El grupo The Wanted 2.0 pospone concierto debido a un ‘contratiempo en la recuperación’

George, 36, estaba programado para reunirse con su compañero de banda de The Wanted, Siva Kaneswaran, también de 36 años, para el concierto el jueves, 27 de febrero, que ahora se realizará en una fecha posterior.

En una publicación en Instagram anunciando el aplazamiento, George, un exalumno de Bolton School, dijo: “Hola a todos, espero que estén bien, solo un mensaje para informarles que lamentablemente, mi noche de lanzamiento con Siva el 27 de febrero ha sido pospuesta por un tiempo.

“Mi segunda operación de corazón me ha retrasado un poco en mi recuperación, y simplemente no estaré lo suficientemente bien a tiempo.

“Obviamente, estoy tan molesto, pero Siva y yo ya estamos trabajando en cuándo lo haremos, lo cual haremos al 100 por ciento.

“Solo necesitamos averiguar una fecha en un futuro cercano, pero gracias nuevamente por todo su apoyo.

“Siva ha sido increíble como siempre, y no podemos esperar para comenzar esta aventura, es solo una de esas cosas.

“Es una pena, pero nos vemos muy, muy pronto, los quiero.”

El concierto tiene como objetivo recaudar dinero para The Brain Tumour Charity, después de que uno de los miembros de The Wanted, Tom Parker, falleciera a causa de complicaciones de glioblastoma en 2022.

George reveló a principios de este mes que tuvo una segunda operación semanas después de que le colocaran un marcapasos, después de que causara una “sensación intermitente” en su pecho.

El marcapasos se colocó después de que al cantante se le diagnosticara un “bloqueo 2:1 en mi corazón”, una afección en la que el corazón late más lentamente o con un ritmo anormal.

Un bloqueo cardíaco se debe a un problema con los impulsos eléctricos que controlan el latido del corazón, según el sitio web del NHS.

La banda formada por Parker, George, Kaneswaran, Jay McGuiness y Nathan Sykes, ha tenido dos singles número uno en el Reino Unido y cuatro álbumes entre los diez primeros en el Reino Unido, son más conocidos por las canciones All Time Low y Glad You Came.

The Wanted 2.0 ha visto a Kaneswaran y George reunidos como dúo para interpretar las canciones del grupo, sin que la banda completa haya hecho una gira desde la muerte de Parker.

Se ha contactado a los organizadores del concierto para obtener más detalles.