El Galaxy S25 Ultra de Samsung trae la actualización de cámara que he estado esperando – Apple debería tomar nota

Nunca he sido un gran fan de las cámaras ultra anchas, incluso en algunos de los mejores teléfonos con cámara. Con demasiada frecuencia, las cámaras no tienen una resolución lo suficientemente alta como para producir fotos nítidas al escudriñar los detalles, o hay demasiada distorsión en los bordes. Siempre he sentido que la limitación física de los sensores y lentes pequeños utilizados en las cámaras ultra anchas de los teléfonos inteligentes les impide ofrecer las tomas más impresionantes de las cámaras principales y telefoto.

Tampoco soy fan de cómo las cámaras ultra anchas de Samsung en su serie Galaxy S suelen producir fotos con ruido y falta de nitidez, incluso a veces parecen un poco borrosas al mirar más detenidamente una toma.

Sin embargo, con el Samsung Galaxy S25 Ultra, el gigante tecnológico surcoreano parece haber dado un giro con sus cámaras ultra anchas. Esto se debe a que el S25 Ultra viene con una cámara ultra ancha de 50 megapíxeles en lugar de los 12MP de ultra ancho del Galaxy S24 Ultra.

Ha sido una idea común que los megapíxeles no significan mucho cuando se trata de las cámaras de los teléfonos inteligentes, especialmente los mejores. Pero estoy empezando a ver un cambio en eso, ya que hay solo tanto que la fotografía computacional inteligente puede hacer con sensores e imágenes de 12MP. En contraste, más detalles capturados por un sensor de megapíxeles más alto efectivamente significa más datos para procesar y, por lo tanto, más posibilidades de obtener una mejor foto.

Con la salvedad de que otros en el equipo de TechRadar y yo seguimos probando la suite de smartphones Galaxy S25, rápidamente enfrenté la cámara ultra ancha del Galaxy S25 Ultra con los 12MP ultra anchos de mi iPhone 16 Pro Max; mi teléfono principal.

En las muestras de fotos a continuación, verás la cámara ultra ancha del Galaxy S25 Ultra en su modo predeterminado de 12MP, una configuración molesta, pero entiendo que ahorra en el tamaño del archivo, y tomas de 50MP, junto con imágenes de 12MP del iPhone 16 Pro Max.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max fotos ultra anchas

Imagen 1 de 4

Galaxy S25 Ultra 50MP ultra ancha (Crédito de la imagen: Future)

iPhone 16 Pro Max 12MP ultra ancha (Crédito de la imagen: Future)

Galaxy S25 Ultra 50MP ultra ancha (Crédito de la imagen: Future)

(Crédito de la imagen: Future)

De un vistazo rápido, no es particularmente fácil ver grandes diferencias entre las tomas, aparte de diferentes interpretaciones de colores; Samsung, como de costumbre, prefiere colores más vivos que la versión más apagada del iPhone.

Pero mira más de cerca y verás detalles más finos en el primer plano de las tomas ultra anchas de 50MP del Galaxy S25 Ultra frente a las del iPhone 16 Pro Max. Amplía una toma y el Galaxy S25 Ultra resuelve detalles más nítidos que su rival.

Lo mismo es ampliamente cierto al comparar las tomas ultra anchas de 12MP versus las de 50MP en el Galaxy S25 Ultra. Tienes que buscar cambios, ya que ambas tomas utilizan los mismos sensores de cámara; solo que las imágenes de 12MP se producen con combinación de píxeles para hacer más pequeña una toma de 50MP.

Aunque, por lo que he podido ver, este proceso naturalmente pierde algunos detalles en una toma pero también quita un grado de rango dinámico; en las tomas de 12MP, las sombras y los resaltes son más uniformes, mientras que en las fotos de 50MP, hay más de un gradiente de claro a oscuro.

Samsung Galaxy S25 Ultra 50MP vs 12MP fotos ultra anchas

Imagen 1 de 4

Galaxy S25 Ultra 50MP ultra ancha (Crédito de la imagen: Future)

Galaxy S25 Ultra 12MP ultra ancha (Crédito de la imagen: Future)

Galaxy S25 Ultra 50MP ultra ancha (Crédito de la imagen: Future)

Galaxy S25 Ultra 12MP ultra ancha (Crédito de la imagen: Future)

Encuentro esto relevante, ya que las conversaciones recientes sobre las cámaras de teléfonos insignia se han centrado en cómo tienden a producir fotos algo planas al elevar las sombras y bajar las partes brillantes. Esto puede resaltar más detalles, pero resulta en una foto que no se ve bastante realista y termina careciendo de cierto contraste que puede hacer que una foto resalte.

Entonces, mi conclusión clave para cualquiera que esté pensando en obtener un Galaxy S25 Ultra es usar el modo de 50MP en la cámara ultra ancha para obtener los mejores resultados.

Y creo que esto es una señal de que Apple debería seguir el ejemplo establecido por el Galaxy S25 Ultra y el Google Pixel 9 Pro, así como el Pixel 8 Pro, y adoptar un recuento de píxeles más grande con la cámara ultra ancha en el iPhone 17 Pro.

Ve a los comentarios y déjame saber qué fotos ultra anchas prefieres, y también revisa nuestra revisión completa del Samsung Galaxy S25 Ultra; además, mantén TechRadar marcado ya que tendremos más opiniones y experiencias con los teléfonos Galaxy S25 a medida que los seguimos investigando.

