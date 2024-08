El giro hacia la derecha de Elon Musk incluye una fascinación por los márgenes: Guerra civil.

“

El multimillonario tecnológico Elon Musk ha profetizado repetidamente una futura guerra civil relacionada con la inmigración.

Musk ha publicado sobre el tema en su plataforma de redes sociales X al menos ocho veces en los últimos 10 meses, según una revisión de sus publicaciones realizada por NBC News. Y sus publicaciones suelen incluir una predicción específica: él cree que Europa, en particular, se dirige hacia una “guerra civil” debido a la llegada de refugiados de otros continentes.

El interés de Musk en el tema de una guerra civil salió a la luz pública a principios de este mes cuando se pronunció sobre los disturbios callejeros antiinmigrantes que suceden en todo Gran Bretaña. “La guerra civil es inevitable”, escribió en X.

La publicación recibió 9,8 millones de visitas y causó furor entre algunos en el Reino Unido, iniciando un acalorado debate con la oficina del primer ministro británico Keir Starmer, quien minimizó la predicción de Musk, diciendo que no había “justificación” para tales comentarios. Otros críticos en el Reino Unido dijeron que Musk solo estaba exaltando las tensiones al hacer una predicción tan sombría.

La retórica de Musk es inaudita para un ejecutivo corporativo que habla en público, pero la predicción de una guerra civil se ha convertido en un punto de conversación frecuente entre algunos activistas de extrema derecha que ven una guerra civil en Europa o Estados Unidos como algo no solo inevitable, sino también como algo bienvenido.

“Lo que se ve en estos llamados a la guerra civil es un llamado claro a los supremacistas blancos. Es un mensaje cifrado”, dijo Jon Lewis, investigador de la Program on Extremism de la Universidad George Washington.

Musk no ha llegado a hacer un llamado a las armas y no ha mencionado la raza o religión de los refugiados que llegan a Europa, pero Lewis dijo que Musk no necesita ser explícito para transmitir su mensaje. Dijo que ve similitudes entre las publicaciones de Musk y el lenguaje en las salas de chat supremacistas blancas donde los comentarios están obsesionados con los cambios demográficos.

“Retóricamente, hay muy poca diferencia, y en este punto es un lenguaje apenas codificado. Es todo menos un incitación explícita”, dijo.

“Es solo cuestión de tiempo, desafortunadamente, antes de que alguien escuche”, agregó, advirtiendo que las palabras de Musk podrían inspirar la violencia de otros.

Musk no respondió directamente a las preguntas sobre sus predicciones de guerra civil en un correo electrónico a NBC News.

La hiperbólica sobre la guerra civil es común en la extrema derecha. El nacionalista blanco Nick Fuentes dijo el año pasado que Irlanda estaba “al borde de la guerra civil” debido a la inmigración, y los seguidores del movimiento antigubernamental “Boogaloo” han llamado explícitamente a la guerra civil durante años.

La retórica de extrema derecha en torno a una futura guerra civil es parte de un marco filosófico denominado aceleracionismo. Los practicantes extremos de la filosofía creen que avivar las tensiones en torno a temas como la inmigración podría llevar a guerras y acelerar un colapso societal más amplio, creando una oportunidad para reformular la sociedad de una manera más favorable para los extremistas. Un hombre armado que atacó una sinagoga en Poway, California, en 2019 dijo que su objetivo era acelerar el inicio de una “guerra civil” sobre religión, raza y armas. Si bien algunos progresistas también hablan de desmantelar los sistemas existentes, las predicciones de una guerra civil son menos comunes en la izquierda.

Katie Paul, que monitorea el extremismo en línea como directora del Proyecto de Transparencia Tecnológica, dijo que muchos seguidores de Boogaloo ahora están activos en la aplicación X de Musk después de que otras aplicaciones de redes sociales los expulsaron.

“Todos comparten este interés en el desmantelamiento de los sistemas en los que actualmente vivimos”, dijo Paul.

El perfil de Musk le da a sus predicciones de guerra civil un alcance inusual. Siendo una de las personas más ricas del mundo como CEO de Tesla y SpaceX, es una figura de medios cada vez más influyente como propietario de X. El lunes, Musk fue anfitrión de una conversación en X con el ex presidente Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia, y ha invitado a la vicepresidenta Kamala Harris para un evento similar. Ella no ha aceptado.

Musk ha recibido aliento en X por compartir la idea de una guerra civil, incluyendo de figuras prominentes.

“No es inevitable… ya está en marcha”, escribió Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional en la administración Trump, en respuesta a un tweet de Musk sobre la guerra civil a principios de este mes. Flynn fue indultado por Trump después de declararse culpable de mentir al FBI acerca de sus comunicaciones con un diplomático ruso. Flynn no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes sobre su declaración de guerra civil.

