El gobierno de Malasia ordenó devolver los relojes Swatch LGBT

Dijo que el gobierno “debe respetar la decisión, o de lo contrario sería visto como desacato al tribunal”. Él continuó diciendo que su ministerio podría apelar contra la sentencia pero primero debe “examinar las base del fallo cuidadosamente”. Las autoridades allanaron tiendas de Swatch en toda Malasia en mayo de 2023, pero no se emitió una orden prohibiendo la venta de los relojes hasta agosto de 2023. Por lo tanto, Swatch no había cometido una infracción en el momento de la incautación, dictaminó el tribunal. Pero la orden de prohibición no se ha revocado, por lo que aunque los relojes – valorados en $14,000 (£10,700) – han sido devueltos no se pueden vender. El gobierno debe devolver los artículos en un plazo de 14 días, dijo el fiscal del gobierno Mohammad Sallehuddin Md Ali a la Corte Superior de Kuala Lumpur hoy.