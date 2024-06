El futuro de Cyril Ramaphosa en duda tras decepcionantes elecciones sudafricanas.

Desbloquea la Digest del Editor de forma gratuita

Figuras importantes del Congreso Nacional Africano estaban debatiendo el futuro del Presidente Cyril Ramaphosa y discutiendo opciones para un socio de coalición, mientras se hundía la magnitud de las pérdidas sufridas en las elecciones generales de Sudáfrica.

Con más del 90 por ciento de los votos contados después de las elecciones del miércoles, el ANC estaba alrededor del 41 por ciento, varios puntos porcentuales menor que el desempeño que él y la mayoría de los analistas habían previsto y un recuento que le privaría de su mayoría gobernante.

La baja actuación ha complicado la tarea de encontrar un socio que le permita extender su gobierno ininterrumpido en Sudáfrica desde 1994, tras el fin del apartheid.

También ha puesto en duda el futuro de Ramaphosa, quien asumió el cargo hace seis años con la promesa de revitalizar al ANC pero que en su lugar ha presidido su peor desempeño electoral.

Mavuso Msimang, una figura respetada en el partido, dijo que ahora habría preguntas sobre si Ramaphosa podría seguir como líder. “Si el voto permanece cerca del 40 por ciento, entonces la gente sugerirá que se vaya. Hay mucho debate al respecto”, dijo.

Msimang dijo que, si Ramaphosa se quedara, una coalición con el partido orientado al mercado Alianza Democrática era posible. El último recuento de votos sitúa a la DA en segundo lugar con un 21,7 por ciento.

Pero si Ramaphosa fuera presionado a salir, Msimang agregó, se abriría la posibilidad de un acuerdo con Umkhonto we Sizwe (MK) de Jacob Zuma, que obtuvo un 12,8 por ciento a pesar de haber sido formado por el antecesor de Ramaphosa hace apenas seis meses.

“Lo que busca el sector empresarial es una certeza que solo puede venir con una alianza entre el ANC y la DA”, dijo Msimang, añadiendo que algunos dentro del ANC se opondrían visceralmente a un acuerdo con la DA, a la que ven como blanca y reaccionaria.

El 41 por ciento del ANC con más de nueve de cada diez votos contados estuvo muy por debajo de lo esperado a mediados de los 40 y el 57,5 por ciento que recibió en 2019. “El estado de shock dentro del liderazgo del ANC es increíble”, dijo Msimang, “pero nos lo merecíamos”.

Dada la magnitud de las pérdidas del ANC, sería difícil para él formar una coalición de trabajo sin hacer una alianza ya sea con la DA o el MK, dijeron analistas políticos. La mayoría de los otros partidos más pequeños no obtuvieron más del 1 o 2 por ciento del voto.

Paul Mashatile, vicepresidente de Ramaphosa y posible sucesor, se cree que sería más propenso a favorecer un acuerdo con MK y posiblemente con el radical Movimiento de Libertad Económica. El partido de tendencia marxista dirigido por el provocador Julius Malema estuvo en cuarto lugar con un 9,4 por ciento.

Gwede Mantashe, presidente del ANC, le dijo al Financial Times que no ha habido llamados dentro del partido para la destitución de Ramaphosa.

“Me opondría a esto con todo lo que tengo. No se discute la destitución de un presidente en medio de una elección”, dijo. En cambio, dijo, la idea de que Ramaphosa renuncie es algo “que están discutiendo nuestros oponentes”.

Al preguntarle si el ANC consideraría esto después de la elección, dijo: “Esto no va a ser discutido”. Mantashe dijo que sería incorrecto considerar este un “mal resultado” cuando el ANC todavía obtuvo más de 3 millones de votos, y están surgiendo nuevos partidos en el panorama político de Sudáfrica.

Lawson Naidoo, secretario ejecutivo del Consejo para el Avance de la Constitución Sudafricana, dijo que Ramaphosa necesita “actuar rápidamente” hacia un acuerdo con la DA o correría el riesgo de ser expulsado primero por su propio partido.

“Si se deshacen de él, van a hacer un acuerdo con MK”, dijo. “Una vez que el ANC comience a movilizarse contra Cyril, podría ser expulsado muy rápidamente”.

William Gumede, presidente de la Fundación Democracy Works con sede en Johannesburgo, dijo: “La cabeza de Ramaphosa está en juego aquí. Buscarán un chivo expiatorio y lo más probable es que sea él. Tendrá que usar todas sus habilidades de negociación para mantenerse en el poder”.

Ralph Mathekga, analista político independiente, dijo que el probable resultado del ANC pondría bajo presión a cualquier líder en el cargo. “Ramaphosa puede esperar más presión que la mayoría, dada su vulnerabilidad. No puedo verlo superando esto”, dijo.

