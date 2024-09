El Guardián en conversaciones para vender el Observer a Tortoise Media

Mantente informado con actualizaciones gratuitas

El Grupo Guardian Media está en conversaciones para vender el Observer, el periódico dominical más antiguo del mundo, a la nueva empresa en línea Tortoise Media.

En un memo enviado al personal el martes, el GMG dijo que estaba en negociaciones después de ser abordado por Tortoise con una oferta por el título de 233 años de antigüedad.

Los términos no fueron revelados, pero se les dijo al personal del Observer que incluiría una inversión significativa y garantizaría el futuro del periódico, que es el título hermano del Guardian.

En un comunicado, Tortoise dijo que invertiría más de £25 millones en los próximos cinco años, y se comprometió a seguir publicando el Observer los domingos.

Anna Bateson, directora ejecutiva de GMG, dijo que la venta “brindaría la oportunidad de construir la posición futura del Observer con una inversión significativa y permitiría que el Guardian se centre en su estrategia de crecimiento para ser más global, más digital y financiado por los lectores”.

Tortoise fue lanzado en 2019 por James Harding, ex director de noticias de la BBC y editor del periódico The Times, y Matthew Barzun, ex embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido.

Las conversaciones de venta se produjeron cuando GMG informó que sus ingresos anuales para los 12 meses hasta finales de marzo disminuyeron a £257.8 millones.