El grupo de defensa Noyb presentó una queja de privacidad contra Xiaomi, TikTok, Shein y otras tres empresas chinas, acusándolas de transferir ilegalmente datos de usuarios de la UE a China.

Noyb, abreviatura de “None of Your Business”, es una organización austriaca de derechos digitales establecida por el abogado y defensor de la privacidad Max Schrems. El grupo se enfoca en garantizar el cumplimiento del GDPR, un marco legal sólido diseñado para proteger los datos de los usuarios en toda Europa. Noyb ha desafiado activamente a algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo, incluidas Google y Meta, presentando numerosas quejas contra ellas por presuntas violaciones de leyes de privacidad.

El grupo de defensa con sede en Viena Noyb (None Of Your Business) presentó sus primeras quejas dirigidas a empresas chinas. La organización presentó seis quejas en Grecia, los Países Bajos, Bélgica, Italia y Austria, buscando detener las transferencias de datos a China y exigiendo multas de hasta el 4% de los ingresos globales de las empresas.

Según Noyb, empresas como AliExpress de Alibaba, Shein, TikTok y Xiaomi reconocen abiertamente transferir datos personales de usuarios europeos a China en informes de transparencia y otros documentos, según un informe de Reuters. Mientras tanto, Temu y WeChat de Tencent presuntamente transfieren datos a “terceros países” no especificados, presumiblemente China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió a estas acusaciones afirmando que el gobierno no requiere ni requerirá que empresas o individuos recopilen o compartan datos de países extranjeros en violación de las leyes locales. El portavoz del ministerio, Guo Jiakun, enfatizó durante una sesión informativa que China prioriza y protege la privacidad y seguridad de los datos de acuerdo con estándares legales.Xiaomi comentó sobre el problema, afirmando que está revisando las acusaciones y cooperará plenamente con las autoridades si se le acerca con respecto a la queja.

Según el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, las transferencias de datos fuera de la UE solo son permisibles si el país receptor cumple con los estándares de protección de datos de la UE. La abogada de protección de datos de Noyb, Kleanthi Sardeli, argumentó que China no proporciona protecciones equivalentes a las de la UE. Afirmó que estas transferencias de datos son ilegales y deben detenerse de inmediato.

Mientras tanto, la Comisión Europea ha intensificado su investigación sobre la plataforma de redes sociales de Elon Musk, X, por posibles violaciones de las normas de moderación de contenido de la UE. La investigación, lanzada en diciembre de 2023, incluye una solicitud de documentos internos para el 15 de febrero y una orden de retención de registros relacionados con los algoritmos de recomendación de X hasta 2025.

¡Vaya, el Viejo Continente está en pleno apogeo en estos últimos meses!