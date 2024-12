El gobierno de Ecuador dejará de racionar la electricidad en todo el país justo antes de las vacaciones.

QUITO, Ecuador (AP) — El gobierno de Ecuador dejará de racionar los servicios de electricidad justo antes de las vacaciones, el presidente Daniel Noboa — quien fue fuertemente criticado por los cortes que resultaron en tres meses de interrupciones diarias — anunció el martes. El servicio normal se reanudará el 20 de diciembre.

El gobierno atribuyó el racionamiento de electricidad a la peor sequía que el país ha visto en décadas. El suministro también se vio afectado por la decisión de Colombia, país vecino, de dejar de vender energía a Ecuador.

Noboa — quien busca la reelección el próximo año — explicó en redes sociales que las mejoras en la infraestructura existente, así como las fuertes y generalizadas lluvias desde principios de diciembre, contribuyeron a su decisión de restablecer los servicios.

Agradeció a los ecuatorianos, algunos de los cuales experimentaron cortes de hasta 14 horas al día, por su “resiliencia y fuerza.”

Los cortes de energía, que comenzaron a mediados de septiembre, causaron pérdidas colectivas a las empresas de aproximadamente $7.5 mil millones, según grupos industriales.