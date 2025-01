El grupo musulmán que no ayuna ni realiza oraciones diarias

Al caer el crepúsculo sobre Mbacke Kadior, un pueblo en el centro de Senegal, los cantos rítmicos de los fieles musulmanes vestidos con prendas de retales llenan el aire.

Reunidos en círculo fuera de una mezquita, los seguidores de Baye Fall se balancean y cantan a voz en cuello, sus voces subiendo y bajando al unísono. Las llamas de una pequeña fogata titilan en el fondo, arrojando sombras bailarinas sobre sus ropas multicolores.

Sus rastas se balancean mientras se mueven, y sus rostros brillan con sudor y fervor durante este ritual sagrado, conocido como “saam fall” – tanto una celebración como un acto de devoción.

Los participantes a menudo parecen estar en trance durante los cantos que pueden durar dos horas – y tienen lugar dos veces por semana.

Los Baye Fall, un subgrupo de la gran hermandad Mouride de Senegal, no son como ningún otro grupo musulmán.

Constituyen una fracción minúscula de los 17 millones de habitantes en Senegal, un país mayoritariamente musulmán en África Occidental.

Pero su apariencia llamativa los hace destacar, y sus prácticas no convencionales son consideradas por algunos como alejadas de las normas islámicas.

Para los devotos de Baye Fall, la fe no se expresa a través de las cinco oraciones diarias o el ayuno durante el mes sagrado de Ramadán, como la mayoría de los musulmanes, sino a través del trabajo duro y el servicio comunitario. A sus ojos, el cielo no es simplemente un destino, sino una recompensa para aquellos que trabajan.

A menudo son mal entendidos por otros musulmanes – y también hay una confusión en Occidente de que algunos beben alcohol y fuman marihuana, lo cual no forma parte de su ética.

“La filosofía de la comunidad Baye Fall se centra en el trabajo. Es una especie de trabajo místico, donde el trabajo mismo se convierte en devoción a Dios”, Maam Samba, un líder de un grupo Baye Fall en Mbacke Kadior, le dice a la BBC.

Sienten que cada tarea – ya sea arar campos bajo el sol implacable, construir escuelas, o elaborar productos – está impregnada de significado espiritual. El trabajo no es meramente un deber; es un acto meditativo, una forma de oración en movimiento.

Es aquí en el pueblo de Mbacke Kadior donde la comunidad cree que su fundador, Ibrahima Fall, conoció por primera vez a Cheikh Ahmadou Bamba, quien en el siglo XIX estableció la hermandad Mouride, una rama del islam sufí, que desempeña un papel influyente en Senegal.

Se dice que Fall se dedicó por completo al servicio de Bamba y a menudo descuidaba sus propias necesidades, incluyendo comer, ayunar, rezar y cuidar de sí mismo.

Sus seguidores cuentan que con el tiempo su ropa se desgastó y parcheó, reflejando su devoción altruista. Así es como surgió la filosofía y tradición de los Baye Fall de la ropa de retazos.

Este tipo de lealtad a un líder religioso es lo que sus seguidores practican ahora – un concepto conocido como “ndiguel” – muchos Baye Fall incluso incluyen la palabra en los nombres de sus hijos.

La ética laboral de Fall también se refleja en el corazón de Mbacke Kadior en un taller donde la colaboración y la creatividad florecen para crear hermosas prendas de retazos.

Las mujeres trabajan con enfoque silencioso, sumergiendo telas lisas en tinas de tintes vibrantes. Con cada inmersión, la tela absorbe capas de colores ricos y audaces, transformándose gradualmente en textiles llamativos.

Mbacke Kadior tiene talleres donde la gente hace ropa de retazos y otros empacan productos agrícolas como polvo de moringa [BBC]

Los hombres, igualmente meticulosos, toman las telas teñidas y las cosen hábilmente en prendas que son prácticas y expresan la identidad distintiva de los Baye Fall.

El aire zumba con propósito mientras la ropa toma forma, una mezcla de arte y trabajo que refleja su dedicación. Estas piezas terminadas luego se distribuyen en mercados a lo largo de Senegal, donde mantienen medios de vida y comparten la filosofía de la comunidad de manera amplia.

“El estilo Baye Fall es original”, explica el Sr. Samba, cuyo difunto padre era un respetado jeque Baye Fall, o marabout como se conocen en Senegal a los líderes religiosos.

“La ropa de retazos simboliza universalidad – puedes ser musulmán y aún mantener tu cultura. Pero no todos entienden esto. Decimos que si no aceptas críticas, no puedes progresar.”

Mientras otros musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer durante Ramadán, son los Baye Fall quienes se dedican a preparar comida para la cena de iftar cuando se rompe el ayuno en las mezquitas.

Esta devoción no se limita a tareas manuales.

