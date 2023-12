El Google Duet AI ahora puede eliminar fondos de imágenes El Google Duet AI ahora puede eliminar fondos de imágenes

Google ha añadido una útil nueva función a Duet AI, su colaborador todo en uno con IA para usuarios de Workspace. La herramienta ahora puede eliminar el fondo de imágenes en presentaciones y dibujos. La nueva capacidad se implementó recientemente para usuarios que se han registrado en los Laboratorios de IA de Workspace.

Los usuarios de Google Workspace pueden eliminar fondos de imágenes usando Duet AI

Eliminar el fondo de imágenes usando Duet AI es bastante fácil. Una vez que cargues una imagen en Google Slides o Dibujos, haz clic derecho en ella para abrir el menú contextual. Aquí encontrarás una nueva opción de “Eliminar fondo” cerca de la parte inferior, debajo de las opciones de Recortar, Reemplazar y Restablecer.

También hay un botón de acceso directo para eliminar el fondo en la barra de herramientas superior. Alternativamente, puedes ir a las opciones de Formato en la barra de herramientas, hacer clic en Imagen y luego en “Eliminar fondo”. Duet AI tomará uno o dos segundos para procesar la imagen y recortar su fondo. Te quedará el sujeto principal contra un fondo blanco/en blanco.

Dado que Google apenas está comenzando con la función, es posible que Duet AI no siempre acierte. Según informa 9to5Google, no detecta con precisión el fondo de las imágenes en todo momento. Desafortunadamente, no puedes hacer ediciones adicionales si hay un error. Google solo permite darle al resultado un “me gusta/no me gusta” para compartir tu opinión.

Además, no puedes restablecer las imágenes con los fondos eliminados usando Duet AI. Por lo tanto, tienes que deshacer los cambios o usar el historial de versiones para volver a la versión original. Como señala la publicación, quizás sea mejor recortar manualmente la imagen para ajustar su tamaño en lugar de depender de la inteligencia artificial. La IA puede reducir la imagen.

La nueva función está disponible a través de los Laboratorios de IA de Workspace

Google anunció Duet AI como un centro único para todos sus esfuerzos de IA para la suite de aplicaciones de productividad de Workspace en mayo de este año. Duet AI ha estado disponible como una herramienta experimental para usuarios interesados desde entonces. Tienes que registrarte a través de los Laboratorios de IA de Workspace para acceder. La capacidad de eliminar el fondo de las imágenes estará disponible para usuarios que se registren en el experimento.

Duet AI también está obteniendo un panel lateral en varias aplicaciones de Workspace, incluyendo Google Drive, Docs, Sheets y Slides. La empresa puede agregar un panel lateral también a Gmail. El panel sirve como una sección dedicada para todas las características de Duet AI disponibles para cada aplicación. El panel lateral está actualmente limitado a un grupo selecto de usuarios. Google puede comenzar pruebas más amplias en las próximas semanas.