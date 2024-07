El gobierno de Yogi se prepara para posibles inundaciones; asigna 10 crore de rupias para esfuerzos de socorro por inundaciones | Noticias de la India.

En anticipacíon de potenciales inundaciones, el gobierno Yogi ha realizado preparativos extensivos en todo el estado para controlar la situación en el estado y estableció 612 puestos de inundación en 24 áreas altamente sensibles y 16 áreas sensibles, donde se han desplegado tropas de NDRF, SDRF y PAC. Estos puestos tienen por objetivo manejar las situaciones de inundación de forma efectiva y minimizar los daños a personas y propiedades. Adicionalmente, el proceso de licitación para granos alimenticios ha sido completado exitosamente en 39 de los 40 distritos para ayudar a los residentes en las regiones afectadas por inundaciones. El gobierno Yogi también ha asignado un fondo de Rs 10 crores para los distritos afectados por inundaciones. Con los fondos asignados, se distribuirán dos tipos de paquetes de alimentos en las áreas afectadas por inundaciones que contendrán artículos de necesidad diaria como alimentos, velas, lonas, jabón para bañarse, etc. Recientemente, el CM Yogi dio instrucciones cruciales a los oficiales en una reunión de alto nivel sobre medidas preventivas de inundaciones. Siguiendo estas directivas, los oficiales llevaron a cabo preparativos en modo misión en un periodo sorprendentemente corto de cuatro a cinco días. El secretario principal de ingresos P Guru Prasad dijo que el CM Yogi había instruido a los oficiales a mantenerse alerta en las áreas afectadas por inundaciones y fortalecer los preparativos. De acuerdo con esta directiva, se han establecido 612 puestos de inundación en las áreas altamente sensitivas y sensibles del estado. También se están estableciendo puestos de inundaciones adicionales en estas áreas. Un total de 7 equipos de NDRF, 18 equipos de SDRF y 17 equipos de PAC han sido desplegados en estos puestos de inundación. Junto con esto, también se han desplegado Aapda Mitras. Además, informó que se han identificado botes y se han desplegado marineros en todos los distritos afectados por inundaciones. En un año, se organizaron un total de 4700 Rahat Chaupals en las áreas afectadas por inundaciones donde se informó a las personas acerca de cómo protegerse a sí mismos y a su ganado durante las inundaciones. Como parte de la preparación previa a las inundaciones, se han llevado a cabo simulacros por parte de SDRF, NDRF y PAC en 25 distritos. El comisionado de ayuda GS Naveen mencionó que se ha liberado una cantidad de Rs 10 crores para los distritos afectados por inundaciones. Con este financiamiento, se han completado varias compras esenciales en estos distritos. Informó que el proceso de licitación para paquetes de alimentos se ha completado en 39 de los 40 distritos afectados por inundaciones. Mientras tanto, la licitación para paquetes de alimentos en Ghazipur se completará en uno o dos días. Además, afirmó que dos tipos de paquetes de alimentos serán distribuidos en áreas afectadas por inundaciones. El primer paquete contendrá dos paquetes de 2.5 kg cada uno de arroz inflado, 2 kg de gramos tostados, 1 kg de panela en un paquete de plástico, 10 paquetes de galletas, un paquete de fósforos y velas, 2 piezas de jabón para bañarse, un envase de 20 litros, un toldo de 12 x 10 pies cuadrados de grosor cuyo GSM no debe ser inferior a 110, entre otros artículos que se distribuirán a cada familia. Similarmente, el segundo paquete incluirá 10 kilogramos de harina de trigo, 10 kilogramos de arroz, 2 kilogramos de lentejas tur, 10 kilogramos de papas, 200 gramos de cúrcuma, 100 gramos de chile en polvo, 200 gramos de masala de verduras, 1 litro de aceite de mostaza y 1 kilogramo de sal por cada persona. Anteriormente, el ministro de jal shakti de Uttar Pradesh, Swatantra Dev Singh, visitó Badaun el jueves para evaluar la situación después de las recientes lluvias fuertes. Las lluvias incesantes en la región en los últimos días han causado varias dificultades a los residentes. Swatantra Dev Singh inspeccionó los diques en Nagla Varan, donde se emitió una alerta después de las recientes lluvias fuertes, para asegurar que estuvieran preparados para cualquier inundación. “La último vez que fuimos afectados por inundaciones, enfrentamos condiciones devastadoras. Varios diputados de Badaun se quejaron sobre los diques en los que se trabajó. Sin embargo, esta vez hemos hecho los mejores arreglos para la gente y no habrá erosión en los pueblos,” dijo mientras hablaba con ANI. Dijo que se han hecho todos los arreglos necesarios para las personas que viven cerca de los bancos del río Ganga. “Nos hemos asegurado de que se hayan hecho arreglos apropiados para que las personas que viven en las áreas bajas del río Ganga estén seguras e indemnes. Si hay algún peligro, hemos hecho todos los arreglos necesarios,” añadió el ministro. Singh también hizo un llamado a la gente para que fuera cauta y mantuviera el río Ganga limpio. “Hago un llamado a la gente para que no cause ningún daño al río Ganga y lo mantenga limpio. La gente debería ser cautelosa y tomar las acciones necesarias,” dijo.

Enlace de la fuente