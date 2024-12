El Grupo de Tecnología Hon Hai (Foxconn) apoya firmemente la innovación espacial en TASTI mediante Investing.com

Patrocinio principal, presencia de habla de 3 días en la conferencia organizada por TASA

TAIPEI , 30 de noviembre de 2024 / PRNewswire / – El Grupo de Tecnología Hon Hai (” Foxconn “) (TWSE:2317) inició su participación el domingo en la 2a Asamblea Internacional Anual de Taiwán de Ciencia, Tecnología e Industria Espacial (TASTI), compartiendo por primera vez tecnologías de operación en órbita de su satélite LEO y la huella de la cadena de la industria espacial del mayor proveedor de servicios de fabricación electrónica del mundo.

Las futuras tecnologías de comunicación se moverán hacia una alta cobertura, alta confiabilidad, alta densidad de conexión y baja latencia. TASTI 2024, donde Foxconn es patrocinador principal, está organizado por la Agencia Espacial de Taiwán (TASA) que muestra las últimas innovaciones en tecnología espacial global.

“Queremos destacar las ‘comunicaciones espaciales de nueva generación’ y presentar el progreso de sólidas colaboraciones con socios de la industria para crear un ecosistema integral para la industria de satélites”, dijo el Dr. Jen-Ming Wu, miembro del comité asesor de TASTI y Director del Centro de Investigación de Comunicaciones de Nueva Generación en el Instituto de Investigación de Hon Hai ( TW: ) de Foxconn.

“Estamos comprometidos a apoyar firmemente el desarrollo del ecosistema espacial, desde Taiwán hasta el escenario global”, dijo Jesse Chao, Director Senior del grupo de políticas B5G de Foxconn, quien formará parte de una mesa redonda sobre colaboraciones público-privadas en el sector.

Foxconn compartirá un modelo a escala real del PEARL CubeSat, lanzado con éxito hace un año, y discutirá sus tecnologías de operación en órbita, incluido el modo de seguimiento solar, el seguimiento de objetivo durante los sobrevuelos de la estación terrestre, el control estable de tres ejes, observación de la Tierra, compensación de desplazamiento de frecuencia del efecto Doppler para comunicación bidireccional y análisis de datos experimentales del entorno espacial real, demostrando sus capacidades de integración de sistemas de satélites.

También se exhibirán innovaciones de las asociaciones de la cadena de la industria de comunicaciones satelitales del Grupo: un terminal de usuario de satélite de órbita baja desarrollado entre las principales empresas del grupo, FIH Mobile Ltd y SHARP Corp; un módulo de cámara de observación terrestre de la subsidiaria Rayprus Holding Ltd; arneses de conexión resistentes a la intemperie, así como conectores y cables de grado espacial producidos por Foxconn Interconnect Technology Ltd.

El socio tecnológico MediaTek Inc mostrará su chip de Radio Definida por Software (SDR), que admite Redes No Terrestres (NTN), mientras que la empresa estadounidense Antaris aporta su innovadora plataforma de software para misiones espaciales.

Encuéntranos en TASTI 2024:

Grupo de Tecnología Hon Hai (Foxconn) Stand 31612/1 13:30-15:00 Foro de la Industria CubeSat 12/2 15:30-17:00 Desarrollo de Naves Espaciales/Satélites (1) (Tecnología CubeSat) 12/3 15:30-17:00 Inversión Privada y Apoyo Público en el Nuevo Espacio

Acerca de Foxconn aquí.