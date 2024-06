El genio llevando la magia a Aladdin el Musical de Disney.

Entonces, ¡sin presión ahí!

Como el Genio en Aladdín de Disney el Musical, actualmente disfrutando de una residencia de seis semanas en la ciudad, Yeukayi es completamente consciente de los niveles de expectativa de las generaciones que han crecido con la aventura animada.

Yeukayi Ushe como el Genio en Aladdín de Disney el Musical (Imagen: Deen Van Meer)

“Si vienes a un espectáculo como este como actor, si sientes la responsabilidad, creo que te paralizaría”, dijo. “Por supuesto que soy consciente de que Robin Williams y Will Smith, estos gigantes de Hollywood, han sido el Genio. Pero no puedo dejar que eso me afecte.

“Tengo la oportunidad de habitar el mismo espacio que ellos han habitado y simplemente ser libre y divertirme y jugar y contar la historia. Al final del día, somos narradores de historias”.

Basado en la animación de Disney de 1992, Aladdín el Musical ha tomado un clásico de culto y le ha dado una nueva vida. El espectáculo cuenta con algunas canciones nuevas y la producción es espectacular.

El Genio de Yeukayi es el corazón del espectáculo.

“Como el Genio es un personaje mágico, tiene que existir en el espacio entre la historia y la audiencia”, dijo. “Es el narrador de la pieza.

La sociedad ha cambiado mucho desde que se hizo la animación hace más de 30 años, por lo que es necesario que este personaje exista ahora. Pero el Genio también es atemporal.

“Si subes al escenario y te diviertes, el público se divertirá contigo. Cuenta la historia y el público escuchará”.

Gavin Adam, Aladdín, y, Yeukayi Ushe como el Genio con el elenco de Aladdín el Musical (Imagen: Deen Van Meer)

“Lo hermoso de nuestro espectáculo es que hay algo para todos en él. Si quieres venir y simplemente ser entretenido puedes venir y ser entretenido; si quieres tener un desahogo catártico, también es posible. Si quieres venir y ver magia, también es posible; si quieres creer en algo más grande que tú, también es posible”.

“También estás obteniendo la experiencia completa de Disney. Disney es famoso por su espectáculo pero no se trata solo de espectáculo por el bien de él, cada pequeño detalle es importante y la audiencia se da cuenta de que esto es algo especial”.

En el escenario, el Genio es muy característico, pero Yeukayi insiste en que fuera del escenario no es así.

“Creo que simplemente proviene de alguna parte de mí cuando necesito interpretar este personaje tan característico”, dijo. “De hecho, día a día soy bastante reservado, pero cuando es hora de subir al escenario, solo me sale esta mirada – aterroriza a Gavin (Gavin Adams, quien interpreta a Aladdín) – y estoy listo”.

Yeukayi Ushe

“Una vez que me pongo el brillo es una persona completamente diferente. Entonces escucho la música que suena antes de subir al escenario, luego me río, luego subo”.

“Tengo la oportunidad de jugar, especialmente la forma en que Chad Beguelin ha compilado este guion, hay tantos momentos para divertirse; tantas oportunidades para jugar con la gente en el escenario y la audiencia”.

“Mentalmente en realidad me cuesta mucho menos de lo que la gente se da cuenta, pero físicamente – oh cielos, es muy exigente. Es como ser disparado de un cañón a las vías del tren y el tren viene hacia ti. Simplemente tienes que seguir adelante”.

Yeukayi no es ajeno a trabajar con Disney. Durante dos años interpretó a Simba en El Rey León en el West End de Londres.

“Estaba en el primer espectáculo después de Covid”, dijo. “Se me pusieron los pelos de punta hablando de ello ahora, pero cuando la canción El Ciclo de la Vida terminó, el teatro estalló de una manera que nunca antes había experimentado. Había tanta emoción ya que creo que todos nos dimos cuenta de que habíamos recuperado el teatro, algo que todos pensábamos que podría haber desaparecido para siempre”.

Además de El Rey León, Yeukayi también ha protagonizado la gira por el Reino Unido de Botas Extrañas interpretando otro personaje muy característico, Lola.

“Personajes como Lola y el Genio son simplemente tan divertidos de interpretar”, dijo. “Sí, son muy característicos pero también tienen estos momentos increíbles de vulnerabilidad que los hace humanos y hace que la audiencia se enamore de ellos. Me encanta jugar con ese tipo de arco argumental”.

Lee también: Gavin Adams hace su debut profesional como estrella de Aladdín el Musical

Yeukayi cree que hay algo especial en Aladdín el Musical, un hecho comprobado por la reacción de la audiencia cada noche.

“Este espectáculo te da esperanza”, dijo. “Demuestra que solo porque naciste en un cierto conjunto de circunstancias no significa que es todo lo que la vida tiene para ti”.

“Incluso alguien tan poderoso e inspirador como el Genio; él tiene ese mismo problema y viaje”.

“La razón por la que he formado parte de esta industria durante 15 años es la conexión que haces con la audiencia a través del teatro en vivo. Hay algo realmente mágico humanamente sobre la experiencia teatral – y eso es antes de involucrar a un Genio”.

No puedes hablar con un Genio y no preguntar por los tres deseos – “es algo que me preguntan mucho”, rió Yeukayi.

“Dadas las circunstancias del mundo, hay algunos deseos obvios que me encantaría hacer”, dijo, “pero desde un punto de vista puramente egoísta, me encantaría poder comer absolutamente todo lo que quisiera sin ninguna consecuencia”.

Aladdín el Musical de Disney, está en el Teatro Palace, Manchester. hasta el domingo 7 de julio. Detalles en www.atgtickets.com