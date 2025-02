El gobierno de B.C. se apodera de la propiedad donde se descubrió el laboratorio de metanfetamina y fentanilo más grande del país.

La Oficina de Decomiso Civil de Columbia Británica está apuntando a una propiedad rural en Okanagan que la RCMP dice que albergaba el laboratorio de metanfetamina y fentanilo más grande y sofisticado del país cuando allanaron la propiedad el pasado otoño. Una demanda civil presentada recientemente en la Corte Suprema de Columbia Británica alega que la propiedad en el pequeño pueblo de Falkland se utilizaba en la producción, posesión, almacenamiento y tráfico de drogas ilícitas, incluyendo fentanilo, metanfetamina y MDMA, y nombra a sus propietarios como los hombres del área de Vancouver Michael Driehuyzen y Gaganpreet Randhawa. El señor Randhawa es la única persona acusada en relación con la redada del 25 de octubre. Los Mounties también dijeron que encontraron $500,000 en efectivo en el laboratorio, así como 54 kilogramos de fentanilo, 390 kgs de metanfetamina, y cantidades más pequeñas de cocaína, MDMA y cannabis. También encontraron un total de 89 armas de fuego, incluyendo pistolas, rifles de estilo AR-15 y ametralladoras, así como pequeños dispositivos explosivos, municiones, silenciadores, cargadores de alta capacidad y chalecos antibalas. Todos estos artículos han sido incautados criminalmente. La RCMP ha vinculado el laboratorio a otra propiedad que allanaron el pasado septiembre en Enderby, B.C., que albergaba 30 toneladas de productos químicos precursores presuntamente utilizados por el laboratorio. Los funcionarios de la RCMP dijeron que estaban particularmente preocupados al descubrir, por primera vez en el oeste de Canadá, un precursor específico de la metanfetamina que ha sido fabricado durante años por cárteles en México. La redada reforzó un informe publicado el mes pasado por el Servicio Canadiense de Inteligencia Criminal que resaltaba cómo los grupos del crimen organizado exportan cada vez más fentanilo, metanfetamina y otras drogas al extranjero. El tráfico de fentanilo está matando a aproximadamente 80,000 personas al año en América del Norte, según el Grupo de Acción Financiera, un grupo intergubernamental que establece estándares para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que sus amenazas de imponer aranceles generalizados a bienes canadienses y mexicanos son su intento de detener lo que describe como una “masiva” cantidad de fentanilo que entra en los Estados Unidos desde esos dos países y resulta en estas muertes. La Oficina de Decomiso Civil, que puede incautar activos de personas sin acusarlas penalmente, también está buscando incautar un espectrómetro y un cromatógrafo, ambos con un valor de decenas de miles de dólares. La oficina, en su presentación fechada el 31 de enero, alega que el Sr. Driehuyzen compró la propiedad en 2007. Ocho años después, la policía allanó en dos ocasiones operaciones de cultivo de cannabis ilegal allí. La oficina alega que el laboratorio había estado produciendo estas otras drogas ilícitas desde al menos el inicio del año pasado hasta la redada policial en octubre. Ninguna de las acusaciones ha sido demostrada en tribunal. El Sr. Driehuyzen, un hombre de Abbotsford, B.C., no pudo ser contactado para hacer comentarios. El Sr. Randhawa compareció ante un juez en el Tribunal Provincial de Surrey en el asunto penal relacionado el lunes. El hombre de Surrey, B.C., está programado para tener una audiencia de fianza a partir del martes por siete cargos relacionados con su arresto en octubre pasado, incluyendo portar armas ilegales mientras poseía metanfetamina, cocaína y fentanilo, e intentar exportar metanfetamina fuera del país. El Cabo Arash Seyed, un portavoz del programa de policía federal de la RCMP en la Región del Pacífico, dijo que el público puede esperar más cargos en este caso. El ex comisionado adjunto de la RCMP, Peter German, cuyos informes gemelos para el gobierno NDP sobre el lavado de dinero en la Costa Oeste precipitaron la Comisión Cullen de tres años, dijo que no está claro a dónde se dirigían las drogas en el laboratorio de Falkland, pero probablemente se estaban exportando hacia Australia o Asia. Sin embargo, el Sr. German dijo que el laboratorio de Falkland muestra claramente que Canadá es un país fuente de drogas peligrosas. El residente de Falkland, Luke Vischer, dijo que había indicios de que los gánsteres podrían estar haciendo negocios en su tranquilo pueblo, especialmente el intenso tráfico que se dirigía hacia la propiedad del laboratorio en la calle sin salida. “¿Quién necesita ir y venir 10 veces al día?” comentó al Globe and Mail el lunes.