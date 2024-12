El gobierno del Congreso de Telangana se dedica a maniobras publicitarias para desviar la culpa por estampida: Centro | Noticias de India

El Centro criticó la detención de Allu Arjun el viernes diciendo que el gobierno del Congreso en Telangana estaba “indulgando en trucos publicitarios” al arrestar al actor ganador del premio nacional para desviar la culpa por la estampida fuera del Teatro Sandhya el 4 de diciembre que cobró la vida de una mujer. Sin embargo, el CM A Revanth Reddy justificó la acción diciendo que no hay leyes separadas para los actores de cine y los políticos. Apoyando al actor, el ministro de I&B de la Unión Ashwini Vaishnaw dijo que la estampida fue un claro caso de malas disposiciones por parte del estado y la administración local. “El Congreso no respeta la industria creativa y el arresto de Allu Arjun lo demuestra una vez más”, dijo en X, agregando que el gobierno de Telangana debería ayudar a los afectados por la estampida y castigar a quienes hicieron los arreglos el 4 de diciembre “en lugar de atacar continuamente a las personalidades del cine”. Hablando con los medios, el CM enfatizó que la ley es igual para todos, recordando que incluso las estrellas de Bollywood como Sanjay Dutt y Salman Khan fueron arrestadas en varios casos. “¿Quién es responsable de la muerte de la mujer en la estampida? La película se hizo con una gran inversión por parte de los productores para ganar dinero y no por alguna causa social”, dijo Revanth. Admitiendo que su gobierno había dado permiso para el espectáculo el 4 de diciembre, el CM dijo: “Si el héroe de la película hubiera venido en un auto y hubiera visto la película en silencio, no habría habido problema. Pero salió de su auto y saludó a la multitud. La policía y la seguridad no pudieron controlar a la multitud, lo que llevó al trágico incidente. Por eso se le imputó al héroe de la película”. El CM dijo que la policía siguió el debido proceso al imputar y arrestar a Allu Arjun, yendo a su casa nueve días después de la estampida. Revanth dijo que estaba monitoreando los desarrollos después de la estampida. “Si el héroe de la película no hubiera sido imputado, la gente le estaría preguntando al gobierno por qué hay un tratamiento especial para Allu Arjun”, dijo, agregando que conocía muy bien al actor y que su suegro Chandrasekhar Reddy es un neta del Congreso que también es pariente suyo. El tío de Allu Arjun, la mega estrella Chiranjeevi, también es un líder del Congreso, agregó.