Los Baye Fall han establecido cooperativas, empresas sociales y organizaciones no gubernamentales con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible en el Senegal rural. Para ellos, el trabajo no es solo un medio de supervivencia, sino una expresión de espiritualidad.

“Tenemos escuelas, centros de salud y empresas sociales para crear trabajo”, explica el Sr. Samba. “En nuestra filosofía de vida, todo debe hacerse con respeto, amor y atención a la naturaleza. La ecología es central en nuestro modelo de desarrollo sostenible.”

“Queremos crear más empleo – porque los jóvenes lo necesitan aquí en Senegal””, Fuente: Maam Samba, Descripción de la fuente: Líder de un grupo Baye Fall en Mbacke Kadior, Imagen: Maam Samba

Pero el grupo también ha recibido críticas por su práctica de mendigar en las calles.

Aunque pedir dinero no va en contra del sistema de creencias de Baye Fall, tradicionalmente se hace con la intención de llevar las contribuciones de vuelta al líder, quien las redistribuye para beneficio de la comunidad.

“Hay Baye Fall reales y lo que llamamos ‘Baye Faux’ – falsos Baye Fall”, Cheikh Senne, ex vicerrector de la Universidad Alioune Diop en la ciudad de Bambey y experto en la hermandad Mouride, le dice a la BBC.

En centros urbanos como la capital, Dakar, la presencia de estos “Baye Faux” se ha vuelto omnipresente.

“Estas son personas que se visten como nosotros y piden limosna en las calles pero no contribuyen a la comunidad. Es un problema serio que daña nuestra reputación”, dice el Sr. Senne.

El énfasis de los Baye Fall en el trabajo duro y la comunidad ha resonado más allá de las fronteras de Senegal.

Entre sus seguidores se encuentra Keaton Sawyer Scanlon, una estadounidense que se unió a una comunidad tras una visita en 2019. Desde entonces le han dado el nombre senegalés Fatima Batouly Bah y describe su primer encuentro con un marabout como un momento transformador.

“Sentí como si su cuerpo emitiera luz,” dice a la BBC. “Mi corazón reconoció una verdad. Esto fue un despertar espiritual profundo para mí.”

La Sra. Bah ahora vive entre los Baye Fall, participando en sus proyectos y encarnando su ética de servicio. Forma parte de un número reducido pero creciente de adeptos internacionales que han abrazado el camino único del grupo.

Los Baye Fall desempeñan un papel vital en la sociedad senegalesa y su participación en una amplia gama de actividades agrícolas es importante para la economía.

Los Baye Fall cuidan la Grande Mezquita en la ciudad sagrada de Touba [Getty Images]

Cada año juran lealtad al líder Mouride actual, conocido como el califa o gran marabout, donando dinero, ganado y cosechas a la hermandad para mostrar su lealtad.

También son fundamentales para el mantenimiento de la Grande Mezquita en la ciudad santa senegalesa de Touba, el epicentro del Mouridismo – y están a cargo de su mantenimiento.

En Touba sirven como guardias de seguridad no oficiales en la Grande Mezquita durante grandes eventos, como la peregrinación anual del Magal cuando cientos de miles de personas acuden a la ciudad.

Por ejemplo, se aseguran de que las personas estén vestidas con modestia, de que no se vendan drogas en la zona y de que el califa no sea irrespetado.

“Los Baye Fall siempre han garantizado la seguridad del califa y la ciudad”, dice el Sr. Senne. “Nadie se atreve a actuar de manera inapropiada cuando un Baye Fall está cerca.”

A pesar de la desaprobación de algunos, el impacto de los Baye Fall en el panorama cultural y religioso de Senegal está creciendo – aunque enfrentan desafíos para equilibrar la tradición con la modernidad.

Se estima que 700,000 personas pertenecen al movimiento Baye Fall, que está atrayendo cada vez más a miembros jóvenes [Getty Images]

Los recursos limitados obstaculizan sus planes ambiciosos.

Sin embargo, su visión sigue siendo clara: desarrollo sostenible, arraigado en la fe y el servicio, que también podría ayudar a algunos de los grandes números de jóvenes desempleados en Senegal que desesperan por encontrar un medio de vida.

Muchos de los miles de migrantes que realizan travesías marítimas peligrosas a Europa vienen de Senegal.

“Queremos hacer más”, dice el Sr. Samba. “Queremos crear más empleo – porque los jóvenes lo necesitan aquí en Senegal.

“Necesitamos colaboración con los gobiernos y organizaciones internacionales. Esta es nuestra esperanza para el futuro.”

Para ellos, el trabajo duro es la respuesta tanto a las necesidades económicas como espirituales del país.

También te puede interesar:

[Getty Images/BBC]

Visita BBCAfrica.com para más noticias del continente africano.

Síguenos en Twitter @BBCAfrica, en Facebook en BBC Africa o en Instagram en bbcafrica

Podcasts de BBC Africa