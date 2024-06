El Grupo Antilles Glaces del Caribe adquiere el Grupo Saint Aubin de Francia.

Groupe Antilles Glaces del Caribe se ha convertido en accionista mayoritario de Groupe Saint Aubin, una empresa francesa de postres y aperitivos salados. Antilles Glaces, que produce productos lácteos, refrescos, cerveza, mermeladas y productos frescos en las Antillas francesas y Guayana, adquirió el grupo de la firma de inversión privada europea Capza. No se revelaron detalles financieros. Groupe Saint Aubin, con sede en Paray-le-Monial en el centro de Francia, fabrica postres, aperitivos salados y productos listos para consumir. Suministra a cadenas de supermercados, panaderías y distribuidores que sirven a la industria de la restauración. La compañía tiene 119 empleados con tres centros de producción en la región de Saône-et-Loire. Está presente en Francia y en el extranjero con sus tres marcas: Les Délices de Janice, Chapuis Traiteur Surgelé y Chapuis Traiteur Frais. Capza, que adquirió Groupe Saint Aubin en 2019, ha vendido toda su participación. Valérie Ladieu, directora general de Antilles Glaces, dijo: “Hemos encontrado en Saint Aubin muchos valores comunes a los de nuestro grupo y estamos felices de poder continuar el trabajo iniciado y desarrollar la actividad, en particular implementando las sinergias que hemos identificado. “El equipo de gestión experto y experimentado continuará apoyando el crecimiento de Saint Aubin, que para nosotros es un elemento clave de esta adquisición.” La empresa del Caribe tiene ocho fábricas y nueve plataformas logísticas en Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa y el territorio continental de Francia. Emmanuel Bonnaud, socio gerente de Capza, dijo: “Esta operación concluye cuatro años de trabajo profundo donde el espíritu de equipo y la búsqueda de la excelencia jugaron un papel determinante. Estamos encantados y honrados de que un socio serio en Antilles Glaces se haga cargo como accionista mayoritario de Saint Aubin y les deseamos, así como a los equipos, lo mejor para su desarrollo continuo. “El movimiento marca la segunda adquisición de Antilles Glaces en territorio continental de Francia después de comprar el fabricante de helados Glaces de Lyon en 2018. “Caribbean’s Groupe Antilles Glaces compra Groupe Saint Aubin de Francia” fue originalmente creado y publicado por Just Food, una marca de GlobalData. La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No pretende ser un consejo en el que deba confiar, y no ofrecemos ninguna representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, sobre su exactitud o integridad. Debe obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de tomar cualquier acción basada en el contenido de nuestro sitio.