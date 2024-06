El gobierno del NDA puede caer en cualquier momento: Mallikarjun Kharge | Noticias de la India

NEW DELHI: El presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, atacó el gobierno de la NDA el viernes, diciendo que es un gobierno en minoría y ha sido formado por error. Además dijo que el PM Modi no tiene un mandato y el gobierno podría caer en cualquier momento. “El gobierno de la NDA ha sido formado por error. Modi ji no tiene el mandato. Es un gobierno en minoría. Este gobierno puede caer en cualquier momento. Nos gustaría que continuara. Que sea bueno para el país. Deberíamos trabajar juntos para fortalecer el país. Pero nuestro primer ministro tiene la costumbre de no dejar que algo bueno continúe. Pero cooperaremos para fortalecer el país “, dijo Kharge.

BJP en las elecciones de Lok Sabha aseguró 240 escaños, sin llegar a la mayoría de 272, y se basó en sus aliados como TDP, JDU, LJPRV para formar el gobierno. TDP, JDU y LJPRV ganaron 16, 12 y 5 escaños respectivamente. Mientras tanto, el MLC de JDU Neeraj Kumar respondió al presidente del Congreso recordándole sobre las actuaciones de los gobiernos liderados por el Congreso bajo PV Narasimha Rao y Manmohan Singh. El viejo partido ganó 244 escaños en las elecciones generales de 1991 y 114 en 2004. Además, el líder de JDU cuestionó si Kharge estaba familiarizado con la historia del partido del Congreso, diciendo que el partido ahora está atrapado en el “99 ka Chakkar”. Sin embargo, el aliado del Congreso RJD apoyó la postura de Kharge. “¡Kharge tiene razón! El mandato popular estaba en contra del gobierno de Modi. Los votantes no lo aceptaron. Aún así, llegó al poder”, dijo el portavoz de RJD Ejaz Ahmad.

Fuente: enlace de origen.