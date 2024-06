El gran desafío de Rahul Gandhi como líder de la oposición de la India.

Hace 5 horas

Por Cherylann Mollan, BBC News, Mumbai

Ahora el líder oficial de la oposición de la India, Rahul Gandhi jugará un papel crucial

Rahul Gandhi del partido del Congreso ha sido nombrado líder de la oposición en el parlamento de la India, ocupando un cargo que había estado vacante durante una década.

Es la primera vez que el principal rival del Primer Ministro Narendra Modi desempeña un papel constitucional desde que se unió a la política en 2004.

El Sr. Gandhi ahora formará parte de comités que realizan nombramientos clave y actuarán como un contrapeso al primer ministro.

Desde 2014, ningún partido de la oposición había ganado el 10% o 55 de los 543 escaños requeridos para reclamar el cargo, pero el Congreso obtuvo 99 escaños en las recientes elecciones generales.

El Sr. Modi sigue en el poder con la ayuda de aliados, pero su partido no alcanzó una mayoría después de dos victorias consecutivas.

El partido del Congreso dijo que el Sr. Gandhi se aseguraría de que el gobierno rindiera cuentas en todo momento.

Algunos observadores dicen que su nombramiento augura un cambio positivo para la democracia de la India: la oposición ha acusado repetidamente al Partido Bharatiya Janata (BJP) de autoritarismo, una acusación que este niega.

“Este va a ser un parlamento turbulento y la oposición va a poner en aprietos al gobierno”, comentó la analista política Neerja Chowdhury a la BBC.

Chowdhury dijo que el papel también pondrá a prueba la capacidad de liderazgo del Sr. Gandhi.

A pesar de haber estado en la política durante más de 25 años y de haber sido diputado durante cinco mandatos, nunca ha sido ministro ni ha ganado unas elecciones generales para su partido.

“Tendrá que liderar desde el frente y asegurarse de que no haya disputas, ni dentro de su partido ni en el bloque de la oposición”, dijo Chowdhury. “Será responsable de lo que salga mal y de lo que salga bien.”

El Sr. Gandhi lideró dos largas marchas por toda la India en la víspera de las elecciones.

El Congreso nombró al Sr. Gandhi como líder de la oposición (LoP) el martes, después de una reunión con sus aliados de la coalición, que forman parte del bloque de oposición Alianza Nacional de Desarrollo Inclusivo de la India (INDIA).

La coalición tuvo un desempeño mucho mejor de lo esperado en las elecciones generales, asegurando 232 escaños. Eso no fue suficiente para evitar que el Sr. Modi formara gobierno, pero aseguró que el BJP por sí solo no pudiera alcanzar los 272 escaños y tuviera que depender de aliados.

El miércoles, el Sr. Gandhi hizo su primera aparición en el parlamento en su nuevo cargo.

Felicitó a Om Birla del BJP, que ha sido nombrado presidente de la Cámara, y le aseguró el apoyo de la oposición, pero también abogó por que se escucharan las opiniones de su bando.

“Es muy importante que la cooperación se base en la confianza. Es muy importante que la voz de la oposición pueda ser representada en esta Cámara”, dijo.

Como LoP, el Sr. Gandhi formará parte de comités de alto perfil presididos por el primer ministro. Estos comités son responsables de nombrar puestos clave como el director de la principal agencia de investigaciones criminales de la India y miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC).

El Sr. Gandhi proviene de una familia de políticos con su hermana Priyanka (izquierda) y su madre Sonia (derecha) también desempeñando roles clave en el partido.

Chowdhury dice que una oposición más fuerte proporcionará un mayor espacio para el debate, lo que dificultará que el gobierno apruebe leyes sin discusiones.

“También será mucho más difícil para la mayoría gobernante suspender y descalificar a los diputados, como lo hemos visto suceder recientemente”, agrega.

El año pasado, se aprobaron algunos proyectos de ley clave, incluidos los destinados a reemplazar las leyes penales existentes de la India, en el parlamento con casi ninguna discusión, después de que se suspendieron 143 miembros de la oposición al protestar por una infracción de seguridad en el parlamento.

Sugata Srinivasaraju, un periodista político que ha escrito un libro sobre el Sr. Gandhi, dice que su nuevo cargo también ayudará al líder del Congreso a revitalizar su imagen como líder.

“Este nuevo trabajo no solo conlleva una inmensa responsabilidad, sino que también espera que el Sr. Gandhi sea más metódico, diligente y paciente en el parlamento, lo que no ha sido exactamente en los últimos 20 años”, le dijo a la BBC.

El Sr. Gandhi se convirtió en presidente del Congreso en 2017, pero renunció tras el desastroso desempeño del partido en las elecciones de 2019.

A menudo ha sido objeto de burlas por parte de Modi y el BJP como un político que no se toma en serio. Pero los analistas dicen que las dos largas marchas que emprendió por todo el país en los últimos años le ayudaron a deshacerse de esa imagen.

Aunque ya no es el líder oficial del Congreso, también ganó los dos escaños parlamentarios que disputó, en Wayanad del estado de Kerala y Rae Bareli en Uttar Pradesh, con grandes mayorías.

“La decisión de aceptar el nuevo cargo sugiere una nueva confianza … en su interior”, dijo Srinivasaraju.

“Ha causado un impacto y ahora tiene que construir cuidadosamente sobre él”.