Musk ha invocado la idea en relación con numerosos conflictos. En octubre del año pasado, días después de los atentados terroristas de Hamas en Israel, respondió a las manifestaciones pro palestinas en Europa con un llamado a reducir la inmigración en el continente.

“Si las tendencias actuales continúan, la guerra civil en Europa es inevitable”, dijo en X. Fue una respuesta a Konstantin Kisin, autor, podcaster e inmigrante ruso en el Reino Unido.

Kisin respondió a Musk: “La guerra civil implica que alguien se va a defender. Basándome en la evidencia actual, ni siquiera estoy seguro de que eso vaya a pasar.”

En una entrevista telefónica, Kisin dijo que no está a favor de defenderse en un sentido literal, y dijo que era “absurdo” que alguien sugiriera que la predicción de Musk es un silbato de advertencia que fomenta la violencia.

“Lo que Elon Musk está haciendo es señalar el hecho de que Europa se está moviendo en una dirección particular en cuanto a la demografía, la economía, el multiculturalismo, y todos estos son puntos perfectamente válidos”, dijo.

Preguntado sobre sus opiniones sobre la demografía, Kisin dijo que, con la migración en los niveles actuales, “el resultado inevitable es la tensión interétnica”.

Los inmigrantes en Europa provienen de muchos lugares. En el Reino Unido, cuatro de los cinco países no pertenecientes a la UE con más origen en la población provienen de ex colonias británicas, según estadísticas gubernamentales: India, Nigeria, Pakistán y Zimbabue.

Musk repitió su pronóstico cuatro veces en octubre, escribiendo que la migración masiva “sienta las bases para la lucha civil, si no la guerra”; que Europa “está tendiendo hacia la guerra civil”; que Europa “se dirige hacia la guerra civil”; y nuevamente que está “tendiendo hacia la guerra civil”.

En noviembre, Musk continuó su profecía de guerra civil pero cambió su argumento. En respuesta a un artículo sobre Alemania rearmándose después de la invasión de Rusia a Ucrania, escribió: “La guerra civil se está gestando”. Luego, varios días después, volvió al tema de la inmigración y escribió: “Europa parece estar dirigiéndose hacia la guerra civil”.

Sin embargo, una guerra civil no ha tenido lugar.

Una guerra civil es diferente de los ataques terroristas, las violentas manifestaciones callejeras u otras formas de violencia política. Se suele definir por la emergencia de un ejército rebelde organizado involucrado en un conflicto armado en busca de derrocar a un gobierno. Algunos investigadores argumentan que un conflicto debe tener al menos 1.000 muertes en combate antes de etiquetarlo como guerra civil.

En sus publicaciones de X, Musk no ha detallado cómo ve una guerra civil desarrollándose. ¿Piensa, por ejemplo, que los migrantes formarán un ejército rebelde para derrocar a Westminster? ¿O que los británicos nativos lo harán? ¿O está utilizando “guerra civil” como un término general para la violencia callejera?

Los expertos en guerras civiles dijeron que Musk está fuera de su profundidad en el tema. Dijeron que es muy improbable que Europa experimente una guerra civil debido a la inmigración, y dijeron que Musk parece sobreestimar enormemente el poder y la organización de las personas que llegan a Europa.

“Los inmigrantes no son un grupo rebelde organizado listo para cometer violencia”, dijo Megan Stewart, profesora asociada de políticas públicas en la Universidad de Michigan que estudia la violencia política.

“A menudo están huyendo de situaciones terribles y peligrosas y solo están tratando de vivir sus vidas”, dijo.

Dijo que, históricamente, la dinámica mucho más común en Estados Unidos y el Reino Unido es que los inmigrantes son víctimas de la violencia perpetrada por extremistas de derecha con ideologías supremacistas blancas.

En las últimas dos semanas, activistas de extrema derecha en Gran Bretaña han utilizado desinformación sobre un ataque a una clase de baile temática de Taylor Swift como pretexto para manifestaciones antiinmigrantes. Ha habido ataques de turbas en mezquitas, tiendas de propiedad de inmigrantes y hoteles que albergan solicitantes de asilo. El sospechoso del ataque en la clase de baile en el que murieron tres niños es un adolescente de 17 años que nació en el país, según la policía.

Thomas Zeitzoff, profesor asociado de asuntos públicos en la American University que estudia la violencia política, dijo que la predicción de guerra de Musk probablemente alimentará falsos temores sobre los inmigrantes.

“Amplifica esta percepción errónea de que estos grupos quieren luchar”, dijo.

Zeitzoff dijo que cree que las publicaciones de Musk podrían animar a algunas fuerzas antiinmigrantes a empuñar armas.

“Si comienzas a pensar que están listos para luchar, entonces tal vez nosotros también debamos estarlo”, dijo.

