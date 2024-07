El gobierno de Corea del Sur no está involucrado en el caso de crímenes de guerra de Israel presentado por ONG: Ministerio de Relaciones Exteriores.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur le dijo a AFP que el gobierno no estaba involucrado en una denuncia penal presentada por ONG locales contra funcionarios israelíes, en contra de un gráfico de noticias compartido por usuarios de redes sociales de todo el mundo. El gráfico, que utilizaba una imagen del Presidente Yoon Suk Yeol y afirmaba falsamente que Seúl había presentado una demanda contra líderes israelíes por crímenes contra la humanidad, se compartió en medio del contexto de la guerra en Gaza y las persistentes críticas internacionales por el alto número de civiles muertos.

“Corea del Sur demanda a líderes israelíes por crímenes contra la humanidad”, leyó el texto en un gráfico de noticias compartido en Facebook el 24 de junio de 2024.

El gráfico mostraba una imagen del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, con la bandera del país detrás de él.

En la parte inferior del gráfico se imprimieron el sitio web y las cuentas de redes sociales del sitio de noticias estadounidense MintPress News, que previamente ha compartido contenido engañoso desmentido por AFP aquí.

El gráfico fue publicado originalmente por MintPress News en su página de Facebook verificada el 24 de junio, y luego al día siguiente en sus cuentas de Instagram y X.

Los pies de foto de los gráficos decían: “Corea del Sur dio el paso sin precedentes de presentar demandas contra 7 líderes israelíes por crímenes contra la humanidad”, y afirmaban que el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estaba entre los funcionarios señalados en este “movimiento impactante”.

El mismo gráfico también se subió en Instagram y X, donde fue compartido más de 9,000 veces.

Afirmaciones similares también se publicaron en Facebook, X, Threads y en un informe del canal de televisión libanés MTV, así como en un titular del medio de comunicación israelí Ynet News.

Las afirmaciones circulaban en medio de la guerra en curso en Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del grupo militante palestino Hamas el 7 de octubre a Israel, un ataque que resultó en la muerte de 1.195 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras israelíes.

Los militantes también tomaron 251 rehenes, 116 de los cuales todavía están en Gaza, incluidos 42 que el ejército israelí dice que están muertos.

Israel respondió con una ofensiva militar que ha causado la muerte de al menos 38,980 personas, también en su mayoría civiles, según cifras del ministerio de salud en Gaza, controlada por Hamas.

El 20 de mayo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en La Haya solicitó órdenes de arresto contra Netanyahu, el Ministro de Defensa de Israel Yoav Gallant y altos líderes de Hamas por presuntos crímenes de guerra.

Los jueces de la CPI decidirán si la solicitud cumple con el umbral para que las órdenes se emitan formalmente, y los 124 estados miembros de la CPI finalmente decidirán si las aplican.

Sin embargo, Corea del Sur no ha presentado una demanda contra los líderes israelíes.

‘Gobierno no implicado’

Búsquedas de palabras clave en Google llevaron a un informe en el periódico surcoreano Kyunghyang Shinmun publicado el 9 de mayo que decía que dos ONG habían presentado una denuncia penal con la policía contra siete funcionarios israelíes (enlace archivado).

Los siete funcionarios son los mismos que los mencionados en el informe de MintPress News.

Según el informe de Kyunghyang Shinmun, los demandantes — People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD) e Asian Dignity Initiative — recogieron más de 5,000 firmas en apoyo a su acción.

La presentación también fue cubierta por Yonhap News Agency (enlace archivado).

La PSPD publicó sobre la denuncia en su sitio web, diciendo que su queja se presentó bajo la Ley de Castigo de Delitos bajo la Jurisdicción de la Corte Penal Internacional de Corea del Sur (enlace archivado).

Lee Young-ah de la PSPD’s Center for Peace and Disarmament dijo a AFP el 18 de julio que su demanda “busca exponer ampliamente a los responsables de los crímenes de guerra” en Gaza, aunque la policía surcoreana puede que no tenga la jurisdicción para investigar (enlace archivado).

Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur describió las afirmaciones a AFP como resultado de una “mala interpretación”.

Dijeron que “el gobierno de Corea del Sur no estuvo implicado” en la presentación de la denuncia penal.