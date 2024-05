El fundador de Rancho la Puerta, de 102 años, sobre no preocuparse: “¡Sería una anciana!”

“

Oprah Winfrey, Madonna, Kate Winslet, Jane Fonda, and Bill Moyers han visitado el famoso Rancho la Puerta, un resort y spa de bienestar exquisito que consta de casitas en la montaña, pabellones, piscinas y jardines en 4,000 acres en Baja California, México.

Pero la estrella más grande de la propiedad es Deborah Szkeley, quien co-fundó el rancho con su esposo en 1940 y, ahora, a los 102 años, representa todo lo que la propiedad aspira a ofrecer: salud, longevidad y paz mental.

“La mañana en que cumplí 100 años, estaba acostada en la cama y pensé, ‘Huh, tengo 100 años. ¿Qué ha cambiado?’ No podía pensar en nada”, Szekely le cuenta a Fortune, sentada recientemente para una entrevista en su suite de hotel en la Ciudad de Nueva York, adonde había volado desde su hogar en San Diego para hablar en dos conferencias de bienestar diferentes. “He tenido una vida encantadora y cuando termine, terminará. Pero lo disfruto”, dice. “Realmente, verdaderamente no tengo preocupaciones con las que no pueda hacer nada. ¡De lo contrario, sería una anciana! Pero donde puedo hacer algo, hago algo.”

La nativa de Brooklyn ha logrado una cantidad abrumadora en su vida, incluyendo la fundación y gestión de Rancho la Puerta y también del Golden Door, un lujoso spa y resort japonés en San Diego (que vendió en 1998). A los 60 años se postuló para el Congreso y fue presidenta de la Fundación Interamericana; a los 80, realizó un sueño que tenía desde hacía mucho y fundó el Museo de los Nuevos Americanos y el Centro de Aprendizaje de Inmigración en San Diego.

Todo son extensiones de sus años formativos, arraigados en valores como la vida saludable, el vegetarianismo y la sostenibilidad que promovía su madre, una inmigrante austríaca judía y “maníaca de la salud” que era enfermera y vicepresidenta de la Sociedad Vegetariana de Nueva York y que puso a su familia en una dieta de solo frutas. En 1934, tomó una decisión audaz que cambió sus vidas para siempre.

“Estábamos en la Depresión. Y mi papá estaba muy deprimido”, recuerda Szkeley, nacida Shainman, que tenía 12 años cuando su madre lo sorprendió examinando su póliza de seguro de vida y temió que se suicidara.

“Un día mi mamá llegó a la cena y dijo, ‘Nos vamos en 16 días’. Y mi hermano y yo y mi papá la miramos, y mi papá dijo, ‘¿A dónde?’ ‘Tahití’. Y nosotros dijimos, ‘¿Dónde está eso?’ y ella dijo, ‘No sé. Pero aquí están los boletos.’” Había elegido el destino por su aire fresco y sus frutas frescas, ambos escasos en Nueva York durante la Depresión, y pronto todos abordaron un trasatlántico, pasando varias semanas viajando por mar hasta su nuevo hogar.

“Y desde entonces, tuvimos una vida diferente”, dice la centenaria, agregando que recuerda “mucho” de los pocos años que pasaron en Tahití, viviendo un estilo de vida rústico en una choza de pasto, y que todavía “piensa en francés la mayor parte del tiempo” debido a su educación de esa época.

Allí, la familia conoció a otro trasplante centrado en la salud: Edmond Szkeley, también conocido como “el profesor”, un inmigrante rumano y gurú emergente de la salud conocido por sus escritos y conferencias sobre filosofía y religiones antiguas, ejercicio y el valor de las verduras orgánicas frescas. Todos eventualmente regresaron a los Estados Unidos, y la familia de Deborah asistió a sus “campamentos de salud” de verano. Fue entonces cuando Deborah decidió trabajar para él y cuando ella y Edmond se enamoraron. Se casaron cuando él tenía 34 años y ella solo 17.

“Lo hice como una forma de escapar”, explica. “Él era el jefe de la Sociedad Británica Internacional de Salud y Educación, y se iba a Inglaterra. Y pensé, ‘Iría a Inglaterra, y si funciona, bien. Si no, soy libre. Puedo irme a Francia.’ Y funcionó. Así que me quedé.”

Fundación de Rancho la Puerta

La nueva pareja, en busca de un lugar para crear un campamento de salud juntos, encontró su camino hacia Baja, en parte como una forma para que Edmond evitara el hecho de que no tenía papeles de inmigración que le permitieran quedarse en los Estados Unidos. Allí, se establecieron en un extenso terreno en las estribaciones del monte Kuchumaa, escribiendo a amigos con invitaciones para que vinieran y se quedaran en el terreno.