Algunas de las publicaciones de Musk sobre “guerra civil” han recibido miles de respuestas. El sentimiento ha estado dividido, con algunos usuarios de X estando de acuerdo con él y otros acusando a Musk de “sembrar miedo”. Otros dicen que se preguntan por qué está pasando su tiempo en las redes sociales. Al menos una cuenta dijo que estaba lista para luchar.

“Sí, listo, cargado y listo”, respondió un usuario de X a Musk el año pasado, haciendo referencia a armas de fuego.

Musk utilizó un lenguaje similar de “guerra” al hablar sobre la inmigración el lunes con Trump en un evento conjunto en vivo en X.

“No tenemos una frontera segura, y la gente sigue llegando. A veces parece un apocalipsis zombie de ‘World War Z'”, le dijo a Trump. Aparentemente estaba comparando a los inmigrantes con zombis y haciendo referencia a una película de acción de 2013 protagonizada por Brad Pitt.

Musk tiene antecedentes de difundir información falsa que podría avivar el miedo hacia los inmigrantes. El año pasado, abrazó la teoría desacreditada de “gran reemplazo”, que dice que hay un complot desde arriba para reemplazar a la población blanca por “hordas” no blancas. Ha difamado a los haitianos como caníbales, y ha difundido afirmaciones falsas de que no ciudadanos se están registrando para votar en EE. UU.

Después de que esas afirmaciones fueran desmentidas, Musk ha tenido varias respuestas. Dijo que estaba “arrepentido” por su publicación sobre la teoría del gran reemplazo, pero la dejó en línea. Después de la crítica a sus publicaciones sobre haitianos, dijo que quería “examinar a los inmigrantes en busca de tendencias homicidas y canibalismo”. Y tras descubrir que sus afirmaciones sobre votantes inmigrantes eran falsas, él las ha repetido.

El año pasado, el Departamento de Justicia demandó a la empresa de cohetes de Musk SpaceX diciendo que había discriminado a los refugiados en la contratación. Musk calificó el caso como una “armamentización del DOJ con fines políticos” y dijo que Warned que contratar a personas que no eran residentes permanentes de EE. UU. violaría la ley. SpaceX contra demandó, diciendo que el sistema regulatorio viola la Constitución, y ha ganó una suspensión temporal.

Las publicaciones de Musk sobre la guerra civil suelen tener una dimensión racial. Una de sus publicaciones se produjo en respuesta a una cuenta que criticaba la “presión demográfica” de los inmigrantes. Otra vez, Musk respondió después de que la misma cuenta expresara consternación por la falta de asimilación por parte de los inmigrantes.

“No están ahí para formar parte de la cultura francesa, alemana, italiana o sueca. Están ahí para reemplazarlos”, escribió la cuenta.

“Europa está tendiendo hacia la guerra civil”, respondió Musk.

La hija adulta de Musk, Vivian Jenna Wilson, dijo en una publicación reciente en la aplicación Threads que su padre una vez llamó árabe el “idioma del enemigo”. Ella le dijo a NBC News que Musk hizo el comentario después de que ella dijo que quería aprender el idioma cuando tenía 6 años.

Preguntado por comentario sobre ese episodio, Musk respondió en un correo electrónico a NBC News que Wilson “fue asesinada por el virus mental despertado. Ahora morirá”.

Musk, ciudadano de EE. UU. nacido en Sudáfrica, a veces visita Europa, incluidas razones comerciales. Sus empresas, incluyendo Tesla, tienen operaciones allí.

Pero ahora hay llamados para que Musk sea responsabilizado en Europa por el impacto de sus palabras. Los legisladores británicos le dijeron a Politico que quieren llevar a Musk ante el Parlamento para responder preguntas, y algunos columnistas británicos han sugerido que Musk debería enfrentar una investigación sobre sus comentarios.

“Si Musk continúa avivando el descontento, una orden de arresto en su contra podría producir fuegos artificiales de sus dedos, pero como jet-setter internacional tendría el efecto de centrar su mente”, escribió Bruce Daisley, un ex ejecutivo de Twitter, que actualmente es propiedad de Musk, en The Guardian el lunes.

Musk reaccionó a la columna de Daisley en X, calificándolo de “insufrible”. Dijo en respuesta a una columna separada de The Guardian que el periódico “debería estar en juicio por ayudar y alentar la destrucción de Gran Bretaña”. También acusó al gobierno británico de no garantizar la libertad de expresión.

En un context diferente, Musk celebró una vez la idea de que EE. UU. pudiera desembocar en una guerra civil, con él emergiendo al final como presidente.

En un conjunto de predicciones de fin de año en X en diciembre de 2022, el ex presidente ruso Dmitry Medvedev predijo que California y Texas se separarían de EE. UU. y que Musk ganaría las elecciones presidenciales “después del fin de la nueva Guerra Civil”.

Musk respondió a Medvedev: “¡Hilo épico!”

“