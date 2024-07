El ‘Gran Intercambio de Rotación’ de Wall Street se toma un respiro: Resumen del Mercado

“

(Bloomberg) — Una semana de declive en las acciones tecnológicas de megacap se amplió el jueves para abarcar las pequeñas empresas y las acciones financieras, ya que las señales de debilidad económica superaron el optimismo por los recortes de tasas.

La mayoría de los grupos principales en el S&P 500 cayeron después de un repunte que llevó al índice de acciones de Estados Unidos a casi 40 máximos históricos este año. Las señales de un mercado sobrecomprado han impulsado las expectativas de una corrección o al menos consolidación. Y esas llamadas han crecido después de que una amplia gama de empresas se disparara en solo unos días, superando a los líderes del mercado alcista: la tecnología.

La convicción de que el banco central está dispuesto a reducir su lucha contra la inflación ha llevado a un retroceso de las acciones de megacap, que surgieron durante el ciclo de endurecimiento de la Reserva Federal como un comercio de seguridad de facto debido a sus beneficios constantes y balances limpios. A su vez, el dinero había estado fluyendo hacia una gama más amplia de empresas industriales y de consumo básico para las cuales los altos costos de financiamiento representaban un impedimento mayor.

Si bien cada punto de datos que señala que la Fed está cerca de recortar las tasas fortalecería ese comercio, no fue tanto el caso el jueves después de un aumento en las solicitudes de desempleo que mostró que el mercado laboral estadounidense seguía enfriándose.

“Los inversores han pasado rápidamente de los líderes de megacap ‘sobrepoblados’ y han invertido dinero en oportunidades de ‘down-cap’”, dijo Craig Johnson en Piper Sandler. “Si bien esto aboga por un mercado alcista más amplio, la prudencia favorece las correcciones en los niveles de soporte confirmados en medio de señales de amplitud mejoradas.”

El S&P 500 cayó alrededor de 5,540. Las megacaps estaban mixtas, con Nvidia Corp. al alza y Apple Inc. a la baja. El Dow Jones Industrial Average detuvo una racha ganadora de seis días. El Russell 2000 de empresas más pequeñas cayó un 1.5% después de alcanzar recientemente su nivel más sobrecomprado desde 2017.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron dos puntos básicos a 4.18%. El euro cayó en apuestas a que el Banco Central Europeo recortará las tasas en septiembre.

Destacados Corporativos:

SunPower Corp. se desplomó después de que la compañía solar informara a los distribuidores que ya no apoyaría nuevas instalaciones y detendría los envíos.

PNC Financial Services Group Inc., U.S. Bancorp y Citizens Financial Group Inc. están vendiendo bonos el jueves, uniéndose a los principales bancos de Wall Street en aprovechar el mercado de deuda de grado de inversión después de reportar ganancias trimestrales.

Apple Inc. está teniendo discusiones sobre la licencia de más películas de los principales estudios de Hollywood mientras busca fortalecer su servicio de transmisión Apple TV+, según personas familiarizadas con el asunto.

Los compradores estadounidenses gastaron $14.2 mil millones en línea durante la venta de 48 horas del Prime Day de Amazon.com Inc., un aumento del 11% con respecto al año pasado y en línea con las estimaciones, según Adobe Inc.

Warner Bros. Discovery Inc. está considerando separar sus negocios de transmisión y estudio de TV heredada, una de varias opciones destinadas a impulsar su precio de las acciones, según informó el Financial Times.

Infosys Ltd. elevó su pronóstico de ventas para el año, en señal de que los clientes están comenzando gradualmente a aumentar el gasto en tecnología, alentados por una economía global resistente.

Ford Motor Co. invertirá $3 mil millones para construir su camioneta Super Duty F-Series altamente rentable en una planta en Ontario, Canadá, cambiando el enfoque en el sitio después de retrasar previamente los planes para un vehículo utilitario deportivo eléctrico.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0.7% a las 2:27 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 cayó un 0.6%

El Dow Jones Industrial Average cayó un 1.1%

El Índice Mundial de MSCI cayó un 0.8%

Divisas

El Índice Bloomberg del Dólar subió un 0.4%

El euro cayó un 0.3% a $1.0901

La libra esterlina cayó un 0.4% a $1.2951

El yen japonés cayó un 0.6% a 157.21 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin cayó un 1.5% a $63,581.29

Éter cayó un 0.4% a $3,403.56

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos a 4.18%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó un punto básico a 2.43%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Reino Unido disminuyó un punto básico a 4.06%

Productos Básicos

El crudo West Texas Intermediate se mantuvo sin cambios

El oro al contado cayó un 0.2% a $2,452.73 la onza

Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.

–Con la ayuda de Sujata Rao y John Viljoen.

