como a una colección selecta de software de terceros. Pero un nuevo informe sugiere que quizás debamos moderar nuestras expectativas sobre lo bien que van a ser esas aplicaciones creadas por Apple cuando nos pongamos el Vision Pro por primera vez.

Esto se debe a que se afirmó que mientras habrá muchas aplicaciones de primera parte disponibles para el Vision Pro, no todas habrán tenido un rediseño para la informática espacial antes del gran día. De hecho, se ha sugerido que algunas de esas aplicaciones serán poco más que sus contrapartes de iPad ejecutándose en una ventana de realidad aumentada.

Motivos de decepción

Esto lo afirmó el YouTuber Quinn Nelson, publicando en X a través de la cuenta de Snazzy Labs. Según Nelson, “fuentes cercanas al asunto me dicen que solo alrededor de la mitad de las aplicaciones de Apple están optimizadas para el Vision Pro y es poco probable que todas reciban un rediseño fresco antes del lanzamiento.” Eso a su vez significa que “varias están funcionando simplemente como aplicaciones de iPadOS en ventana.”

Lo que eso va a lucir finalmente no está claro todavía, y por supuesto no sabemos cuáles de estas aplicaciones van a haber tenido su rediseño de AR/VR para el 2 de febrero. Pero la sugerencia de que Apple no ha actualizado todas sus aplicaciones listas para el gran día es quizás una preocupante dada la cantidad de tiempo que la empresa ha tenido para poner todo en orden con antelación.

Apple pudo haber anunciado el Vision Pro en junio, pero ha estado trabajando en él durante años. No solo sabemos qué aplicaciones ha elegido Apple para darles un nuevo aspecto para el Vision Pro, pero tampoco sabemos si la lista es definitiva — ¿seguirá Apple actualizando aplicaciones a medida que pasa el tiempo? Si es así, podríamos ver las llamadas versiones de iPadOS de esas aplicaciones actualizadas en una fecha posterior para darles un aspecto más adecuado a la experiencia del Vision Pro.

El proyecto Vision Pro hasta ahora no ha logrado captar la imaginación del público de la manera en que Apple podría haber esperado, sin duda gracias en parte a ese enorme precio de $3,499. Las aplicaciones que no están completamente concebidas para mostrar lo mejor del visor no ayudarán a la situación, pero Apple sin duda esperará que los desarrolladores de aplicaciones de terceros puedan ayudar a llenar el vacío.

En última instancia, el Vision Pro podría no encontrar su lugar en la línea de Apple hasta que una versión más barata y de acceso más fácil llegue al mercado. Se informa que Apple está trabajando en encontrar formas de reducir el alto precio de venta. Con suerte, habrá trabajado en actualizar el resto de sus aplicaciones para cuando esa versión salga a la venta.

