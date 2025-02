El gran momento de Groenlandia – The New York Times

Aunque muchos groenlandeses dijeron que no son fanáticos del Sr. Trump, disfrutan viéndolo empujar a Dinamarca. En entrevistas, expresaron confianza en que esto eventualmente les ayudaría a obtener un estado soberano propio, algo que ninguna otra comunidad inuit ha logrado, a menos que Estados Unidos los trague primero.

“Todos los que conozco están diciendo, ‘Esto es tan divertido, es tan absurdo, pero también es tan agradable,’” dijo Svend Hardenberg, un ejecutivo minero y, más recientemente, una estrella en una exitosa serie de Netflix danesa que, por casualidad, tuvo una temporada completa sobre Groenlandia.

“Va a haber mucha gente tratando de influenciarnos, en una dirección u otra,” dijo. “Así que ahora tenemos que averiguar cómo hacer lo mejor para nosotros mismos, realmente ver qué pueden ofrecer los EE.UU. y Dinamarca.”

“Este,” agregó, “es nuestro momento.”

La pregunta política

Una tarde el mes pasado en Nuuk, la capital de Groenlandia, Kuno Fencker, un miembro del Parlamento, salió de una conferencia de prensa, la frustración mostrándose en su rostro. El primer ministro de Groenlandia, Múte B. Egede, evitó una pregunta sobre la independencia, negándose a responder claramente por qué el gobierno no debería presionar por ella ahora.

El Sr. Fencker quiere que Groenlandia comience negociaciones de divorcio con Dinamarca inmediatamente.

“¿Por qué no deberíamos ser parte del mundo global?” preguntó. “¿Por qué no se nos permite ser miembros de la ONU? ¿Por qué no deberíamos poder ser miembros de las organizaciones internacionales respecto a nuestras pesquerías, ballenas, todo? ¿Por qué es que un danés o una danesa en Dinamarca tiene que decidir eso?”