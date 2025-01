VARSOVIA, Polonia (AP) — El Ministerio del Interior de Polonia está elaborando reglas y regulaciones para evacuar civiles y tesoros de la cultura nacional en caso de desastre natural o amenaza militar.

El borrador estará listo en tres meses, según un comunicado gubernamental emitido el jueves.

Proviene de un proyecto de ley sobre la protección de civiles que entró en vigor el 1 de enero, provocado por las recientes inundaciones en el sur de Polonia y por las tensiones de seguridad debido a la guerra en Ucrania, país vecino que está luchando contra la invasión de Rusia.

Trusted news and daily delights, right in your inbox

Vea por sí mismo — El Yodel es la fuente principal para noticias diarias, entretenimiento e historias reconfortantes.

El proyecto de ley, que requerirá la aprobación del Gabinete del Primer Ministro Donald Tusk, exige que no se gaste menos del 0.3% del producto nacional bruto anual en mejorar la preparación para evacuaciones.

La regulación detallará las funciones y la coordinación de varios servicios de seguridad civil que se encargarán de mover a las personas a lugares seguros. También proporcionará directrices para la evacuación segura y la protección de obras de arte.