“Por $ 17.50 a la semana”, dice, “era traer tu propia tienda de campaña”. Despegó, agrega, porque “mi esposo era conocido”.

Crearon sus propias tiendas permanentes, pronto reemplazadas por cabañas construidas con cajas de embalaje del ejército en exceso, y luego agregaron huertos, clases de ejercicio, un comedor con comida principalmente vegana cruda (hoy el menú es pescatariano), y una imprenta para los libros de Edmond. La publicidad en Los Ángeles atrajo a la multitud de Hollywood, al igual que al Golden Door, que Deborah creó en 1958 después de viajar a Japón una docena de veces en un año en busca de inspiración.

La pareja tuvo dos hijos, y hoy su hija, Sarah Livia Brightwood, que ha hecho plantar miles de árboles en la propiedad, dirige el resort.

“Ella es la jefa”, dice Deborah. “Ella toma las decisiones… Yo no interfiero.” (Uno de sus nietos, un surfista profesional, está en el consejo; el otro es un graduado reciente con altos honores de la Universidad del Sur de California.)

Hoy en día, Rancho la Puerta, que ella llama “el rancho”, es “un pequeño pueblo” con 400 empleados. Cobra a los huéspedes $ 5,100 en adelante por persona por paquetes de una semana y está repleto de 20 instructores de fitness a tiempo completo, 11 gimnasios, una escuela de cocina, una granja orgánica, tres centros de tratamientos de spa, programas que incluyen caminatas grupales y talleres, y senderos naturales pacíficos para caminar, sin un solo carrito de golf a la vista. De sus 10,000 acres, solo alrededor de 300 son utilizados activamente por los huéspedes, como parte de un esfuerzo consciente por mantener la huella lo más pequeña posible.

“No crecemos”, dice Deborah. “Somos más pequeños de lo que éramos, por diseño.”

Deborah está en la propiedad tres días a la semana y todavía tiene sesiones de preguntas y respuestas semanales con sus huéspedes en una casa siempre llena, a menudo respondiendo preguntas sobre cómo ha logrado vivir una vida tan larga y saludable. La gente quiere saber qué tipo de agua bebe, una pregunta que la hace reír, y cuál es su rutina de cuidado de la piel, a lo que responde, “Jabón y agua”. Como le dice a Fortune, “Esas no son mis ocupaciones. El hecho de que no me preocupe es más importante que el agua. Realmente he aceptado lo que puedo hacer y no puedo hacer.”

Pero en realidad: ¿Cuál es su secreto?

Su estilo de vida saludable, que incluye nunca haber comido carne roja y aún caminar una milla al día incluso después de haberse roto la cadera dos veces (ahora usa un andador con ruedas), ciertamente ha sido un factor contribuyente a su longevidad. Pero Deborah sabe que no es todo: Su padre vivió hasta los 81 años, pero su madre murió de cáncer en sus 60 años. Edmond murió en sus 70 años (después de que se separaron), aunque debido a su negativa a someterse a una cirugía de hernia umbilical. “Murió a causa de una hernia estrangulada, tan pronto como llegó al hospital”, dice. Ha sobrevivido a su hermano. Y luego hubo la mayor pérdida de su vida: la muerte de su hijo (de la que se niega a entrar en detalles).

Pero cuando se trata de haber sobrevivido a tantas personas, Deborah dice: “No pienso en ello. Simplemente lo aceptas.”

Tiende a tener amigos mucho más jóvenes, lo que ayuda. “Siempre he tenido amigos más jóvenes, porque la conversación, el teatro, las obras de teatro a las que vamos, las actividades que hacemos, ¿sabes? Tienen sus 40 años”, dice. “Es divertido.”

Su consejo para quienes buscan longevidad es mantener activo tanto el cuerpo como la mente, y leer mucho, como ella lo hace, prefiriendo misterios japoneses del siglo IX. “Me gusta el budismo”, dice. “Me llamo a mí misma budista zen judía.”

Pero para Deborah, una mente activa no incluye rumiar.

“La cosa es que no permito pensamientos negativos. Estamos en control. Y podemos decir, ‘No quiero ir allí’. Simplemente no vas. Yo no,” dice. “Quiero decir, el mundo es un lugar terrible y siempre están sucediendo cosas terribles… Pero estoy tratando de ayudar a tantas personas como pueda a vivir vidas más saludables.”

